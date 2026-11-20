Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında yürütülen icra takiplerine ilişkin yeni kararları açıkladı. Özel otoyol şirketlerinin avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması kararlaştırılırken, ödeme ve bilgilendirme sistemlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.11.2026 18:03
Haber Güncellenme Tarihi: 20.11.2026 18:05
Kaynak:
AA
Uraloğlu, HGS kapsamında yürütülen icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu belirtti. Açıklanan kararlarla birlikte özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar nedeniyle başlattığı hukuki işlemlerin yeniden ele alınacağı ifade edildi.
Özel otoyol şirketlerinin icra uygulamaları durdurulacak
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı kararlara göre, özel otoyol şirketlerinin süresi içinde ödenmeyen geçiş ücretlerine ilişkin yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurulacak. Söz konusu işlemlerin hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceği yeniden düzenlenecek.
Yeni uygulamaya ilişkin hukuki mevzuat hazırlıkları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesine yönelik teknik ve hukuki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
HGS ödemelerinde otomatik talimat teşvik edilecek
HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların geçiş ücretlerini otomatik olarak ödeyebilmesine yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapı da hazırlanacak. Çalışmalar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar çerçevesinde yürütülecek.
HGS üzerinden gerçekleştirilen hatalı geçişlere ilişkin vatandaşların bilgilendirilmesinde yeni yöntemler kullanılacak. Mevcut bildirim kanallarına ek olarak farklı haberleşme yöntemlerinin devreye alınması planlanıyor.
Böylece kullanıcıların hatalı geçişler hakkında farklı iletişim kanallarından bilgi alabilmesine yönelik altyapı oluşturulacak. Yeni bildirim yöntemlerinin ayrıntıları ise açıklanan kararlar kapsamında henüz belirtilmedi.
İcra takipleri için mevzuat çalışması yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan kararlar kapsamında, HGS tahsilatları ve icra işlemlerine ilişkin hukuki düzenlemelerin hazırlanması öngörülüyor. Mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararı da açıklanan tedbirler arasında yer aldı.
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HGS borçları için icra uygulamalarında yeni karar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında yürütülen icra takiplerine ilişkin yeni kararları açıkladı. Özel otoyol şirketlerinin avukatlık ve icra uygulamalarının derhal durdurulması kararlaştırılırken, ödeme ve bilgilendirme sistemlerinin yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatılacağı bildirildi.
Uraloğlu, HGS kapsamında yürütülen icra takiplerinin toplam geçişlerin yalnızca yüzde 0,43'ünü oluşturduğunu belirtti. Açıklanan kararlarla birlikte özel otoyol şirketlerinin süreyi aşan tahsilatlar nedeniyle başlattığı hukuki işlemlerin yeniden ele alınacağı ifade edildi.
Özel otoyol şirketlerinin icra uygulamaları durdurulacak
Bakan Uraloğlu'nun açıkladığı kararlara göre, özel otoyol şirketlerinin süresi içinde ödenmeyen geçiş ücretlerine ilişkin yürüttüğü avukatlık ve icra uygulamaları derhal durdurulacak. Söz konusu işlemlerin hangi esaslar çerçevesinde yürütüleceği yeniden düzenlenecek.
Yeni uygulamaya ilişkin hukuki mevzuat hazırlıkları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararlaştırıldı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesine yönelik teknik ve hukuki çalışmaların tamamlanması bekleniyor.
HGS ödemelerinde otomatik talimat teşvik edilecek
HGS kullanıcılarının hesaplarını kredi kartlarına bağlayarak otomatik ödeme talimatı vermelerini kolaylaştıracak düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kullanıcıların geçiş ücretlerini otomatik olarak ödeyebilmesine yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Ödeme kanallarının çeşitlendirilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari altyapı da hazırlanacak. Çalışmalar, kişisel verilerin korunmasına ilişkin kurallar çerçevesinde yürütülecek.
Hatalı geçişlerde bilgilendirme kanalları artırılacak
HGS üzerinden gerçekleştirilen hatalı geçişlere ilişkin vatandaşların bilgilendirilmesinde yeni yöntemler kullanılacak. Mevcut bildirim kanallarına ek olarak farklı haberleşme yöntemlerinin devreye alınması planlanıyor.
Böylece kullanıcıların hatalı geçişler hakkında farklı iletişim kanallarından bilgi alabilmesine yönelik altyapı oluşturulacak. Yeni bildirim yöntemlerinin ayrıntıları ise açıklanan kararlar kapsamında henüz belirtilmedi.
İcra takipleri için mevzuat çalışması yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan kararlar kapsamında, HGS tahsilatları ve icra işlemlerine ilişkin hukuki düzenlemelerin hazırlanması öngörülüyor. Mevzuat çalışmaları tamamlanıncaya kadar vatandaşlara yönelik icra takiplerinin uygulanmaması kararı da açıklanan tedbirler arasında yer aldı.
Kaynak: AA
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