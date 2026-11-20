KIZILELMA dünyada manşet oldu: Türkiye dengeleri değiştirecek
KIZILELMA dünyada manşet oldu: Türkiye dengeleri değiştirecek
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu. Tarihi gelişme, ABD'den Avrupa'ya kadar birçok ülkede gündem oldu. Yunan basını, Ege'de dengelerin değişeceğini yazdı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:19
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 10:20
Kaynak:
AA
BAYKAR'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı.
Test ve eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplam 600 sorti icra edilen projede, kabul testlerini başarıyla geçen ilk 3 KIZILELMA insansız savaş uçağı, 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edilerek aktif görevine başladı.
Bu teslimatla birlikte Türkiye, geleceğin hava muharebesinde yeni bir dönemi başlatılırken, dünya havacılık tarihinde de bir ilke imza attı.
DÜNYADA GÜNDEM
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi dünya basınında ses getirdi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan 3 KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya kadar birçok ülkede haber oldu.
"TÜRK ORDUSU BAYKAR KIZILELMA'YI TESLİM ALDI"
Amerikan savunma basını, KIZILELMA'yı mercek altına aldı.
Havacılık yayını Aviation Week, gelişmeyi "Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı" başlığıyla duyurdu.
Baykar'ın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığı açıklamasına yer verdi.
ABD merkezli Al-Monitor ise KIZILELMA'nın envantere girişini, Türkiye'nin hava gücüne kazandıracağı yeni kabiliyetlerle birlikte ele aldı.
YUNAN BASINI YETENEKLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ
KIZILELMA'nın envantere girmesi Yunan basınında da gündem oldu.
Savunma yayını OnAlert, KIZILELMA'nın 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini yazdı.
PΤΗΣΗ dergisi ise KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi ve insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekat kabiliyetlerini ele aldı.
"EGE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK ADIM"
Atina merkezli Banking News de "Tarihte bir ilk" başlığını verdiği haberinde, "Türkiye, KIZILELMA insansız savaş uçağını duyurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Böylelikle Ankara, Ege'de Atina'ya karşı dengeleri yeniden değiştirebilecek bir adım attı." dedi.
"GELENEKSEL HAVACILIĞA MEYDAN OKUMA"
Rus merkezli haber ajansı EADaily, gelişmeyi "Geleneksel havacılığa meydan okuma" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
İlk üç KIZILELMA'nın teslim edilmesini ve uçağın gelecekteki kabiliyetlerini ele aldı.
Öte yanan Fransız basınından La Nouvelle Tribune de KIZILELMA'nın envantere girmesine mercek tuttu.
"BİR PROGRAM DORUK NOKTASINA ULAŞTI"
Haberine "Türkiye ve Erdoğan 'tarihi günü' selamladı" başlığını veren Fransız basını, "Dünyada tarihe bir güne tanıklık edildi. Türk KIZILELMA'sının envantere girmesiyle yaklaşık dört buçuk yıl önce başlatılan bir program doruk noktasına ulaştı. Bu hizmete giriş Türkiye'nin küresel dron pazarındaki konumunu da güçlendiriyor. Ankara artık operasyonel bir savaş uçağına sahip ve üretici olarak bunu yabancı müşterilerine sunabilir." ifadelerini kullanadı.
İspanyol basınından Aviacionline da KIZILELMA'yı manşetine taşıdı.
"TÜRKİYE İLK ÜLKE OLDU"
KIZILELMA'nın envantere girdiğine ve yeni bir döneme girildiğini ifade eden İspanyol basını, "İlk üç uçağın teslim edilmesiyle Türkiye, insansız savaş uçağını resmi olarak silahlı kuvvetlerine dahil eden ilk ülke oldu. Bu çerçevede, KIZILELMA mevcut varlık sayısını artırabilir, riskleri farklı platformlar arasında dağıtabilir ve yüksek tehdit ortamlarındaki görevler için yeni seçenekler sunabilir." dedi.
"TÜRKLERİN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞTİ"
İngiliz basınından Türkiye'nin KIZILELMA başarısına dikkat çeken değerlendirme geldi. Aerospace Global News, "Türkiye, insansız savaş uçaklarını hizmete alan ilk ülke oldu" başlıklı haberinde, KIZILELMA'nın ilk uçuşundan itibaren geçen dört yıldan kısa sürede üç jetin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmasına vurgu yaptı.
Türkiye'nin havacılık alanındaki başarısını "Türklerin büyük hayallerinden biri gerçekleşti" sözleriyle değerlendiren yayın, ilk üç KIZILELMA'nın teslim edilmesiyle Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir konuma ulaştığını belirtti.
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KIZILELMA dünyada manşet oldu: Türkiye dengeleri değiştirecek
BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak envantere girdi. İlk etapta 3 adet KIZILELMA uçağı teslim edilecek. Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız savaş uçağını operasyonel olarak envanterine alan ilk ülke oldu. Tarihi gelişme, ABD'den Avrupa'ya kadar birçok ülkede gündem oldu. Yunan basını, Ege'de dengelerin değişeceğini yazdı.
