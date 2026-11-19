Dünya Çin'deki tarihi zirveye kilitlendi: Trump ve Putin arasında kritik görüşme
Dünya Çin'deki tarihi zirveye kilitlendi: Trump ve Putin arasında kritik görüşme
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, 'Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabilir.' dedi. Kremlin'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, 'Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı.' denildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:24
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:25
Kaynak:
AA
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.
Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin, "Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı." açıklamasında bulundu.
ÇİN VE ABD LİDERLERİ, APEC ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bu, Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.
33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde, her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamakla ilgilendiğini söyledi.
Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Şi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump, Şi ile "olağanüstü bir kişisel ilişki" kurduklarını, bunun bazılarını rahatsız ettiğini ancak kendisinin son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ticaretten yatırıma, bölgesel konulardan dünya barışına ABD ve Çin öncülük etti. Başka kimse başka hiçbir yerde bizim yaptığımızı yapamaz." ifadesini kullandı.
ABD ve Çin arasındaki ilişkinin önceden "çok dengesiz" olduğunu belirten Trump, "Başkanlarımız görevlerini yapmadı ancak biz istediğimiz adil ilişkiyi kurduk." dedi.
Şi ile gece yaklaşık 2 saat sohbet ettiklerini ve birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Trump, "Şimdi de görüşeceğiz ve bunun çok verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.
- "HEM ABD HEM DE ÇİN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN ENERJİ AKIŞINI VE İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAMASINI SAĞLAMAK KONUSUNDA İLGİLİ"
Trump, İran konusunda, "Hem ABD hem de Çin, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamak konusunda ilgili. Bu iki konuda çok güçlü hissediyoruz." ifadesini kullandı.
Fentanil krizini sona erdirmenin de gündemlerinden biri olduğunu belirten Trump, deniz yoluyla taşınan fentanil oranını yüzde 97 düşürdüklerini savundu.
Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yardım etmek istiyoruz. Bu savaşın sona ermesini arzu ediyoruz. Sanırım ikimiz adına da bu konuda oldukça net bir şekilde konuşabilirim." dedi.
- ÜÇLÜ ZİRVEYİ DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla ilerleyen saatlerde 3'lü bir toplantı yapacaklarını anımsatan Trump, "Bunu dört gözle bekliyorum. Putin ile küçük bir toplantı yaptım. (Üçlü toplantı) Bunun başarılı bir toplantı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çin ile "özel bir ilişkileri" olduğuna dikkati çeken Trump, Şi'ye dönerek "Sen ve ben görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
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Dünya Çin'deki tarihi zirveye kilitlendi: Trump ve Putin arasında kritik görüşme
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, 'Rusya ile yıllardır çok iyi ilişkilerimiz var. Bu görüşmeden çok sayıda harika sonuç çıkabilir.' dedi. Kremlin'den görüşme sonrası yapılan açıklamada, 'Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı.' denildi.
ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
İki lider, görüşme öncesi tokalaşarak kameralara poz verdi. Görüşme öncesi açıklamada bulunan Trump, toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Trump, "Uzun yıllardır muhteşem bir ilişkimiz var. Birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. Bence bundan pek çok harika şey ortaya çıkabilir ya da en azından bir başlangıç olabilir." ifadelerini kullandı.
Trump, günün ilerleyen saatlerinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Putin ile üçlü bir görüşme yapacaklarını kaydetti.
KREMLİN'DEN AÇIKLAMA
Kremlin, "Putin-Trump görüşmesi güzel geçti. İki lider Ukrayna'yı görüştü. Putin görüşmeden mükemmel ayrıldı." açıklamasında bulundu.
ÇİN VE ABD LİDERLERİ, APEC ZİRVESİ'NDE BİR ARAYA GELDİ
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Bu, Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.
33. APEC Zirvesi, Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.
Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, ilk zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin daha önce 2001'de Şanghay ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.
Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.
TRUMP, Şİ İLE GÖRÜŞMESİ ÖNCESİNDE AÇIKLAMALARDA BULUNDU
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesi öncesinde, her iki ülkenin de Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamakla ilgilendiğini söyledi.
Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'in Şıncın kentinde Şi ile öğle yemeğinde bir araya geldi.
Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Trump, Şi ile "olağanüstü bir kişisel ilişki" kurduklarını, bunun bazılarını rahatsız ettiğini ancak kendisinin son derece mutlu olduğunu dile getirerek, "Ticaretten yatırıma, bölgesel konulardan dünya barışına ABD ve Çin öncülük etti. Başka kimse başka hiçbir yerde bizim yaptığımızı yapamaz." ifadesini kullandı.
ABD ve Çin arasındaki ilişkinin önceden "çok dengesiz" olduğunu belirten Trump, "Başkanlarımız görevlerini yapmadı ancak biz istediğimiz adil ilişkiyi kurduk." dedi.
Şi ile gece yaklaşık 2 saat sohbet ettiklerini ve birçok konuyu ele aldıklarını aktaran Trump, "Şimdi de görüşeceğiz ve bunun çok verimli olacağına inanıyorum." diye konuştu.
- "HEM ABD HEM DE ÇİN, HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN ENERJİ AKIŞINI VE İRAN'IN NÜKLEER SİLAH SAHİBİ OLAMAMASINI SAĞLAMAK KONUSUNDA İLGİLİ"
Trump, İran konusunda, "Hem ABD hem de Çin, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışını ve İran'ın nükleer silah sahibi olamamasını sağlamak konusunda ilgili. Bu iki konuda çok güçlü hissediyoruz." ifadesini kullandı.
Fentanil krizini sona erdirmenin de gündemlerinden biri olduğunu belirten Trump, deniz yoluyla taşınan fentanil oranını yüzde 97 düşürdüklerini savundu.
Trump, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda yardım etmek istiyoruz. Bu savaşın sona ermesini arzu ediyoruz. Sanırım ikimiz adına da bu konuda oldukça net bir şekilde konuşabilirim." dedi.
- ÜÇLÜ ZİRVEYİ DÖRT GÖZLE BEKLEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla ilerleyen saatlerde 3'lü bir toplantı yapacaklarını anımsatan Trump, "Bunu dört gözle bekliyorum. Putin ile küçük bir toplantı yaptım. (Üçlü toplantı) Bunun başarılı bir toplantı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çin ile "özel bir ilişkileri" olduğuna dikkati çeken Trump, Şi'ye dönerek "Sen ve ben görevde olduğumuz müddetçe, hiçbir zaman problem yaşamayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
Kaynak: AA
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