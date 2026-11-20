Meteoroloji'den 17 İl İçin Sarı Kodlu Alarm: Fırtına ve Sağanak Kapıda
Meteoroloji'den 17 İl İçin Sarı Kodlu Alarm: Fırtına ve Sağanak Kapıda
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaparak "sarı" kod yayınladı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:01
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 08:01
Kaynak:
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Hangi illerde risk var, sarı kod ne anlama geliyor? İşte güncel hava durumu detayları.
Meteoroloji'den 17 İl İçin "Sarı" Alarm: Fırtına ve Sağanak Hayat Olumsuz Etkileyebilir!
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava dalgası, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer; ani sel, su baskını ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Fırtına Beklenen 9 İl: Rüzgar Hızı 70 Kilometreyi Bulacak
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetlenerek kısa süreli fırtına (saatte 40-70 km) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle sarı kod verilen iller şunlar:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale
Edirne, İstanbul, Kırklareli
Kocaeli, Tekirdağ, Yalova
8 İlde Kuvvetli Sağanak Riski
Yağışlı sistemin özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle sıralandı:
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Kastamonu, Zonguldak, Bartın
Karabük, Düzce
Sarı Kod Uyarısı Ne Anlama Geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk skalasında yer alan "sarı" kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturduğuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, hava şartlarından etkilenebilecek günlük faaliyetler, ulaşım ve açık alan çalışmaları konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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Meteoroloji'den 17 İl İçin Sarı Kodlu Alarm: Fırtına ve Sağanak Kapıda
Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava dalgası şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da bulunduğu 17 il için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yaparak "sarı" kod yayınladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 17 il için sarı kodlu fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Hangi illerde risk var, sarı kod ne anlama geliyor? İşte güncel hava durumu detayları.
Meteoroloji'den 17 İl İçin "Sarı" Alarm: Fırtına ve Sağanak Hayat Olumsuz Etkileyebilir!
Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk ve yağışlı hava dalgası, özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde şiddetini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), beklenen kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışlar nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Yetkililer; ani sel, su baskını ve fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Fırtına Beklenen 9 İl: Rüzgar Hızı 70 Kilometreyi Bulacak
Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Marmara Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetlenerek kısa süreli fırtına (saatte 40-70 km) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Fırtına nedeniyle sarı kod verilen iller şunlar:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale
Edirne, İstanbul, Kırklareli
Kocaeli, Tekirdağ, Yalova
8 İlde Kuvvetli Sağanak Riski
Yağışlı sistemin özellikle Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan iller ise şöyle sıralandı:
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye
Kastamonu, Zonguldak, Bartın
Karabük, Düzce
Sarı Kod Uyarısı Ne Anlama Geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün renk skalasında yer alan "sarı" kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturduğuna işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, hava şartlarından etkilenebilecek günlük faaliyetler, ulaşım ve açık alan çalışmaları konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
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