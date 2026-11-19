Trump ve Putin Çin'de bir araya geldi! Kremlin'den ilk açıklama
Trump ve Putin Çin'de bir araya geldi! Kremlin'den ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, 'Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabilir.' dedi. Kremlin'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, 'Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı.' denildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:25
Kaynak:
AA
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna savaşını ele aldığı ve toplantının olumlu geçtiği belirtildi.
Dünya siyasetinin yakından takip ettiği Trump-Putin görüşmesi, Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirildi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, toplantı öncesinde tokalaşarak kameralara poz verdi.
Trump: Çok sayıda harika sonuç çıkabilir
Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkat çekti.
Trump, "Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan çok sayıda harika sonuç çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Kremlin'den Ukrayna açıklaması
Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump ve Putin'in Ukrayna konusunu ele aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı" ifadelerine yer verildi.
Trump ve Şi Cinping de görüştü
APEC Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump da ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki liderin mayıs ayında Pekin'de ve eylül ayında Washington'da yaptıkları ziyaretlerin ardından bu yılki üçüncü görüşmesi oldu.
Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kentinde düzenlenen 33. APEC Zirvesi'ne Pasifik kuşağındaki 21 ekonomi katılıyor.
Trump'tan İran ve Ukrayna mesajı
Trump, zirve öncesinde Amerikan FOX News kanalına verdiği röportajda İran ve Ukrayna savaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
İran'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya ve Çin'den yardım istemeyeceğini belirten Trump, Washington'ın bu konuda dış desteğe ihtiyaç duymadığını savundu.
Ukrayna savaşına ilişkin ise Trump, "Öyle ya da böyle, bu savaşı yakında bitireceğiz" dedi.
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Trump ve Putin Çin'de bir araya geldi! Kremlin'den ilk açıklama
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, 'Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabilir.' dedi. Kremlin'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, 'Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı.' denildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de düzenlenen APEC Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin Ukrayna savaşını ele aldığı ve toplantının olumlu geçtiği belirtildi.
Dünya siyasetinin yakından takip ettiği Trump-Putin görüşmesi, Çin'in Şıncın kentinde gerçekleştirildi. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki lider, toplantı öncesinde tokalaşarak kameralara poz verdi.
Trump: Çok sayıda harika sonuç çıkabilir
Görüşme öncesinde açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Putin ile uzun yıllara dayanan ilişkilerine dikkat çekti.
Trump, "Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan çok sayıda harika sonuç çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.
Kremlin'den Ukrayna açıklaması
Görüşmenin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, Trump ve Putin'in Ukrayna konusunu ele aldığı bildirildi.
Açıklamada, "Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı" ifadelerine yer verildi.
Trump ve Şi Cinping de görüştü
APEC Zirvesi kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump da ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşma, iki liderin mayıs ayında Pekin'de ve eylül ayında Washington'da yaptıkları ziyaretlerin ardından bu yılki üçüncü görüşmesi oldu.
Çin'in Guangdong eyaletindeki Şıncın kentinde düzenlenen 33. APEC Zirvesi'ne Pasifik kuşağındaki 21 ekonomi katılıyor.
Trump'tan İran ve Ukrayna mesajı
Trump, zirve öncesinde Amerikan FOX News kanalına verdiği röportajda İran ve Ukrayna savaşlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.
İran'daki çatışmaların sona ermesi için Rusya ve Çin'den yardım istemeyeceğini belirten Trump, Washington'ın bu konuda dış desteğe ihtiyaç duymadığını savundu.
Ukrayna savaşına ilişkin ise Trump, "Öyle ya da böyle, bu savaşı yakında bitireceğiz" dedi.
Kaynak: AA
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