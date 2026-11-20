Gazze'de seyahat hakkı için ailelerden tahliye çağrısı
Gazze'de seyahat hakkı için ailelerden tahliye çağrısı
Gazze Şeridi'nde seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurt dışındaki yakınlarına ulaşamadıklarını belirten Filistinliler, aile birleşiminin sağlanması ve bölgeden çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması talebiyle protesto düzenledi. Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocuk katıldı. İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ailelerinden uzun süredir ayrı kaldıklarını ifade eden göstericiler, seyahat haklarına ilişkin somut adımlar atılmasını istedi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 19:30
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 19:34
Kaynak:
İHA
Protestoda aile bireylerinin yeniden bir araya gelebilmesi için uluslararası girişimlerde bulunulması çağrısı yapıldı. Katılımcılar, özellikle savaş nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan ailelerin karşılaştığı seyahat engellerine dikkat çekti.
Gazze'de aile birleşimi için protesto düzenlendi
Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde toplanan Filistinliler, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve yurt dışındaki aile üyelerine ulaşabilmeleri için gerekli işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etti. Kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu gösteride, ailelerin uzun süredir devam eden ayrılıkları gündeme getirildi.
Göstericiler, "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Katılımcılar, seyahat hakkının kullanılabilmesi için yetkili kurumların harekete geçmesini istedi. Ailelerin yeniden bir araya getirilmesinin acil bir insani ihtiyaç olduğunu belirtti.
Türk vatandaşıyla evli Filistinli kadın üç yıldır eşinden ayrı
Protestoya katılan Filistinli Maryam Al-Manaia, Türk vatandaşı olan eşiyle üç yıldır görüşemediğini söyledi. İsrail saldırılarının ardından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Gazze'den ayrılamadığını belirten Al-Manaia, eşinin yanına gidebilmek için tahliye konusunda yardım talep etti.
Al-Manaia, yaşadığı ayrılığın yanı sıra bölgedeki yaşam koşulları ve sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ifade etti. Benzer durumda bulunan çok sayıda kadının eşlerine ulaşamadığını dile getirdi.
"Seyahat hakkımızı geri kazanmak için bu protestoya katıldık. Eşlerine ulaşmaları engellenen çok sayıda kadın var. 3 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Ayrılığın, sıkıntıların ve savaşın acısını çekiyorum. Bunun yanı sıra zor sağlık şartlarıyla da mücadele ediyorum" dedi.
Kadınlar ve çocuklar seyahat engellerinin kaldırılmasını istedi
Gösteriye katılan aileler, Gazze'den ayrılma imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle yurt dışında yaşayan yakınlarına kavuşamadıklarını belirtti. Özellikle eşlerinden ve ebeveynlerinden ayrı kalan kadınlarla çocukların durumuna dikkat çekildi.
Protestocular, aile birleşimi amacıyla yapılacak seyahatlerin kolaylaştırılmasını ve çıkış işlemlerinin yürütülmesine yönelik çözüm geliştirilmesini talep etti. Gösteride taşınan pankartlarda çocukların ailelerinden ayrı büyümesine ilişkin mesajlar öne çıktı.
Gazze'den çıkış talepleri gündemde
Gazze'deki seyahat kısıtlamaları, aile birleşimi amacıyla bölgeden ayrılmak isteyen Filistinlilerin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Protestoya katılanlar, yurt dışındaki aile üyelerine ulaşabilmek için güvenli ve düzenli seyahat imkânlarının sağlanmasını istedi.
Göstericilerin taleplerine ilişkin yetkili kurumlardan yeni bir karar alınıp alınmadığına dair paylaşılan bilgilerde açıklama bulunmuyor. Protestonun ardından tahliye veya aile birleşimi işlemlerine yönelik herhangi bir takvim de bildirilmedi.
