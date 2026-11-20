İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin biyolojik ve kimyasal silah iddialarını 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları suçlamalarına benzetti. Bekayi, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın BM Güvenlik Konseyi'nde elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 08:08
Kaynak:
AA
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti. Bekayi, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te BMGK'da elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.
Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin daha önce İran'ın nükleer tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğünü, şimdi ise ülkenin biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddiaları gündeme getirdiğine dikkati çekti.
İddiaların sürekli değiştiğini ancak bunların dayandığı anlatının tanıdık olduğunu ifade eden Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'te yaşananları unutmasının beklendiğine işaret etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Bekayi, paylaşımında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell
Powell'ın bu görüntüsünün modern tarihin en önemli istihbarat başarısızlıklarından ve siyasi aldatmacalarından birinin sembolü haline geldiğini aktaran Bekayi, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna ilişkin temelsiz istihbarat iddialarının kamuoyu desteği oluşturmak ve ülkenin işgaline zemin hazırlamak için kullanıldığını savundu.
Bekayi, Irak işgalinin sonuçlarının yalnızca Irak halkı için değil, daha geniş bölge ve ABD toplumu açısından da felaket olduğunu ifade etti.
ABD'nin İran'a yönelik yeni iddialarının da benzer bir senaryoyu izlediğini savunan Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'teki Irak işgalinden ders çıkarıp çıkarmadığını sorgulayarak, dünyanın bir kez daha büyük ölçekte aldatılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusunu yöneltti.
Amerikan The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.11 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle düzenlediği saldırıların engellendiğini duyurdu.
03.21 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
02.39 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti.
00.19 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji güvenliğini, tedarik zincirlerini ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, krize karşı uluslararası düzeyde ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.
00.12 ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenlemesinin engellenmesini öngören savaş yetkileri tasarısını reddetti.
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İran'dan ABD'ye 2003 göndermesi: Powell'ın sembol fotoğrafını paylaştı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin biyolojik ve kimyasal silah iddialarını 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları suçlamalarına benzetti. Bekayi, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın BM Güvenlik Konseyi'nde elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı paylaştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti. Bekayi, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te BMGK'da elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.
Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li yetkililerin daha önce İran'ın nükleer tehdit oluşturduğunu ileri sürdüğünü, şimdi ise ülkenin biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddiaları gündeme getirdiğine dikkati çekti.
İddiaların sürekli değiştiğini ancak bunların dayandığı anlatının tanıdık olduğunu ifade eden Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'te yaşananları unutmasının beklendiğine işaret etti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
Bekayi, paylaşımında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell'ın, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğu iddiasını desteklemek amacıyla 2003'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) elinde küçük bir şişeyle yaptığı sunumdan bir fotoğrafı da paylaştı.
Dönemin ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell
Powell'ın bu görüntüsünün modern tarihin en önemli istihbarat başarısızlıklarından ve siyasi aldatmacalarından birinin sembolü haline geldiğini aktaran Bekayi, Irak'ın kitle imha silahlarına sahip olduğuna ilişkin temelsiz istihbarat iddialarının kamuoyu desteği oluşturmak ve ülkenin işgaline zemin hazırlamak için kullanıldığını savundu.
Bekayi, Irak işgalinin sonuçlarının yalnızca Irak halkı için değil, daha geniş bölge ve ABD toplumu açısından da felaket olduğunu ifade etti.
ABD'nin İran'a yönelik yeni iddialarının da benzer bir senaryoyu izlediğini savunan Bekayi, uluslararası kamuoyunun 2003'teki Irak işgalinden ders çıkarıp çıkarmadığını sorgulayarak, dünyanın bir kez daha büyük ölçekte aldatılmasına izin verilip verilmeyeceği sorusunu yöneltti.
Amerikan The New York Times gazetesi, İran'daki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.
06.11 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesine insansız hava araçları (İHA) ve füzeyle düzenlediği saldırıların engellendiğini duyurdu.
03.21 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneybatısındaki Cizan bölgesi için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
02.39 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li yetkililerin İran'ın biyolojik veya kimyasal silah geliştirdiğine ilişkin iddialarını, 2003'te Irak'ın işgaline gerekçe gösterilen kitle imha silahları iddialarına benzetti.
00.19 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının enerji güvenliğini, tedarik zincirlerini ve küresel ekonomiyi olumsuz etkilediğini belirterek, krize karşı uluslararası düzeyde ortak hareket edilmesi çağrısında bulundu.
00.12 ABD Senatosundaki Cumhuriyetçiler, Başkan Donald Trump'ın İran'a saldırı düzenlemesinin engellenmesini öngören savaş yetkileri tasarısını reddetti.
Kaynak: AA
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