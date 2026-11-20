Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarındaki bilançosunu açıkladı
Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarındaki bilançosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre Rus ordusu, gece saatlerinden itibaren Ukrayna'ya 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 110'dan fazla füze fırlattı. Saldırıların ardından başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede enerji ve ulaşım altyapısındaki hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 20:11
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 20:13
Kaynak:
İHA
Askeri ve hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, saldırılarda kullanılan füzelerin 27'sinin balistik olduğunu bildirdi. Rusya'nın misket savaş başlığı taşıyan füzeler de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların sivil altyapıyı hedef aldığını ifade etti.
Rusya 400'den fazla İHA ve 110'dan fazla füze kullandı
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı kent ve bölgelerine yönelik saldırılarında 400'ü aşkın İHA ile 110'dan fazla füze kullandığını açıkladı. Füzelerden 27'sinin balistik özellik taşıdığını, saldırılarda misket savaş başlıklarının da kullanıldığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı, saldırılar sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Can kayıplarının hangi bölgelerde meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı dağılım ise paylaşılan açıklamada yer almadı.
Enerji tesisleri ve ulaşım altyapısı hedef alındı
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji tesisleri, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler, demir yolu altyapısı ve konutların vurulduğunu belirtti. Nükleer santrallerin bağlı olduğu trafo merkezleri ile Ukrayna elektrik şebekesini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bağlayan enerji altyapısının da hedefler arasında bulunduğunu açıkladı.
Saldırıların ardından Kiev, Odesa, Sumi, Harkiv, Dnipro ve Ukrayna'nın batı bölgelerinde hasar tespit ve onarım çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Enerji tesislerinde meydana gelen hasarın boyutuna ve elektrik kesintilerinden etkilenen nüfusa ilişkin sayısal bilgi paylaşılmadı.
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın füze saldırılarını 20 ila 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirdiğini belirtti. Zelenskiy, bu yöntemin yangın söndürme, enkaz kaldırma ve onarım çalışmalarını zorlaştırmayı amaçladığını savundu.
Ukrayna 79 seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı
Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri ile F-16, Mirage ve MiG savaş uçaklarının saldırılar sırasında 79 seyir füzesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Hava savunma faaliyetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yürütüldüğünü belirtti.
Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'ya ait 3 balistik füze rampasını da vurduğunu açıklayan Zelenskiy, rampalardan birinin imha edildiğini söyledi. Diğer iki rampadaki hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzeleri için sevkiyat beklentisi
Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırılarının ardından Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından hava savunma desteği beklediğini açıkladı. Özellikle hava savunma sistemleri için gerekli mühimmat sevkiyatlarının hızlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu belirtti.
Bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanlığına sevkiyat süreçlerinin hızlandırılması için talimat verdiğini bildirdi. ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin tedarik edilmesi konusunda Savunma Bakanı ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Pentagon'un beklenen sevkiyatları gerçekleştirmesine güvendiklerini ifade etti.
Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki görüşmelerinin ardından cephedeki durumunu hava saldırılarıyla telafi etmeye çalıştığını savundu. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.
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Zelenskiy Rusya'nın hava saldırılarındaki bilançosunu açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin farklı bölgelerine düzenlediği geniş çaplı hava saldırılarında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 30 kişinin yaralandığını açıkladı. Zelenskiy'nin verdiği bilgilere göre Rus ordusu, gece saatlerinden itibaren Ukrayna'ya 400'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 110'dan fazla füze fırlattı. Saldırıların ardından başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede enerji ve ulaşım altyapısındaki hasarın giderilmesi için çalışmalar başlatıldı.
Askeri ve hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, saldırılarda kullanılan füzelerin 27'sinin balistik olduğunu bildirdi. Rusya'nın misket savaş başlığı taşıyan füzeler de kullandığını belirten Zelenskiy, saldırıların sivil altyapıyı hedef aldığını ifade etti.
Rusya 400'den fazla İHA ve 110'dan fazla füze kullandı
Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın farklı kent ve bölgelerine yönelik saldırılarında 400'ü aşkın İHA ile 110'dan fazla füze kullandığını açıkladı. Füzelerden 27'sinin balistik özellik taşıdığını, saldırılarda misket savaş başlıklarının da kullanıldığını söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı, saldırılar sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaklaşık 30 kişinin yaralandığını bildirdi. Can kayıplarının hangi bölgelerde meydana geldiğine ilişkin ayrıntılı dağılım ise paylaşılan açıklamada yer almadı.
Enerji tesisleri ve ulaşım altyapısı hedef alındı
Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarında enerji tesisleri, Dinyeper Nehri üzerindeki köprüler, demir yolu altyapısı ve konutların vurulduğunu belirtti. Nükleer santrallerin bağlı olduğu trafo merkezleri ile Ukrayna elektrik şebekesini Avrupa Birliği (AB) ülkelerine bağlayan enerji altyapısının da hedefler arasında bulunduğunu açıkladı.
Saldırıların ardından Kiev, Odesa, Sumi, Harkiv, Dnipro ve Ukrayna'nın batı bölgelerinde hasar tespit ve onarım çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Enerji tesislerinde meydana gelen hasarın boyutuna ve elektrik kesintilerinden etkilenen nüfusa ilişkin sayısal bilgi paylaşılmadı.
Zelenskiy saldırıların 20-30 dakikalık aralıklarla yapıldığını söyledi
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın füze saldırılarını 20 ila 30 dakikalık aralıklarla gerçekleştirdiğini belirtti. Zelenskiy, bu yöntemin yangın söndürme, enkaz kaldırma ve onarım çalışmalarını zorlaştırmayı amaçladığını savundu.
Ukrayna 79 seyir füzesinin düşürüldüğünü açıkladı
Zelenskiy, Ukrayna hava savunma sistemleri ile F-16, Mirage ve MiG savaş uçaklarının saldırılar sırasında 79 seyir füzesini etkisiz hale getirdiğini bildirdi. Hava savunma faaliyetlerinin ülkenin farklı bölgelerinde yürütüldüğünü belirtti.
Ukrayna kuvvetlerinin Rusya'ya ait 3 balistik füze rampasını da vurduğunu açıklayan Zelenskiy, rampalardan birinin imha edildiğini söyledi. Diğer iki rampadaki hasarın belirlenmesine yönelik incelemelerin sürdüğünü ifade etti.
ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzeleri için sevkiyat beklentisi
Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırılarının ardından Ukrayna'nın uluslararası ortaklarından hava savunma desteği beklediğini açıkladı. Özellikle hava savunma sistemleri için gerekli mühimmat sevkiyatlarının hızlandırılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğunu belirtti.
Bu kapsamda Ukrayna Dışişleri Bakanlığına sevkiyat süreçlerinin hızlandırılması için talimat verdiğini bildirdi. ABD'den PAC-2 ve PAC-3 füzelerinin tedarik edilmesi konusunda Savunma Bakanı ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, Pentagon'un beklenen sevkiyatları gerçekleştirmesine güvendiklerini ifade etti.
Zelenskiy ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'deki görüşmelerinin ardından cephedeki durumunu hava saldırılarıyla telafi etmeye çalıştığını savundu. Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik diplomatik temasların sürdüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
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