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Gazze'de seyahat hakkı için ailelerden tahliye çağrısı
Gazze Şeridi'nde seyahat kısıtlamaları nedeniyle yurt dışındaki yakınlarına ulaşamadıklarını belirten Filistinliler, aile birleşiminin sağlanması ve bölgeden çıkış işlemlerinin kolaylaştırılması talebiyle protesto düzenledi. Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocuk katıldı. İsrail'in uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle ailelerinden uzun süredir ayrı kaldıklarını ifade eden göstericiler, seyahat haklarına ilişkin somut adımlar atılmasını istedi.
Protestoda aile bireylerinin yeniden bir araya gelebilmesi için uluslararası girişimlerde bulunulması çağrısı yapıldı. Katılımcılar, özellikle savaş nedeniyle farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan ailelerin karşılaştığı seyahat engellerine dikkat çekti.
Gazze'de aile birleşimi için protesto düzenlendi
Rashad Al-Shawa Kültür Merkezi önünde toplanan Filistinliler, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması ve yurt dışındaki aile üyelerine ulaşabilmeleri için gerekli işlemlerin kolaylaştırılmasını talep etti. Kadın ve çocukların ağırlıkta olduğu gösteride, ailelerin uzun süredir devam eden ayrılıkları gündeme getirildi.
Göstericiler, "Mesafeler çocuklarımızın en güzel yıllarını çalmasın", "Söz değil, çözüm istiyoruz", "Babamın bana ulaşma fırsatını elinden alıyorlar" ve "Ailelerimizi görmek için seyahat etmek istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Katılımcılar, seyahat hakkının kullanılabilmesi için yetkili kurumların harekete geçmesini istedi. Ailelerin yeniden bir araya getirilmesinin acil bir insani ihtiyaç olduğunu belirtti.
Türk vatandaşıyla evli Filistinli kadın üç yıldır eşinden ayrı
Protestoya katılan Filistinli Maryam Al-Manaia, Türk vatandaşı olan eşiyle üç yıldır görüşemediğini söyledi. İsrail saldırılarının ardından uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Gazze'den ayrılamadığını belirten Al-Manaia, eşinin yanına gidebilmek için tahliye konusunda yardım talep etti.
Al-Manaia, yaşadığı ayrılığın yanı sıra bölgedeki yaşam koşulları ve sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ifade etti. Benzer durumda bulunan çok sayıda kadının eşlerine ulaşamadığını dile getirdi.
"Seyahat hakkımızı geri kazanmak için bu protestoya katıldık. Eşlerine ulaşmaları engellenen çok sayıda kadın var. 3 yıldır eşimden ayrı yaşıyorum. Ayrılığın, sıkıntıların ve savaşın acısını çekiyorum. Bunun yanı sıra zor sağlık şartlarıyla da mücadele ediyorum" dedi.
Kadınlar ve çocuklar seyahat engellerinin kaldırılmasını istedi
Gösteriye katılan aileler, Gazze'den ayrılma imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle yurt dışında yaşayan yakınlarına kavuşamadıklarını belirtti. Özellikle eşlerinden ve ebeveynlerinden ayrı kalan kadınlarla çocukların durumuna dikkat çekildi.
Protestocular, aile birleşimi amacıyla yapılacak seyahatlerin kolaylaştırılmasını ve çıkış işlemlerinin yürütülmesine yönelik çözüm geliştirilmesini talep etti. Gösteride taşınan pankartlarda çocukların ailelerinden ayrı büyümesine ilişkin mesajlar öne çıktı.
Gazze'den çıkış talepleri gündemde
Gazze'deki seyahat kısıtlamaları, aile birleşimi amacıyla bölgeden ayrılmak isteyen Filistinlilerin karşılaştığı sorunlar arasında yer alıyor. Protestoya katılanlar, yurt dışındaki aile üyelerine ulaşabilmek için güvenli ve düzenli seyahat imkânlarının sağlanmasını istedi.
Göstericilerin taleplerine ilişkin yetkili kurumlardan yeni bir karar alınıp alınmadığına dair paylaşılan bilgilerde açıklama bulunmuyor. Protestonun ardından tahliye veya aile birleşimi işlemlerine yönelik herhangi bir takvim de bildirilmedi.
Kaynak: İHA
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