Mekke İttifakı’na Uzak Doğu’dan yeni aday! Endonezya üyeliği değerlendiriyor
Mekke İttifakı’na Uzak Doğu’dan yeni aday! Endonezya üyeliği değerlendiriyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın öncülüğünde kurulan Mekke İttifakı’nın genişlemesi gündemde. Türkiye ile savunma sanayisinde yakın iş birliği yürüten Endonezya’nın ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:20
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:21
Kaynak:
AA
Türkiye'nin öncülüğünde Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla kurulan Mekke İttifakı, yeni üyelerle genişleme ihtimaliyle gündemde. Middle East Eye'ın haberine göre, Türkiye ile savunma sanayisinde yakın iş birliği yürüten Endonezya, ittifaka katılma seçeneklerini değerlendiriyor. Ankara ile ilişkilerini güçlendiren Endonezya'nın olası adımı, Türkiye'nin savunma diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Orta Doğu'da değişen güvenlik dengeleri, Türkiye'nin öncülük ettiği yeni savunma iş birliklerini uluslararası gündeme taşıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceği öne sürüldü. İddiaya göre, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya da ittifaka katılma seçeneğini değerlendiriyor.
ENDONEZYA İTTİFAKA KATILMAYI DEĞERLENDİRİYOR
Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Endonezya, Mekke İttifakı'na katılma ihtimaliyle ilgileniyor ve bu yöndeki seçenekleri araştırıyor. Ağustos ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan anlaşmanın bölgesel bir güvenlik girişimi olarak dikkat çektiği belirtilirken, Suriye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin olası üyeliği gündemlerine aldığı aktarıldı.
ANKARA-CAKARTA İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Endonezya'nın ittifaka olası katılımı, oluşumun Orta Doğu sınırlarını aşarak daha geniş bir coğrafyaya ulaşması açısından önem taşıyor. Orta Doğu'ya binlerce kilometre uzaklıktaki Güneydoğu Asya ülkesinin bu yapıya ilgi göstermesi, Türkiye öncülüğündeki güvenlik iş birliğinin bölge dışındaki etkilerini de gündeme getirdi.
MEE haberinde, Ankara ile Cakarta arasındaki güçlü ortaklığa işaret edilerek Endonezya'nın ittifaka ilgisinin şaşırtıcı olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Özellikle savunma sanayisi alanında gelişen ilişkilerin iki ülke arasındaki yakınlaşmada önemli rol oynadığı vurgulandı.
10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAAN ANLAŞMASI
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin önemli başlıklarından birini millî muharip uçak KAAN oluşturuyor. Haberde, Endonezya'nın geçen yıl Türkiye'den 48 adet KAAN savaş uçağı tedarik etmek üzere 10 milyar doların üzerinde değere sahip bir anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.
Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin milli muharip uçak projesinin uluslararası savunma pazarındaki karşılığı bakımından dikkat çekiyor.
İki ülke arasındaki savunma ortaklığı hava platformlarıyla sınırlı kalmıyor. Endonezya, Türkiye'nin milli gemi inşa programı kapsamında iki adet İstanbul sınıfı fırkateyn de tedarik ediyor. Bu çerçevede Türk gemi inşa şirketi TAIS ile Katar merkezli Barzan Holding arasında ocak ayında 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.
Türkiye'nin hava ve deniz platformlarında geliştirdiği teknolojiler ile savunma sistemlerinin tasarımından üretimine kadar uzanan ortaklıklar, Ankara'nın uluslararası iş birliği ağını genişletiyor.
TÜRKİYE, ENDONEZYA, PAKİSTAN VE KATAR AYNI MUTABAKATTA BULUŞTU
Türkiye'nin savunma alanındaki diplomatik ve teknolojik ortaklıkları, bu ayın başında imzalanan yeni bir mutabakatla farklı bir boyuta taşındı.
Middle East Eye'ın aktardığına göre Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar, Bedir Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan anlaşmaya imza attı. Mutabakatla savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin kolaylaştırılması, askeri sistem ve platformların tasarımı, üretimi ve finansmanında ortaklığın geliştirilmesi hedefleniyor.