BAYKAR'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı KIZILELMA projesinde tarihi bir eşik daha aşıldı.
Test ve eğitim faaliyetleri kapsamında bugüne kadar toplam 600 sorti icra edilen projede, kabul testlerini başarıyla geçen ilk 3 KIZILELMA insansız savaş uçağı, 19 Kasım 2026 tarihi itibarıyla güvenlik güçlerine teslim edilerek aktif görevine başladı.
Bu teslimatla birlikte Türkiye, geleceğin hava muharebesinde yeni bir dönemi başlatılırken, dünya havacılık tarihinde de bir ilke imza attı.
DÜNYADA GÜNDEM
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın envantere girmesi dünya basınında ses getirdi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan 3 KIZILELMA'nın güvenlik güçlerine teslim edilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya kadar birçok ülkede haber oldu.
"TÜRK ORDUSU BAYKAR KIZILELMA'YI TESLİM ALDI"
Amerikan savunma basını, KIZILELMA'yı mercek altına aldı.
Havacılık yayını Aviation Week, gelişmeyi "Türk ordusu Baykar KIZILELMA'yı teslim aldı" başlığıyla duyurdu.
Baykar'ın dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığı açıklamasına yer verdi.
ABD merkezli Al-Monitor ise KIZILELMA'nın envantere girişini, Türkiye'nin hava gücüne kazandıracağı yeni kabiliyetlerle birlikte ele aldı.
YUNAN BASINI YETENEKLERİNE DİKKATİ ÇEKTİ
KIZILELMA'nın envantere girmesi Yunan basınında da gündem oldu.
Savunma yayını OnAlert, KIZILELMA'nın 600 test ve eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini yazdı.
PΤΗΣΗ dergisi ise KIZILELMA'nın hava-hava muharebesi ve insanlı savaş uçaklarıyla müşterek harekat kabiliyetlerini ele aldı.
"EGE'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK ADIM"
Atina merkezli Banking News de "Tarihte bir ilk" başlığını verdiği haberinde, "Türkiye, KIZILELMA insansız savaş uçağını duyurarak dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attı. Böylelikle Ankara, Ege'de Atina'ya karşı dengeleri yeniden değiştirebilecek bir adım attı." dedi.
"GELENEKSEL HAVACILIĞA MEYDAN OKUMA"
Rus merkezli haber ajansı EADaily, gelişmeyi "Geleneksel havacılığa meydan okuma" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
İlk üç KIZILELMA'nın teslim edilmesini ve uçağın gelecekteki kabiliyetlerini ele aldı.
Öte yanan Fransız basınından La Nouvelle Tribune de KIZILELMA'nın envantere girmesine mercek tuttu.
"BİR PROGRAM DORUK NOKTASINA ULAŞTI"
Haberine "Türkiye ve Erdoğan 'tarihi günü' selamladı" başlığını veren Fransız basını, "Dünyada tarihe bir güne tanıklık edildi. Türk KIZILELMA'sının envantere girmesiyle yaklaşık dört buçuk yıl önce başlatılan bir program doruk noktasına ulaştı. Bu hizmete giriş Türkiye'nin küresel dron pazarındaki konumunu da güçlendiriyor. Ankara artık operasyonel bir savaş uçağına sahip ve üretici olarak bunu yabancı müşterilerine sunabilir." ifadelerini kullanadı.
İspanyol basınından Aviacionline da KIZILELMA'yı manşetine taşıdı.
"TÜRKİYE İLK ÜLKE OLDU"
KIZILELMA'nın envantere girdiğine ve yeni bir döneme girildiğini ifade eden İspanyol basını, "İlk üç uçağın teslim edilmesiyle Türkiye, insansız savaş uçağını resmi olarak silahlı kuvvetlerine dahil eden ilk ülke oldu. Bu çerçevede, KIZILELMA mevcut varlık sayısını artırabilir, riskleri farklı platformlar arasında dağıtabilir ve yüksek tehdit ortamlarındaki görevler için yeni seçenekler sunabilir." dedi.
"TÜRKLERİN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ GERÇEKLEŞTİ"
İngiliz basınından Türkiye'nin KIZILELMA başarısına dikkat çeken değerlendirme geldi. Aerospace Global News, "Türkiye, insansız savaş uçaklarını hizmete alan ilk ülke oldu" başlıklı haberinde, KIZILELMA'nın ilk uçuşundan itibaren geçen dört yıldan kısa sürede üç jetin Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katılmasına vurgu yaptı.
Türkiye'nin havacılık alanındaki başarısını "Türklerin büyük hayallerinden biri gerçekleşti" sözleriyle değerlendiren yayın, ilk üç KIZILELMA'nın teslim edilmesiyle Türkiye'nin havacılık tarihinde önemli bir konuma ulaştığını belirtti.
Kaynak: AA
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