Fon soruşturmasında aranan Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
Fon soruşturmasında aranan Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında uluslararası düzeyde aranan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla aranan Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı. Yakalamanın, Türk makamları ile uluslararası kolluk birimleri arasındaki koordinasyon sonucunda gerçekleştiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 22:32
Kaynak:
HÜRHABER
İçişleri Bakanlığı, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
Bakanlığın açıklamasında, Serdar Altınbaş'ın sermaye piyasalarındaki işlemler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası düzeyde arandığı belirtildi. Aramanın, Interpol sistemi üzerinden iletilen difüzyon yöntemiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Altınbaş'ın Çekya'da yakalanmasının ardından Türk makamlarınca iade sürecinin başlatıldığı bildirildi.
İade işlemleri başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, yakalamanın ardından Serdar Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin derhal başlatıldığını duyurdu. Sürecin Adalet Bakanlığı ve ilgili adli makamların koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturmada iki ayrı suçlama bulunuyor
Bakanlığın açıklamasına göre Altınbaş, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında aranıyordu. Soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, soruşturmaya konu işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği, ilgili finansal araçlar veya iddia edilen işlem tutarları hakkında bilgi verilmedi. Altınbaş hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Uluslararası arama difüzyon yöntemiyle yapıldı
Şüphelinin uluslararası düzeyde aranmasında difüzyon yönteminin kullanıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığının duyurusunda, Türkiye'deki ilgili kurumların ortak çalışması sonucunda yakalamanın sağlandığı vurgulandı.
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Fon soruşturmasında aranan Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında uluslararası düzeyde aranan Serdar Altınbaş, Çekya'da yakalandı. İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla aranan Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesi için işlemler başlatıldı. Yakalamanın, Türk makamları ile uluslararası kolluk birimleri arasındaki koordinasyon sonucunda gerçekleştiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığı, operasyonun Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Serdar Altınbaş Çekya'da yakalandı
Bakanlığın açıklamasında, Serdar Altınbaş'ın sermaye piyasalarındaki işlemler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında uluslararası düzeyde arandığı belirtildi. Aramanın, Interpol sistemi üzerinden iletilen difüzyon yöntemiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
Altınbaş'ın Çekya'da yakalanmasının ardından Türk makamlarınca iade sürecinin başlatıldığı bildirildi.
İade işlemleri başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, yakalamanın ardından Serdar Altınbaş'ın Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin derhal başlatıldığını duyurdu. Sürecin Adalet Bakanlığı ve ilgili adli makamların koordinasyonunda yürütüldüğü belirtildi.
Soruşturmada iki ayrı suçlama bulunuyor
Bakanlığın açıklamasına göre Altınbaş, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında aranıyordu. Soruşturmanın sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle bağlantılı olduğu ifade edildi.
Açıklamada, soruşturmaya konu işlemlerin hangi tarihlerde gerçekleştirildiği, ilgili finansal araçlar veya iddia edilen işlem tutarları hakkında bilgi verilmedi. Altınbaş hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunduğuna ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Uluslararası arama difüzyon yöntemiyle yapıldı
Şüphelinin uluslararası düzeyde aranmasında difüzyon yönteminin kullanıldığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığının duyurusunda, Türkiye'deki ilgili kurumların ortak çalışması sonucunda yakalamanın sağlandığı vurgulandı.
Kaynak: HÜRHABER
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