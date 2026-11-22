Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 21:37
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 21:41
Kaynak:
AA
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.
Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın tek golü, henüz 5. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuran Ozan Tufan’dan geldi. Mücadele boyunca Saviolo, Salah ve Muçi ile etkili ataklar geliştiren bordo-mavililer, Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin’in başarılı kurtarışları nedeniyle farkı açamadı.
İkinci yarıda Eyüpspor’un geliştirdiği tehlikeli pozisyonlarda ise Trabzonspor savunması ve kaleci Onana geçit vermedi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin tek gollü üstünlüğüyle sona erdi.
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Trabzonspor, Eyüpspor'u tek golle yendi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Eyüpspor’u 1-0 mağlup etti.
Papara Park’ta oynanan karşılaşmanın tek golü, henüz 5. dakikada Pina’nın sağ kanattan yaptığı ortaya kafa vuran Ozan Tufan’dan geldi. Mücadele boyunca Saviolo, Salah ve Muçi ile etkili ataklar geliştiren bordo-mavililer, Eyüpspor kalecisi Emre Bilgin’in başarılı kurtarışları nedeniyle farkı açamadı.
İkinci yarıda Eyüpspor’un geliştirdiği tehlikeli pozisyonlarda ise Trabzonspor savunması ve kaleci Onana geçit vermedi. Karşılaşma, ev sahibi ekibin tek gollü üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
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