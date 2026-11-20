8 ilin valisi Terörsüz Türkiye gündemiyle buluşacak
8 ilin valisi Terörsüz Türkiye gündemiyle buluşacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmek üzere Tunceli'de bölge valileri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenleneceği bildirildi. 8 ilin valisinin katılacağı programda, bölgedeki gelişmeler, yürütülen güvenlik çalışmaları ve sahadaki mevcut durum ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 18:38
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 18:43
Kaynak:
İHA
'Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı' adıyla yapılacağı belirtilen görüşmede, ilgili illerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun ele alınması planlanıyor.
Tunceli'deki toplantıya 8 ilin valisi katılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valilerinin katılması bekleniyor. Programa söz konusu illerin jandarma komutanları ve emniyet müdürlerinin de iştirak edeceği bildirildi.
Toplantıda bölgesel güvenlik gelişmeleri, kamu düzenine ilişkin çalışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirilecek.
Jandarma ve emniyetin üst düzey yöneticileri de yer alacak
Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın da katılacağı aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat başkanları ve terörle mücadele daire başkanları da programda yer alacak.
Önceki bölge valileri toplantısı Batman'da yapıldı
'Terörsüz Türkiye' gündemiyle düzenlenen bir önceki bölge valileri toplantısının 17 Ekim 2026 tarihinde Batman'da gerçekleştirildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 11 ilin valileri ile il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katıldı.
Batman'daki programa Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'dan ilgili yöneticiler iştirak etti. Toplantıda süreç kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzenine yönelik faaliyetler ele alındı.
Bölgedeki güvenlik çalışmaları değerlendirilecek
Tunceli'de yapılması planlanan toplantının gündeminde, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bölgesel gelişmeler ve sahadaki güvenlik uygulamaları bulunuyor. İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin yürüttüğü çalışmaların ilgili valiler ve güvenlik yöneticileriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ardından kamuoyuna açıklanabilecek kararlar, yürütülen çalışmaların sonraki aşamalarına ilişkin bilgi sağlayabilecek.
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8 ilin valisi Terörsüz Türkiye gündemiyle buluşacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlığında, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde gelinen aşamayı değerlendirmek üzere Tunceli'de bölge valileri ve üst düzey güvenlik yetkililerinin katılımıyla toplantı düzenleneceği bildirildi. 8 ilin valisinin katılacağı programda, bölgedeki gelişmeler, yürütülen güvenlik çalışmaları ve sahadaki mevcut durum ele alınacak.
'Bölge Valileri ile Terörsüz Türkiye Konulu Toplantı' adıyla yapılacağı belirtilen görüşmede, ilgili illerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun ele alınması planlanıyor.
Tunceli'deki toplantıya 8 ilin valisi katılacak
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık edeceği toplantıya Tunceli, Adıyaman, Bayburt, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Malatya ve Şanlıurfa valilerinin katılması bekleniyor. Programa söz konusu illerin jandarma komutanları ve emniyet müdürlerinin de iştirak edeceği bildirildi.
Toplantıda bölgesel güvenlik gelişmeleri, kamu düzenine ilişkin çalışmalar ve 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yürütülen faaliyetler değerlendirilecek.
Jandarma ve emniyetin üst düzey yöneticileri de yer alacak
Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın da katılacağı aktarıldı. Jandarma Genel Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat başkanları ve terörle mücadele daire başkanları da programda yer alacak.
Önceki bölge valileri toplantısı Batman'da yapıldı
'Terörsüz Türkiye' gündemiyle düzenlenen bir önceki bölge valileri toplantısının 17 Ekim 2026 tarihinde Batman'da gerçekleştirildiği belirtildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin başkanlık ettiği toplantıya 11 ilin valileri ile il jandarma komutanları ve il emniyet müdürleri katıldı.
Batman'daki programa Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak ve Van'dan ilgili yöneticiler iştirak etti. Toplantıda süreç kapsamında yürütülen çalışmalar, bölgedeki güvenlik ve asayiş tedbirleri ile kamu düzenine yönelik faaliyetler ele alındı.
Bölgedeki güvenlik çalışmaları değerlendirilecek
Tunceli'de yapılması planlanan toplantının gündeminde, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin bölgesel gelişmeler ve sahadaki güvenlik uygulamaları bulunuyor. İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin yürüttüğü çalışmaların ilgili valiler ve güvenlik yöneticileriyle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.
Toplantının ardından kamuoyuna açıklanabilecek kararlar, yürütülen çalışmaların sonraki aşamalarına ilişkin bilgi sağlayabilecek.
Kaynak: İHA
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