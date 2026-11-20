ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkedeki benzin fiyatlarındaki yükselişi İran ile yaşanan gelişmelere bağladı. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak ABD açısından kabul edilebilir koşullar sunmadığını savunan Trump, müzakerelerde kapsamlı bir anlaşma hedeflediklerini söyledi. Trump ayrıca Asya ülkeleriyle ticaret görüşmelerine ve yapay zekâ veri merkezlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 21:12
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 21:18
Kaynak:
HÜRHABER
Trump'ın İran ile ilgili değerlendirmeleri, enerji fiyatları ve iki ülke arasındaki müzakerelerin gündemde olduğu bir dönemde geldi. ABD Başkanı, benzin fiyatları ile İran konusunu ilişkilendirirken fiyatlardaki değişime ilişkin herhangi bir sayısal veri paylaşmadı.
Trump İran ile gerçek bir anlaşma istediklerini söyledi
İran yönetiminin ABD ile anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, mevcut müzakere koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran'ın kabul edilebilir bir anlaşmaya hazır olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Trump, "Benzin fiyatları İran konusuyla alakalı, onlar bir anlaşma yapmak istiyor. Bana göre kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyorlar. Biz gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz, sahte bir anlaşma değil" dedi.
ABD Başkanı, İran ile yapılabilecek anlaşmanın kapsamına ve müzakerelerin hangi aşamada bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Tahran yönetiminin Trump'ın açıklamalarına verdiği herhangi bir yanıt da aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
Asya gezisinin ardından 10 ticaret anlaşması açıklaması
Trump, ABD'nin uluslararası ticaret ilişkilerine yönelik değerlendirmesinde Asya ülkeleriyle yürütülen görüşmelere değindi. Asya ziyaretinin ardından 10 yeni ticaret anlaşmasının gündeme geleceğini belirtti.
ABD Başkanı, "Asya gezimden sonra 10 ticaret anlaşması daha gelecek" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaların hangi ülkeleri kapsayacağı, ekonomik büyüklükleri ve imza takvimlerine ilişkin bilgi vermedi.
Açıklamada, ticaret anlaşmalarının hangi sektörleri kapsayacağına veya mevcut gümrük tarifelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin ayrıntı bulunmadı.
Yapay zekâ veri merkezleri için ABD vurgusu
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zekâ güvenliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. İki liderin yapay zekâ güvenliği önlemleri üzerinde anlaşmaya vardığını ileri sürdü.
ABD Başkanı, "Şi ile yapay zekâ güvenliği önlemlerinde anlaştık. Yapay zekâ veri merkezlerinin ABD dışında inşa edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Trump, veri merkezlerine ilişkin açıklamasında uygulamanın kapsamı, hangi şirketleri etkileyeceği ve hukuki dayanağı konusunda ayrıntı paylaşmadı. ABD dışında kurulacak tesislere yönelik olası kısıtlamaların nasıl uygulanacağı da açıklığa kavuşmadı.
Cumhuriyetçi Parti hakkında seçim değerlendirmesi
Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında seçim sonuçları ve Cumhuriyetçi Parti ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Kendisinin oy pusulasında bulunmamasının seçimlerde farklı bir tablo ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.
"Eğer oy pusulasında olsaydım, işler tamamen farklı olurdu. Ama oy pusulasında değildim. İnsanlar, Cumhuriyetçi Parti tarafından bana iyi davranılmadığını düşündü" ifadelerini kullandı.
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Trump benzin fiyatlarındaki artışı İran'a bağladı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ülkedeki benzin fiyatlarındaki yükselişi İran ile yaşanan gelişmelere bağladı. Tahran yönetiminin anlaşma yapmak istediğini ancak ABD açısından kabul edilebilir koşullar sunmadığını savunan Trump, müzakerelerde kapsamlı bir anlaşma hedeflediklerini söyledi. Trump ayrıca Asya ülkeleriyle ticaret görüşmelerine ve yapay zekâ veri merkezlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Trump'ın İran ile ilgili değerlendirmeleri, enerji fiyatları ve iki ülke arasındaki müzakerelerin gündemde olduğu bir dönemde geldi. ABD Başkanı, benzin fiyatları ile İran konusunu ilişkilendirirken fiyatlardaki değişime ilişkin herhangi bir sayısal veri paylaşmadı.
Trump İran ile gerçek bir anlaşma istediklerini söyledi
İran yönetiminin ABD ile anlaşmaya varmak istediğini belirten Trump, mevcut müzakere koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tahran'ın kabul edilebilir bir anlaşmaya hazır olmadığını düşündüğünü ifade etti.
Trump, "Benzin fiyatları İran konusuyla alakalı, onlar bir anlaşma yapmak istiyor. Bana göre kabul edilebilir bir anlaşma yapmak istemiyorlar. Biz gerçek bir anlaşma yapmak istiyoruz, sahte bir anlaşma değil" dedi.
ABD Başkanı, İran ile yapılabilecek anlaşmanın kapsamına ve müzakerelerin hangi aşamada bulunduğuna ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Tahran yönetiminin Trump'ın açıklamalarına verdiği herhangi bir yanıt da aktarılan bilgiler arasında yer almadı.
Asya gezisinin ardından 10 ticaret anlaşması açıklaması
Trump, ABD'nin uluslararası ticaret ilişkilerine yönelik değerlendirmesinde Asya ülkeleriyle yürütülen görüşmelere değindi. Asya ziyaretinin ardından 10 yeni ticaret anlaşmasının gündeme geleceğini belirtti.
ABD Başkanı, "Asya gezimden sonra 10 ticaret anlaşması daha gelecek" ifadelerini kullandı. Söz konusu anlaşmaların hangi ülkeleri kapsayacağı, ekonomik büyüklükleri ve imza takvimlerine ilişkin bilgi vermedi.
Açıklamada, ticaret anlaşmalarının hangi sektörleri kapsayacağına veya mevcut gümrük tarifelerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin ayrıntı bulunmadı.
Yapay zekâ veri merkezleri için ABD vurgusu
Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zekâ güvenliği konusunda görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. İki liderin yapay zekâ güvenliği önlemleri üzerinde anlaşmaya vardığını ileri sürdü.
ABD Başkanı, "Şi ile yapay zekâ güvenliği önlemlerinde anlaştık. Yapay zekâ veri merkezlerinin ABD dışında inşa edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.
Trump, veri merkezlerine ilişkin açıklamasında uygulamanın kapsamı, hangi şirketleri etkileyeceği ve hukuki dayanağı konusunda ayrıntı paylaşmadı. ABD dışında kurulacak tesislere yönelik olası kısıtlamaların nasıl uygulanacağı da açıklığa kavuşmadı.
Cumhuriyetçi Parti hakkında seçim değerlendirmesi
Trump, Beyaz Saray'daki açıklamasında seçim sonuçları ve Cumhuriyetçi Parti ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Kendisinin oy pusulasında bulunmamasının seçimlerde farklı bir tablo ortaya çıkmasına neden olduğunu savundu.
"Eğer oy pusulasında olsaydım, işler tamamen farklı olurdu. Ama oy pusulasında değildim. İnsanlar, Cumhuriyetçi Parti tarafından bana iyi davranılmadığını düşündü" ifadelerini kullandı.
Kaynak: HÜRHABER
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