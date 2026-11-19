Fon soruşturması: Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
Fon soruşturması: Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
Fon soruşturması kapsamında, hakkında soruşturma izni istenen eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:36
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:36
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturması: Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
Fon soruşturması kapsamında, hakkında soruşturma izni istenen eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar