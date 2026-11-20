Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 7 Şüpheli İçin Adli Kontrol Kararı!
Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 7 Şüpheli İçin Adli Kontrol Kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 10:22
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 14:35
Kaynak:
AA
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 7 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Dosya kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktan "Adli Kontrol" Talebi
Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek savcılığa ifade verdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, 7 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Hakimlik makamı da savcılığın talebini değerlendirerek 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı aldı. Soruşturma dosyasındaki süreç titizlikle sürdürülüyor.
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Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 7 Şüpheli İçin Adli Kontrol Kararı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Fon Soruşturmasında Yeni Gelişme: 7 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturma tüm hızıyla devam ediyor. Dosya kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Savcılıktan "Adli Kontrol" Talebi
Emniyetteki sorguları biten şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek savcılığa ifade verdi.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde savcılık, 7 şüphelinin adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmesine karar verdi. Hakimlik makamı da savcılığın talebini değerlendirerek 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı aldı. Soruşturma dosyasındaki süreç titizlikle sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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