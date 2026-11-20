Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya yönelik politikalarını eleştirerek ittifakın savaş istediğini öne sürdü. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın hiçbir NATO üyesine saldırma niyetinde olmadığını belirtti. ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirme yönündeki girişimlerini yakından takip ettiklerini açıklayan Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımlarına ve Estonya'nın sınır kararına karşılık vereceklerini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 21:30
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 21:34
Kaynak:
AA
Zaharova'nın açıklamalarında NATO ile ilişkiler, Ukrayna krizine yönelik diplomatik girişimler ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı kararlar öne çıktı. Rusya'nın nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlatan Zaharova, Washington yönetiminin bu durumu dikkate alması gerektiğini söyledi.
NATO'nun savaş istediğini öne sürdü
NATO'nun Rusya'ya yönelik faaliyetlerini değerlendiren Zaharova, ittifakın izlediği politikaların askeri gerilimi artırdığını savundu. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını belirterek Moskova'nın komşularıyla barış içinde yaşamak istediğini ifade etti.
Zaharova, "NATO çılgınca hareket ediyor. Bu, NATO'da strateji kuranların savaşmayı arzuladığını gösteriyor. Rusya, NATO üyelerine saldırma niyetinde değil. Komşu ve diğer tüm ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.
NATO'nun savaş istediği yönündeki ifadeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün değerlendirmesi olarak kayda geçti.
ABD'nin nükleer kapasitesine ilişkin uyarı
Zaharova, ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirmeye yönelik girişimlerinin Moskova tarafından takip edildiğini açıkladı. Washington yönetiminin nükleer silahlanma alanındaki adımlarını değerlendirirken Rusya'nın da nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlattı.
ABD'nin bu gerçeği dikkate alması gerektiğini belirten Zaharova, nükleer kapasiteye ilişkin gelişmelerin Rusya açısından önem taşıdığını ifade etti. Washington'un hangi nükleer programlarının kastedildiğine veya Moskova'nın bu gelişmelere karşı yeni bir askeri karar alıp almadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'nın tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine katılma ihtimalini de değerlendirdi. Avrupa yönetimlerinin açıklama ve uygulamalarının müzakerelere hazır olmadıklarını gösterdiğini savundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın olası görüşmelerde Avrupa'yı temsil etmesi ihtimaline de değinen Zaharova, bunun diplomatik girişimleri olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü.
Zaharova, "Kallas, göreve gelmesinden bu yana Rusya karşıtı yaklaşım sergiliyor, ülkemize gerçeklikten uzak taleplerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
AB yaptırımlarına karşılık verileceğini açıkladı
Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararına Moskova'nın karşılık vereceğini bildirdi. Rusya'nın yeni yaptırımlara yönelik tutumunu açıklayan Zaharova, alınabilecek önlemlerin kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.
Açıklamada, karşılık olarak uygulanabilecek yaptırımların hangi kişi, kurum veya sektörleri kapsayacağı belirtilmedi. Rusya'nın bu konuda alacağı yeni kararların takvimine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.
Estonya'nın sınır kararına siyasi ve diplomatik yanıt
Estonya'nın Rusya ile sınır kapılarını 1 Aralık itibarıyla kapatma kararına değinen Zaharova, söz konusu uygulamayı Soğuk Savaş dönemindeki "Demir Perde" politikalarına benzetti.
Estonya'nın, Rus istihbaratının talimatıyla bir savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle aldığı belirtilen karara karşı siyasi ve diplomatik önlemler uygulanacağını açıkladı. Moskova'nın hangi adımları atacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Zaharova ayrıca Moldova'nın Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarını değerlendirdi. Moldova'nın iddialarına ilişkin Rus tarafına herhangi bir kanıt sunulmadığını söyledi.
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Rusya'dan NATO'ya uyarı "Çılgınca hareket ediyor"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya'ya yönelik politikalarını eleştirerek ittifakın savaş istediğini öne sürdü. Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Rusya'nın hiçbir NATO üyesine saldırma niyetinde olmadığını belirtti. ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirme yönündeki girişimlerini yakından takip ettiklerini açıklayan Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırımlarına ve Estonya'nın sınır kararına karşılık vereceklerini bildirdi.
