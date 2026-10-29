Yerli alternatiflerde engeller büyük! Fırsat Dirk Kuyt'ın ayağına geldi
Yerli alternatiflerde engeller büyük! Fırsat Dirk Kuyt'ın ayağına geldi
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli adayların durumu sarı lacivertli camiayı ikiye böldü. Geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı yıldız Dirk Kuyt geleceği oynanacak 3 maça bağlı. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:35
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 10:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla sürpriz şekilde göreve getirilen İsmail Kartal'ın hikayesi uzun sürmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten Roma maçından sonra istifa eden ve göreve döndürülen deneyimli hoca, Galatasaray mağlubiyetinden sonra ayrılmak istediğini bildirdi ve yönetim de bunu kabul etti. Kartal öncesi baskılar nedeniyle Aykut Kocaman'ı göreve getiremeyen Aziz Yıldırım'ın, kalbi kırık olan eski hocasıyla yeniden anlaşması zor görünüyor. Oğuz Çetin ile Kocaman arasında da ipler kopmuştu. Kocaman'ın geldiği durumda dengeler yeniden değişecek.
KOCAMAN GELİRSE ÇETİN YOLCU
İsmail Kartal'ın göreve getirildiği süreçte Kocaman'ın telefonlarını açmayan Futbol Direktörü Oğuz Çetin de topun ağzında duruyor. Kocaman'ın gelmesi halinde Çetin ayrılabilir. F.Bahçe yönetimi, artık yeni krizler yaşamak istemiyor. Deneyimleri ve başarılı CV'leri sebebiyle Abdullah Avcı ve Şenol Güneş isimleri masaya geldi. Trabzon dönemlerinde F.Bahçe'ye karşı negatif açıklamalarda bulunan Avcı'nın, geçmişte Galatasaraylı olması sebebiyle istemeyeni çok. Şenol Güneş ismi de hocalık kariyerinde F.Bahçe ile büyük olaylar yaşadığı için çok zor görünüyor.
FIRSAT KUYT'IN AYAĞINA GELDİ
Aziz Yıldırım'ın inisiyatif alarak sezon başı İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görevlendirdiği Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool maçlarında test edilecek. Hollandalı genç antrenör, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı duygusal bir sınav verecek. Telegraaf, "Kuyt'ın da kalıcı olması beklenmiyor. Teknik direktörlüğe vekalet edecek genç hoca başarılı olursa kalabilir" dedi. Özellikle yabancı futbolcularla iyi ilişkileri olan ve kulübede hırsını gösteren Hollandalı Dirk Kuyt'a, yönetimde sıcak bakanların sayısı hayli fazla.
ÜÇ MAÇA BAĞLI
Dirk Kuyt'ın menajeri Rob Jansen Hollanda basınına konuştu: "Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az üç maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni teknik direktör göreve getirmek. Ancak Kuyt üç maçta başarılı olursa, sezon sonuna kadar kalabilir."
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Yerli alternatiflerde engeller büyük! Fırsat Dirk Kuyt'ın ayağına geldi
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Yerli adayların durumu sarı lacivertli camiayı ikiye böldü. Geçici olarak takımın başına geçen Hollandalı yıldız Dirk Kuyt geleceği oynanacak 3 maça bağlı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanmasıyla sürpriz şekilde göreve getirilen İsmail Kartal'ın hikayesi uzun sürmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 biten Roma maçından sonra istifa eden ve göreve döndürülen deneyimli hoca, Galatasaray mağlubiyetinden sonra ayrılmak istediğini bildirdi ve yönetim de bunu kabul etti. Kartal öncesi baskılar nedeniyle Aykut Kocaman'ı göreve getiremeyen Aziz Yıldırım'ın, kalbi kırık olan eski hocasıyla yeniden anlaşması zor görünüyor. Oğuz Çetin ile Kocaman arasında da ipler kopmuştu. Kocaman'ın geldiği durumda dengeler yeniden değişecek.
KOCAMAN GELİRSE ÇETİN YOLCU
İsmail Kartal'ın göreve getirildiği süreçte Kocaman'ın telefonlarını açmayan Futbol Direktörü Oğuz Çetin de topun ağzında duruyor. Kocaman'ın gelmesi halinde Çetin ayrılabilir. F.Bahçe yönetimi, artık yeni krizler yaşamak istemiyor. Deneyimleri ve başarılı CV'leri sebebiyle Abdullah Avcı ve Şenol Güneş isimleri masaya geldi. Trabzon dönemlerinde F.Bahçe'ye karşı negatif açıklamalarda bulunan Avcı'nın, geçmişte Galatasaraylı olması sebebiyle istemeyeni çok. Şenol Güneş ismi de hocalık kariyerinde F.Bahçe ile büyük olaylar yaşadığı için çok zor görünüyor.
FIRSAT KUYT'IN AYAĞINA GELDİ
Aziz Yıldırım'ın inisiyatif alarak sezon başı İsmail Kartal'ın yardımcısı olarak görevlendirdiği Dirk Kuyt, Göztepe ve Liverpool maçlarında test edilecek. Hollandalı genç antrenör, efsanesi olduğu Liverpool'a karşı duygusal bir sınav verecek. Telegraaf, "Kuyt'ın da kalıcı olması beklenmiyor. Teknik direktörlüğe vekalet edecek genç hoca başarılı olursa kalabilir" dedi. Özellikle yabancı futbolcularla iyi ilişkileri olan ve kulübede hırsını gösteren Hollandalı Dirk Kuyt'a, yönetimde sıcak bakanların sayısı hayli fazla.
ÜÇ MAÇA BAĞLI
Dirk Kuyt'ın menajeri Rob Jansen Hollanda basınına konuştu: "Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az üç maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni teknik direktör göreve getirmek. Ancak Kuyt üç maçta başarılı olursa, sezon sonuna kadar kalabilir."
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