Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen müzakerelerde uzlaşı arayışları devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını belirterek taraflara mutabakat çağrısında bulundu. Kurum, “Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Dünya bizden bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 09:41
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 09:44
Kaynak:
AA
Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu'na katılan Bakan Kurum, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalya Mutabakatı'nın sağlanması için ülkelerle temasların sürdüğünü belirten Kurum, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
Kurum, “Gerçekten hala umudum var, hala bu salonda Antalya'dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var. Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur” dedi.
Örtü karar metni sekretaryaya gönderildi
Müzakerelerde hazırlanan örtü karar metninin üçüncü ve son versiyonunun sekretaryaya iletildiğini açıklayan Kurum, metnin hukuki inceleme sürecinden geçirildiğini bildirdi. İncelemelerin ardından taslağın katılımcı ülkelerle paylaşılacağını belirtti.
Kurum, taraflara metin üzerinde anlaşmaya varmaları için sabah saat 06.00'ya kadar süre verildiğini, genel kurulun ise saat 09.00'da yeniden toplanmasının planlandığını aktardı. Kalan başlıklarda uzlaşıya daha yakın olduklarını ifade eden Kurum, müzakerelerin devam edeceğini söyledi.
Kurum'dan ülkelere ortak karar çağrısı
Genel Kurul'a hitabında çok taraflı iş birliğinin ve uluslararası güvenin önemine değinen Bakan Kurum, Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık döneminde iklim politikalarının uygulamaya geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında Avustralya ile birlikte çalıştığını aktaran Kurum, zirveden somut kararlarla ayrılabilmek için tüm taraflarla temasların sürdürüldüğünü ifade etti.
Dünya bizden bunu bekliyor
Müzakerelerin son aşamasında ülke temsilcilerine seslenen Kurum, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
Kurum, “İnanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor” dedi.
Tarafların üzerinde çalıştığı örtü karar metninde uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağı, COP31 müzakerelerinin sonraki oturumlarında netleşecek. Nihai kararın açıklanmasıyla birlikte Antalya Mutabakatı'nın kapsamı ve ülkelerin üstleneceği yükümlülükler de belli olacak.
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Antalya'da kritik zirve: Kurum'dan dünyaya çağrı
Antalya'da 9 Kasım'da başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında yürütülen müzakerelerde uzlaşı arayışları devam ediyor. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkeler arasındaki görüş ayrılıklarının azaldığını belirterek taraflara mutabakat çağrısında bulundu. Kurum, “Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Dünya bizden bunu bekliyor” ifadelerini kullandı.
Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu'na katılan Bakan Kurum, toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalya Mutabakatı'nın sağlanması için ülkelerle temasların sürdüğünü belirten Kurum, müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.
Kurum, “Gerçekten hala umudum var, hala bu salonda Antalya'dan çok güzel kararlar alabileceğimize inancım var. Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur” dedi.
Örtü karar metni sekretaryaya gönderildi
Müzakerelerde hazırlanan örtü karar metninin üçüncü ve son versiyonunun sekretaryaya iletildiğini açıklayan Kurum, metnin hukuki inceleme sürecinden geçirildiğini bildirdi. İncelemelerin ardından taslağın katılımcı ülkelerle paylaşılacağını belirtti.
Kurum, taraflara metin üzerinde anlaşmaya varmaları için sabah saat 06.00'ya kadar süre verildiğini, genel kurulun ise saat 09.00'da yeniden toplanmasının planlandığını aktardı. Kalan başlıklarda uzlaşıya daha yakın olduklarını ifade eden Kurum, müzakerelerin devam edeceğini söyledi.
Kurum'dan ülkelere ortak karar çağrısı
Genel Kurul'a hitabında çok taraflı iş birliğinin ve uluslararası güvenin önemine değinen Bakan Kurum, Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yıllık döneminde iklim politikalarının uygulamaya geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.
Türkiye'nin COP31 başkanlığı kapsamında Avustralya ile birlikte çalıştığını aktaran Kurum, zirveden somut kararlarla ayrılabilmek için tüm taraflarla temasların sürdürüldüğünü ifade etti.
Dünya bizden bunu bekliyor
Müzakerelerin son aşamasında ülke temsilcilerine seslenen Kurum, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek ortak sorumluluk vurgusu yaptı.
Kurum, “İnanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor” dedi.
Tarafların üzerinde çalıştığı örtü karar metninde uzlaşı sağlanıp sağlanamayacağı, COP31 müzakerelerinin sonraki oturumlarında netleşecek. Nihai kararın açıklanmasıyla birlikte Antalya Mutabakatı'nın kapsamı ve ülkelerin üstleneceği yükümlülükler de belli olacak.
Kaynak: AA
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