Piyasalarda haftalık tablo değişti borsa ve altın düştü
Piyasalarda haftalık tablo değişti borsa ve altın düştü
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 6,01 düşüşle 11.131,32 puandan tamamlarken altın fiyatlarında da gerileme kaydedildi. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı yüzde 7,60 azalarak 5 bin 812 liraya indi. Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0,42 yükselirken avro/TL yüzde 0,10 değer kaybetti. Yatırım ve emeklilik fonlarının da gerilediği haftada para piyasası fonları pozitif getiri sağladı.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 22:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 23:01
Kaynak:
DÜNYA
Haftalık kapanış verileri, hisse senetleri ve altın fiyatlarının aynı dönemde değer kaybettiğini gösterdi. BİST 100 endeksinin hafta içindeki en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 849,34 puan olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 11.131 puana geriledi
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, hafta boyunca 11.102,52 ile 11.951,86 puan arasında hareket etti. Endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 6,01 düşerek 11.131,32 puandan haftayı tamamladı.
Hafta içinde 11.951,86 puana kadar yükselen endeks, en düşük 11.102,52 puanı gördü. Böylece haftalık işlem aralığı 849,34 puan oldu.
Gram altında haftalık kayıp yüzde 7,60 oldu
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 7,60 gerileyerek 5 bin 812 liraya indi. Gram altındaki düşüşe çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da eşlik etti.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,79 azalışla 39 bin 879 liraya geriledi. Önceki haftayı 10 bin 406 liradan tamamlayan çeyrek altın ise yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liradan satıldı.
Altın türlerinde haftalık değişim oranları farklılaşırken gram altın, açıklanan veriler arasında en yüksek oransal kaybı yaşadı.
Dolar yükseldi, avro geriledi
Döviz piyasasında dolar/TL kuru haftayı yüzde 0,42 artışla 50,5790 liradan tamamladı. Avro/TL ise yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.
Böylece iki döviz kuru haftalık bazda farklı yönlerde hareket etti. Dolar/TL yükseliş kaydederken avro/TL sınırlı değer kaybıyla haftayı kapattı.
Yatırım ve emeklilik fonlarında değer kaybı
Haftalık verilere göre yatırım fonları yüzde 1,03, emeklilik fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti. Fon gruplarında genel olarak negatif haftalık değişim kaydedildi.
Yatırım fonu kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 0,56 ile para piyasası fonları sağladı. Böylece para piyasası fonları, yatırım fonları genelindeki düşüşe karşın pozitif getiriyle haftayı tamamladı.
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Piyasalarda haftalık tablo değişti borsa ve altın düştü
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi haftayı yüzde 6,01 düşüşle 11.131,32 puandan tamamlarken altın fiyatlarında da gerileme kaydedildi. Kapalıçarşı'da gram altının satış fiyatı yüzde 7,60 azalarak 5 bin 812 liraya indi. Döviz piyasasında dolar/TL yüzde 0,42 yükselirken avro/TL yüzde 0,10 değer kaybetti. Yatırım ve emeklilik fonlarının da gerilediği haftada para piyasası fonları pozitif getiri sağladı.
Haftalık kapanış verileri, hisse senetleri ve altın fiyatlarının aynı dönemde değer kaybettiğini gösterdi. BİST 100 endeksinin hafta içindeki en yüksek ve en düşük seviyeleri arasındaki fark 849,34 puan olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 11.131 puana geriledi
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, hafta boyunca 11.102,52 ile 11.951,86 puan arasında hareket etti. Endeks, önceki haftanın kapanışına göre yüzde 6,01 düşerek 11.131,32 puandan haftayı tamamladı.
Hafta içinde 11.951,86 puana kadar yükselen endeks, en düşük 11.102,52 puanı gördü. Böylece haftalık işlem aralığı 849,34 puan oldu.
Gram altında haftalık kayıp yüzde 7,60 oldu
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık bazda yüzde 7,60 gerileyerek 5 bin 812 liraya indi. Gram altındaki düşüşe çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları da eşlik etti.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı yüzde 3,79 azalışla 39 bin 879 liraya geriledi. Önceki haftayı 10 bin 406 liradan tamamlayan çeyrek altın ise yüzde 3,76 düşüşle 10 bin 15 liradan satıldı.
Altın türlerinde haftalık değişim oranları farklılaşırken gram altın, açıklanan veriler arasında en yüksek oransal kaybı yaşadı.
Dolar yükseldi, avro geriledi
Döviz piyasasında dolar/TL kuru haftayı yüzde 0,42 artışla 50,5790 liradan tamamladı. Avro/TL ise yüzde 0,10 düşüşle 55,6580 liraya geriledi.
Böylece iki döviz kuru haftalık bazda farklı yönlerde hareket etti. Dolar/TL yükseliş kaydederken avro/TL sınırlı değer kaybıyla haftayı kapattı.
Yatırım ve emeklilik fonlarında değer kaybı
Haftalık verilere göre yatırım fonları yüzde 1,03, emeklilik fonları ise yüzde 1,44 değer kaybetti. Fon gruplarında genel olarak negatif haftalık değişim kaydedildi.
Yatırım fonu kategorileri arasında en yüksek getiriyi yüzde 0,56 ile para piyasası fonları sağladı. Böylece para piyasası fonları, yatırım fonları genelindeki düşüşe karşın pozitif getiriyle haftayı tamamladı.
Piyasalarda haftalık kapanış rakamları
Finansal araç
Haftalık değişim
Kapanış değeri
BİST 100
%-6,01
11.131,32 puan
Gram altın
%-7,60
5.812 TL
Çeyrek altın
%-3,76
10.015 TL
Cumhuriyet altını
%-3,79
39.879 TL
Dolar/TL
%+0,42
50,5790 TL
Avro/TL
%-0,10
55,6580 TL
Yatırım fonları
%-1,03
—
Emeklilik fonları
%-1,44
—
Para piyasası fonları
%+0,56
—
Kaynak: DÜNYA
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