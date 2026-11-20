Sözcü'ye FETÖ soruşturması! 4 şüpheli hakkında karar verildi
Sözcü'ye FETÖ soruşturması! 4 şüpheli hakkında karar verildi
Sözcü Medya Grubu'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 14:43
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 14:43
Kaynak:
AA
Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlere yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında karar verildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü Medya Grubu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi.
Şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.
Soruşturma, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketler üzerinden sürdürülüyor.
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Sözcü'ye FETÖ soruşturması! 4 şüpheli hakkında karar verildi
Sözcü Medya Grubu'na yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketlere yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında karar verildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü Medya Grubu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında Sözcü TV Yönetim Kurulu Başkanı Funda Sıdalı, eski Sözcü Medya Grubu Genel Müdürü Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulanarak serbest bırakılmalarına hükmedildi.
Şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı.
Soruşturma, Sözcü TV ve Sözcü Gazetesi ile bağlantılı şirketler üzerinden sürdürülüyor.
Kaynak: AA
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