Böylece Türkiye'nin Mekke İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı üzerinden farklı ülkelerle yürüttüğü savunma iş birlikleri uluslararası gündemde daha fazla yer buldu.
ENDONEZYA'DAN RESMÎ AÇIKLAMA YOK
Endonezya'nın Mekke İttifakı'na katılma ihtimaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Endonezya Büyükelçiliği sözcüsü, MEE'ye yaptığı değerlendirmede, Cakarta'nın ittifaka katılmakla ilgilenip ilgilenmediği konusunda şu aşamada açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirtti.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI 7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzalarını taşıyan anlaşmayla üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin ortak bir güvenlik mekanizmasına dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Anlaşmanın öne çıkan hükümlerinden biri, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının diğer taraflara da yapılmış kabul edilmesini öngörüyor. İstihbarat paylaşımı, ortak askeri eğitim faaliyetleri, savunma sanayisi ortaklığı ve askeri kapasitenin geliştirilmesi de anlaşmanın temel unsurları arasında bulunuyor.
Türkiye'nin anlaşmanın kurucu ortaklarından biri olması, Ankara'nın bölgesel güvenlik yapılanmasındaki rolünü yeniden gündeme getirdi. Askeri kapasitesi, gelişen savunma sanayisi ve farklı coğrafyalardaki iş birliği tecrübesiyle Türkiye, bu mekanizmanın önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi de anlaşmayı 5 Kasım'da kabul etti. Bu adımla birlikte Ankara, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ortak savunma mekanizmasının kurumsallaşması yönünde önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Mekke İttifakı’na Uzak Doğu’dan yeni aday! Endonezya üyeliği değerlendiriyor
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın öncülüğünde kurulan Mekke İttifakı’nın genişlemesi gündemde. Türkiye ile savunma sanayisinde yakın iş birliği yürüten Endonezya’nın ittifaka katılma seçeneğini değerlendirdiği öne sürüldü.
Türkiye'nin öncülüğünde Suudi Arabistan ve Pakistan'ın katılımıyla kurulan Mekke İttifakı, yeni üyelerle genişleme ihtimaliyle gündemde. Middle East Eye'ın haberine göre, Türkiye ile savunma sanayisinde yakın iş birliği yürüten Endonezya, ittifaka katılma seçeneklerini değerlendiriyor. Ankara ile ilişkilerini güçlendiren Endonezya'nın olası adımı, Türkiye'nin savunma diplomasisinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
Orta Doğu'da değişen güvenlik dengeleri, Türkiye'nin öncülük ettiği yeni savunma iş birliklerini uluslararası gündeme taşıyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke İttifakı'nın genişleyebileceği öne sürüldü. İddiaya göre, Güneydoğu Asya ülkelerinden Endonezya da ittifaka katılma seçeneğini değerlendiriyor.
ENDONEZYA İTTİFAKA KATILMAYI DEĞERLENDİRİYOR
Middle East Eye'ın (MEE) haberine göre Endonezya, Mekke İttifakı'na katılma ihtimaliyle ilgileniyor ve bu yöndeki seçenekleri araştırıyor. Ağustos ayında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından imzalanan anlaşmanın bölgesel bir güvenlik girişimi olarak dikkat çektiği belirtilirken, Suriye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerin olası üyeliği gündemlerine aldığı aktarıldı.
ANKARA-CAKARTA İLİŞKİLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Endonezya'nın ittifaka olası katılımı, oluşumun Orta Doğu sınırlarını aşarak daha geniş bir coğrafyaya ulaşması açısından önem taşıyor. Orta Doğu'ya binlerce kilometre uzaklıktaki Güneydoğu Asya ülkesinin bu yapıya ilgi göstermesi, Türkiye öncülüğündeki güvenlik iş birliğinin bölge dışındaki etkilerini de gündeme getirdi.
