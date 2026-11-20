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Motorine 6,58 lira indirim geldi: Litresi 90 liranın altına indi
Akaryakıtta tabelalar yine güncellendi. Gece yarısından itibaren motorinde 6,58 lira indirim yapıldı. Motorin fiyatları birçok şehirde 90 liranın altına düştü.
Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor.
Petrol fiyatlarındaki gerileme ve yükselişler akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerinin sık sık değişmesine neden oluyor.
MOTORİNE 6,58 LİRA İNDİRİM
20 Ekim Cuma günü itibarıyla geçerli olacak şekilde motorinin litresine 6,58 lira seviyesinde indirim uygulandı.
İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 88,70 lira, Ankara'da 89,90 lira, İzmir'de 90,20 lira, doğu illerinde ise 91,70 lira seviyelerine geriledi.
Benzin fiyatlarında ise şu an için kesinleşmiş bir zam veya indirim kararı bulunmuyor.
KADEMELİ ÖTV UYGULANIYOR
Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan ÖTV'de kademeli uygulamaya geçilmişti.
Eşel mobil sistemi dışına çıkarılan motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı ağustos ayında sıfır olarak uygulanırken sonraki aylarda ise yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek.
Dolayısıyla ÖTV olarak eylülde 3 lira, ekimde 6 lira, kasımda 9 lira, aralıkta 12 lira alınacak.
Belirlenen ÖTV tutarı 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 13,9006 lira olarak uygulanacak ve eşel mobil uygulaması öncesi seviyeye çıkarılacak.
Kaynak: AA
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