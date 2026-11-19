Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon! 4 şüpheli daha yakalandı
Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon! 4 şüpheli daha yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 13:09
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 13:10
Kaynak:
AA
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince, "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon! 4 şüpheli daha yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturmasında hakkında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar doğrultusunda "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet ekiplerince, "Suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlamalarına ilişkin 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalandı.
Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Kaynak: AA
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