Orta Doğu'da dikkat çeken hareketlilik! USS George Washington 7. Filo'ya geçti
Orta Doğu'da dikkat çeken hareketlilik! USS George Washington 7. Filo'ya geçti
ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan USS George Washington uçak gemisinin bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:27
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:28
Kaynak:
AA
ABD Deniz Enstitüsüne (USNI) konuşan ismi açıklanmayan ABD Pasifik Filosu sözcüsü, USS George Washington uçak gemisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü, Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan uçak gemisinin bölgeden ayrılarak ABD 7. Filosunun sorumluluk alanına katıldığını ileri sürdü.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edilmişti.
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Orta Doğu'da dikkat çeken hareketlilik! USS George Washington 7. Filo'ya geçti
ABD'nin Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan USS George Washington uçak gemisinin bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.
ABD Deniz Enstitüsüne (USNI) konuşan ismi açıklanmayan ABD Pasifik Filosu sözcüsü, USS George Washington uçak gemisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü, Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan uçak gemisinin bölgeden ayrılarak ABD 7. Filosunun sorumluluk alanına katıldığını ileri sürdü.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edilmişti.
Kaynak: AA
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