Beşiktaş Fuzul Real Madrid'i devirdi 6. galibiyet geldi
Beşiktaş Fuzul Real Madrid'i devirdi 6. galibiyet geldi
Beşiktaş Fuzul'un EuroLeague'in 12. haftasında İstanbul'da konuk ettiği Real Madrid'i 83-79 mağlup ettiği bildirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandığı belirtilen karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 45-37 önde tamamladı ve son çeyrekte rakibinin farkı azaltmasına rağmen üstünlüğünü korudu. Paylaşılan maç bilgilerine göre Beşiktaş Fuzul organizasyondaki 6. galibiyetine ulaşırken Real Madrid 5. yenilgisini aldı.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 23:05
Kaynak:
HÜRHABER
Karşılaşmaya etkili savunmayla başladığı aktarılan Beşiktaş Fuzul, ilk dakikalarda yakaladığı skor avantajını ikinci ve üçüncü periyotlarda sürdürdü. Real Madrid'in son bölümde farkı azaltmasına karşın siyah-beyazlıların mücadeleyi dört sayı farkla tamamladığı belirtildi.
Beşiktaş ilk çeyrekte 14 sayılık fark yakaladı
Karşılaşmanın başlangıcında Gabriel ve Wilbekin'in basketleriyle skor üstünlüğünü ele geçiren Beşiktaş Fuzul, 7. dakikada 16-2 öne geçti. Real Madrid, ilerleyen dakikalarda hücumdaki etkinliğini artırarak farkı üç sayıya kadar indirdi.
Siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 18-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin başlangıcında dış atışlardan üç kez isabet bulan Beşiktaş, 12. dakikada skoru 27-17'ye taşıdı.
Soyunma odasına 45-37 önde gitti
İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yedi basket kaydettiği belirtilen Beşiktaş Fuzul, hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Real Madrid'in sayılarına karşılık veren siyah-beyazlılar, devre arasına 45-37 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Çeyreğin son dakikalarında dış atışlardan basketler bulan Beşiktaş, son periyoda 64-54 önde girdi.
Real Madrid son çeyrekte farkı dört sayıya indirdi
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Real Madrid farkı azaltmaya başladı. Smith'in üç sayılık basketiyle 37. dakikanın başlarında skorun 71-67'ye geldiği aktarıldı.
Beşiktaş Fuzul, Jeffries'in kritik basketleriyle rakibine karşılık verdi. Son dakikalarda skor avantajını koruyan siyah-beyazlıların mücadeleden 83-79 galip ayrıldığı bildirildi.
Jeffries 20 sayıyla öne çıktı
Paylaşılan maç istatistiklerine göre Beşiktaş Fuzul'da Jeffries 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wilbekin ve Walker 15'er, Gabriel ise 11 sayı kaydetti.
Real Madrid'de Maledon 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olarak gösterildi. Smith 16, Feliz ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
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Beşiktaş Fuzul Real Madrid'i devirdi 6. galibiyet geldi
Beşiktaş Fuzul'un EuroLeague'in 12. haftasında İstanbul'da konuk ettiği Real Madrid'i 83-79 mağlup ettiği bildirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynandığı belirtilen karşılaşmada siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 45-37 önde tamamladı ve son çeyrekte rakibinin farkı azaltmasına rağmen üstünlüğünü korudu. Paylaşılan maç bilgilerine göre Beşiktaş Fuzul organizasyondaki 6. galibiyetine ulaşırken Real Madrid 5. yenilgisini aldı.
Karşılaşmaya etkili savunmayla başladığı aktarılan Beşiktaş Fuzul, ilk dakikalarda yakaladığı skor avantajını ikinci ve üçüncü periyotlarda sürdürdü. Real Madrid'in son bölümde farkı azaltmasına karşın siyah-beyazlıların mücadeleyi dört sayı farkla tamamladığı belirtildi.
Beşiktaş ilk çeyrekte 14 sayılık fark yakaladı
Karşılaşmanın başlangıcında Gabriel ve Wilbekin'in basketleriyle skor üstünlüğünü ele geçiren Beşiktaş Fuzul, 7. dakikada 16-2 öne geçti. Real Madrid, ilerleyen dakikalarda hücumdaki etkinliğini artırarak farkı üç sayıya kadar indirdi.
Siyah-beyazlı ekip, ilk periyodu 18-15 üstün tamamladı. İkinci çeyreğin başlangıcında dış atışlardan üç kez isabet bulan Beşiktaş, 12. dakikada skoru 27-17'ye taşıdı.
Soyunma odasına 45-37 önde gitti
İkinci periyotta üç sayı çizgisinin gerisinden yedi basket kaydettiği belirtilen Beşiktaş Fuzul, hücumdaki etkinliğini sürdürdü. Real Madrid'in sayılarına karşılık veren siyah-beyazlılar, devre arasına 45-37 üstünlükle girdi.
Üçüncü periyodun ilk bölümünde iki takım da skor üretmekte zorlandı. Çeyreğin son dakikalarında dış atışlardan basketler bulan Beşiktaş, son periyoda 64-54 önde girdi.
Real Madrid son çeyrekte farkı dört sayıya indirdi
Karşılaşmanın dördüncü periyodunda Real Madrid farkı azaltmaya başladı. Smith'in üç sayılık basketiyle 37. dakikanın başlarında skorun 71-67'ye geldiği aktarıldı.
Beşiktaş Fuzul, Jeffries'in kritik basketleriyle rakibine karşılık verdi. Son dakikalarda skor avantajını koruyan siyah-beyazlıların mücadeleden 83-79 galip ayrıldığı bildirildi.
Jeffries 20 sayıyla öne çıktı
Paylaşılan maç istatistiklerine göre Beşiktaş Fuzul'da Jeffries 20 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Wilbekin ve Walker 15'er, Gabriel ise 11 sayı kaydetti.
Real Madrid'de Maledon 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olarak gösterildi. Smith 16, Feliz ise 13 sayıyla mücadeleyi tamamladı.
Kaynak: HÜRHABER
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