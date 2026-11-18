İstanbul'da trafik kilitlendi yoğunluk yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da trafik kilitlendi yoğunluk yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olduğu bildirilen sağanak yağış ve lodos, akşam iş çıkış saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 85 seviyesine ulaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde araç trafiği yavaşlarken toplu taşıma noktalarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 18:30
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 18:31
Kaynak:
HÜRHABER
Yağışlı havanın iş çıkış saatleriyle aynı döneme denk gelmesi, kentin birçok noktasında ulaşımın aksamasına neden oldu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda iki yakadaki ana yolların büyük bölümü yüksek yoğunluğu gösteren kırmızı renkle işaretlendi. Özellikle bağlantı yolları ve merkezi güzergahlarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.
Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu arttı
Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü-Esenyurt hattı, Bağcılar çevresindeki bağlantı yolları ve Şişli güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Haliç geçişlerinde de araç trafiğinin belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı.
Ana arterlerde oluşan yoğunluk, ilçeler arasındaki bağlantı yollarına da yansıdı. İBB trafik haritasında Avrupa Yakası'nın farklı noktalarında yoğun trafiği gösteren kırmızı alanlar öne çıktı.
Anadolu Yakası'nda ana yollar yoğunlaştı
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana güzergahlarda araç yoğunluğu görüldü. Maltepe-Kartal doğrultusundaki ulaşım hatlarında da trafik akışının yavaşladığı bildirildi.
İki yakada eş zamanlı yaşanan yoğunluk nedeniyle kent genelindeki trafik oranı yüzde 85 seviyesine çıktı. Özellikle akşam saatlerinde ana ulaşım koridorlarında araç hareketliliğinin arttığı belirtildi.
Sağanak ve lodos toplu taşımayı da etkiledi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos, karayolu ulaşımının yanı sıra toplu taşıma noktalarında da yoğunluğa neden oldu. İş çıkış saatlerinde yolcu hareketliliğinin artmasıyla toplu taşıma araçlarında ve ulaşım noktalarında kalabalık oluştuğu aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava koşullarına ilişkin uyarılarının ardından kentte ulaşım hareketliliği yakından takip ediliyor. Trafik yoğunluğunun sonraki saatlerdeki seyri, İBB'nin güncel trafik verileri üzerinden izlenebilecek.
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İstanbul'da trafik kilitlendi yoğunluk yüzde 85'e çıktı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından etkili olduğu bildirilen sağanak yağış ve lodos, akşam iş çıkış saatlerinde ulaşımı olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk yüzde 85 seviyesine ulaştı. Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki ana arterlerde araç trafiği yavaşlarken toplu taşıma noktalarında da yolcu yoğunluğu yaşandı.
Yağışlı havanın iş çıkış saatleriyle aynı döneme denk gelmesi, kentin birçok noktasında ulaşımın aksamasına neden oldu. İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nda iki yakadaki ana yolların büyük bölümü yüksek yoğunluğu gösteren kırmızı renkle işaretlendi. Özellikle bağlantı yolları ve merkezi güzergahlarda araçların ilerlemekte güçlük çektiği bildirildi.
Avrupa Yakası'nda trafik yoğunluğu arttı
Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü-Esenyurt hattı, Bağcılar çevresindeki bağlantı yolları ve Şişli güzergahlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Haliç geçişlerinde de araç trafiğinin belirgin şekilde yavaşladığı aktarıldı.
Ana arterlerde oluşan yoğunluk, ilçeler arasındaki bağlantı yollarına da yansıdı. İBB trafik haritasında Avrupa Yakası'nın farklı noktalarında yoğun trafiği gösteren kırmızı alanlar öne çıktı.
Anadolu Yakası'nda ana yollar yoğunlaştı
Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir çevresindeki ana güzergahlarda araç yoğunluğu görüldü. Maltepe-Kartal doğrultusundaki ulaşım hatlarında da trafik akışının yavaşladığı bildirildi.
İki yakada eş zamanlı yaşanan yoğunluk nedeniyle kent genelindeki trafik oranı yüzde 85 seviyesine çıktı. Özellikle akşam saatlerinde ana ulaşım koridorlarında araç hareketliliğinin arttığı belirtildi.
Sağanak ve lodos toplu taşımayı da etkiledi
İstanbul'da etkili olan sağanak yağış ve lodos, karayolu ulaşımının yanı sıra toplu taşıma noktalarında da yoğunluğa neden oldu. İş çıkış saatlerinde yolcu hareketliliğinin artmasıyla toplu taşıma araçlarında ve ulaşım noktalarında kalabalık oluştuğu aktarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava koşullarına ilişkin uyarılarının ardından kentte ulaşım hareketliliği yakından takip ediliyor. Trafik yoğunluğunun sonraki saatlerdeki seyri, İBB'nin güncel trafik verileri üzerinden izlenebilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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