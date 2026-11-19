Meteorolojiden 32 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Meteorolojiden 32 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yurt genelinde bugün kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor. Meteoroloji 32 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:29
Kaynak:
AA
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor.
Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak bekleniyor. Yağışların bazı illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, bugün için 32 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
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Meteorolojiden 32 il için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Yurt genelinde bugün kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor. Meteoroloji 32 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Yetkililer ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı.
Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini gösteriyor.
Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede sağanak bekleniyor. Yağışların bazı illerde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji, bugün için 32 ile sarı kodlu uyarıda bulundu.
Fırtına uyarısı yapılan iller: Amasya, Bilecik, Bursa, Edirne, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Tokat, Yalova.
Kuvvetli yağış beklenen iller: Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Muş, Osmaniye, Siirt, Tunceli, Van, Zonguldak.
Rüzgarın, Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Hakkari çevrelerinde güney yönlerden, kuvvetli (40-70 km/sa) ve yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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