MEE haberinde, Ankara ile Cakarta arasındaki güçlü ortaklığa işaret edilerek Endonezya'nın ittifaka ilgisinin şaşırtıcı olmadığı değerlendirmesi yapıldı. Özellikle savunma sanayisi alanında gelişen ilişkilerin iki ülke arasındaki yakınlaşmada önemli rol oynadığı vurgulandı.
10 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE KAAN ANLAŞMASI
Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi iş birliğinin önemli başlıklarından birini millî muharip uçak KAAN oluşturuyor. Haberde, Endonezya'nın geçen yıl Türkiye'den 48 adet KAAN savaş uçağı tedarik etmek üzere 10 milyar doların üzerinde değere sahip bir anlaşma imzaladığı hatırlatıldı.
Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin milli muharip uçak projesinin uluslararası savunma pazarındaki karşılığı bakımından dikkat çekiyor.
İki ülke arasındaki savunma ortaklığı hava platformlarıyla sınırlı kalmıyor. Endonezya, Türkiye'nin milli gemi inşa programı kapsamında iki adet İstanbul sınıfı fırkateyn de tedarik ediyor. Bu çerçevede Türk gemi inşa şirketi TAIS ile Katar merkezli Barzan Holding arasında ocak ayında 1 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı.
Türkiye'nin hava ve deniz platformlarında geliştirdiği teknolojiler ile savunma sistemlerinin tasarımından üretimine kadar uzanan ortaklıklar, Ankara'nın uluslararası iş birliği ağını genişletiyor.
TÜRKİYE, ENDONEZYA, PAKİSTAN VE KATAR AYNI MUTABAKATTA BULUŞTU
Türkiye'nin savunma alanındaki diplomatik ve teknolojik ortaklıkları, bu ayın başında imzalanan yeni bir mutabakatla farklı bir boyuta taşındı.
Middle East Eye'ın aktardığına göre Türkiye, Endonezya, Pakistan ve Katar, Bedir Mutabakat Zaptı olarak adlandırılan anlaşmaya imza attı. Mutabakatla savunma sanayisi alanındaki iş birliğinin kolaylaştırılması, askeri sistem ve platformların tasarımı, üretimi ve finansmanında ortaklığın geliştirilmesi hedefleniyor.
Böylece Türkiye'nin Mekke İttifakı ve Bedir Mutabakat Zaptı üzerinden farklı ülkelerle yürüttüğü savunma iş birlikleri uluslararası gündemde daha fazla yer buldu.
ENDONEZYA'DAN RESMÎ AÇIKLAMA YOK
Endonezya'nın Mekke İttifakı'na katılma ihtimaline ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Endonezya Büyükelçiliği sözcüsü, MEE'ye yaptığı değerlendirmede, Cakarta'nın ittifaka katılmakla ilgilenip ilgilenmediği konusunda şu aşamada açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirtti.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI 7 AĞUSTOS'TA İMZALANDI
Mekke Ortak Savunma Anlaşması, 7 Ağustos 2026'da Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in imzalarını taşıyan anlaşmayla üç ülke arasındaki savunma iş birliğinin ortak bir güvenlik mekanizmasına dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Anlaşmanın öne çıkan hükümlerinden biri, taraflardan herhangi birine yönelik silahlı saldırının diğer taraflara da yapılmış kabul edilmesini öngörüyor. İstihbarat paylaşımı, ortak askeri eğitim faaliyetleri, savunma sanayisi ortaklığı ve askeri kapasitenin geliştirilmesi de anlaşmanın temel unsurları arasında bulunuyor.
Türkiye'nin anlaşmanın kurucu ortaklarından biri olması, Ankara'nın bölgesel güvenlik yapılanmasındaki rolünü yeniden gündeme getirdi. Askeri kapasitesi, gelişen savunma sanayisi ve farklı coğrafyalardaki iş birliği tecrübesiyle Türkiye, bu mekanizmanın önemli aktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi de anlaşmayı 5 Kasım'da kabul etti. Bu adımla birlikte Ankara, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulan ortak savunma mekanizmasının kurumsallaşması yönünde önemli bir aşamayı geride bıraktı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar