Türkiye'den Suudi Arabistan ve Singapur ile hava ulaşımında mutabakat
Türkiye'den Suudi Arabistan ve Singapur ile hava ulaşımında mutabakat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek mutabakatlara imza atıldı. Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkı 14'ten 21'e çıkarılırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi hakları artırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 08:00
Kaynak:
AA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığı aktarıldı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında ülkemiz adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına GACA Başkanı Sayın Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, Singapur adına ise CAAS Genel Müdürü Sayın Han Kok Juan mutabakat zaptlarını imzaladı.
Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkını 14'ten 21'e çıkarırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi haklarını artırdık. Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."
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Türkiye'den Suudi Arabistan ve Singapur ile hava ulaşımında mutabakat
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek mutabakatlara imza atıldı. Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkı 14'ten 21'e çıkarılırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi hakları artırıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ile Suudi Arabistan ve Singapur arasındaki hava ulaşımı bağlantılarını güçlendirecek önemli mutabakatlara imza atıldığı aktarıldı.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Montreal'de düzenlenen ICAO 7. Dünya Hava Ulaştırma Konferansı kapsamında ülkemiz adına Sivil Havacılık Genel Müdürümüz Kemal Yüksek, Suudi Arabistan adına GACA Başkanı Sayın Abdulaziz bin Abdullah Al-Duailej, Singapur adına ise CAAS Genel Müdürü Sayın Han Kok Juan mutabakat zaptlarını imzaladı.
Suudi Arabistan ile haftalık tarifeli kargo seferi hakkını 14'ten 21'e çıkarırken, Singapur ile tarifeli yolcu seferi haklarını artırdık. Bu düzenlemelerle hava yolu işletmelerine daha fazla esneklik sağlıyor, iki ülkeyle hava ulaşımı bağlantılarımızı ve seyahat seçeneklerini geliştirmeyi hedefliyoruz."
Kaynak: AA
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