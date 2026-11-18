Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir CHP'den istifa etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir CHP'den istifa etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiği bildirildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada istifa bilgisini CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin'e doğrulattığını belirtti. Özdemir'in Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılabileceği yönündeki iddialar da gündeme gelirken olası parti değişikliğine ilişkin resmî bir açıklama henüz paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 19:36
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 20:20
Kaynak:
AA
Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Özdemir'in istifa bildirimi CHP'nin parti sistemine ulaştı. İstifanın ardından Özdemir'in siyasi çalışmalarını hangi parti çatısı altında sürdüreceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.
Barış Yarkadaş istifa bilgisini doğrulattığını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Büşra Özdemir'in CHP'den istifa ettiğini belirterek konuyla ilgili CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ile görüştüğünü ifade etti.
Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Büşra Özdemir, yaklaşık 4-5 dakika önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Haberi alır almaz CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin'i arayarak doğrulattım. Şahin de Özdemir'in istifa ettiğini ve bildirimin parti sistemine ulaştığını teyit etti. Bu gelişmeyle birlikte Özdemir'in yarın AK Parti'ye katılacağı ihtimali güçlendi."
Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılacak?
Büşra Özdemir'in CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Barış Yarkadaş, istifa kararının Özdemir'in ertesi gün AK Parti'ye katılma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Ancak Özdemir'in AK Parti'ye üyelik başvurusu yaptığına veya parti yönetimi tarafından kabul edildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. İddiaların kesinleşmesi için Özdemir veya AK Parti yetkililerinden yapılacak resmî açıklamalar bekleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki görevi ne olacak?
Büşra Özdemir'in CHP'den istifa ettiği yönündeki gelişme, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki başkanvekilliği görevinin durumunu da gündeme taşıdı. Bununla birlikte bir siyasi partiden istifa edilmesi, belediye meclisi üyeliğinin veya başkanvekilliği görevinin kendiliğinden sona erdiği anlamına gelmiyor.
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir CHP'den istifa etti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ettiği bildirildi. Gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada istifa bilgisini CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin'e doğrulattığını belirtti. Özdemir'in Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) katılabileceği yönündeki iddialar da gündeme gelirken olası parti değişikliğine ilişkin resmî bir açıklama henüz paylaşılmadı.
Yarkadaş'ın aktardığı bilgilere göre Özdemir'in istifa bildirimi CHP'nin parti sistemine ulaştı. İstifanın ardından Özdemir'in siyasi çalışmalarını hangi parti çatısı altında sürdüreceğine ilişkin iddialar gündeme geldi.
Barış Yarkadaş istifa bilgisini doğrulattığını açıkladı
Gazeteci Barış Yarkadaş, X hesabından yaptığı paylaşımda Büşra Özdemir'in CHP'den istifa ettiğini belirterek konuyla ilgili CHP Antalya İl Başkanı Hasan Şahin ile görüştüğünü ifade etti.
Yarkadaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Büşra Özdemir AK Parti'ye mi katılacak?
Büşra Özdemir'in CHP'den ayrılmasının ardından AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Barış Yarkadaş, istifa kararının Özdemir'in ertesi gün AK Parti'ye katılma ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Ancak Özdemir'in AK Parti'ye üyelik başvurusu yaptığına veya parti yönetimi tarafından kabul edildiğine ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. İddiaların kesinleşmesi için Özdemir veya AK Parti yetkililerinden yapılacak resmî açıklamalar bekleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki görevi ne olacak?
Büşra Özdemir'in CHP'den istifa ettiği yönündeki gelişme, Antalya Büyükşehir Belediyesindeki başkanvekilliği görevinin durumunu da gündeme taşıdı. Bununla birlikte bir siyasi partiden istifa edilmesi, belediye meclisi üyeliğinin veya başkanvekilliği görevinin kendiliğinden sona erdiği anlamına gelmiyor.
Kaynak: AA
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