Zaharova'nın açıklamalarında NATO ile ilişkiler, Ukrayna krizine yönelik diplomatik girişimler ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı kararlar öne çıktı. Rusya'nın nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlatan Zaharova, Washington yönetiminin bu durumu dikkate alması gerektiğini söyledi.
NATO'nun savaş istediğini öne sürdü
NATO'nun Rusya'ya yönelik faaliyetlerini değerlendiren Zaharova, ittifakın izlediği politikaların askeri gerilimi artırdığını savundu. Rusya'nın NATO ülkelerine saldırmayı planlamadığını belirterek Moskova'nın komşularıyla barış içinde yaşamak istediğini ifade etti.
Zaharova, "NATO çılgınca hareket ediyor. Bu, NATO'da strateji kuranların savaşmayı arzuladığını gösteriyor. Rusya, NATO üyelerine saldırma niyetinde değil. Komşu ve diğer tüm ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz" dedi.
NATO'nun savaş istediği yönündeki ifadeler, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün değerlendirmesi olarak kayda geçti.
ABD'nin nükleer kapasitesine ilişkin uyarı
Zaharova, ABD'nin nükleer kapasitesini geliştirmeye yönelik girişimlerinin Moskova tarafından takip edildiğini açıkladı. Washington yönetiminin nükleer silahlanma alanındaki adımlarını değerlendirirken Rusya'nın da nükleer silahlara sahip olduğunu hatırlattı.
ABD'nin bu gerçeği dikkate alması gerektiğini belirten Zaharova, nükleer kapasiteye ilişkin gelişmelerin Rusya açısından önem taşıdığını ifade etti. Washington'un hangi nükleer programlarının kastedildiğine veya Moskova'nın bu gelişmelere karşı yeni bir askeri karar alıp almadığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.
Ukrayna müzakerelerinde Avrupa'nın tutumunu eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Avrupa ülkelerinin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecine katılma ihtimalini de değerlendirdi. Avrupa yönetimlerinin açıklama ve uygulamalarının müzakerelere hazır olmadıklarını gösterdiğini savundu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın olası görüşmelerde Avrupa'yı temsil etmesi ihtimaline de değinen Zaharova, bunun diplomatik girişimleri olumsuz etkileyebileceğini ileri sürdü.
Zaharova, "Kallas, göreve gelmesinden bu yana Rusya karşıtı yaklaşım sergiliyor, ülkemize gerçeklikten uzak taleplerde bulunuyor" ifadelerini kullandı.
AB yaptırımlarına karşılık verileceğini açıkladı
Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletme kararına Moskova'nın karşılık vereceğini bildirdi. Rusya'nın yeni yaptırımlara yönelik tutumunu açıklayan Zaharova, alınabilecek önlemlerin kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.
Açıklamada, karşılık olarak uygulanabilecek yaptırımların hangi kişi, kurum veya sektörleri kapsayacağı belirtilmedi. Rusya'nın bu konuda alacağı yeni kararların takvimine ilişkin de bilgi paylaşılmadı.
Estonya'nın sınır kararına siyasi ve diplomatik yanıt
Estonya'nın Rusya ile sınır kapılarını 1 Aralık itibarıyla kapatma kararına değinen Zaharova, söz konusu uygulamayı Soğuk Savaş dönemindeki "Demir Perde" politikalarına benzetti.
Estonya'nın, Rus istihbaratının talimatıyla bir savunma şirketine sabotaj girişiminde bulunulduğu gerekçesiyle aldığı belirtilen karara karşı siyasi ve diplomatik önlemler uygulanacağını açıkladı. Moskova'nın hangi adımları atacağına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.
Zaharova ayrıca Moldova'nın Rus insansız hava araçlarının (İHA) ülkenin hava sahasını ihlal ettiği yönündeki suçlamalarını değerlendirdi. Moldova'nın iddialarına ilişkin Rus tarafına herhangi bir kanıt sunulmadığını söyledi.
Kaynak: AA
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