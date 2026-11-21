CNN: FBI, Ulusal Suç Bilgi Merkezi veritabanına yönelik olası güvenlik ihlalini soruşturuyor
CNN: FBI, Ulusal Suç Bilgi Merkezi veritabanına yönelik olası güvenlik ihlalini soruşturuyor
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gören suç bilgileri veritabanında meydana gelen bir güvenlik ihlalini soruşturduğu öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 11:13
Kaynak:
AA
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları FBI'ya bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veritabanına sızdı.
FBI, olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma açarken, bu merkezin federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gördüğü belirtildi.
ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.
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CNN: FBI, Ulusal Suç Bilgi Merkezi veritabanına yönelik olası güvenlik ihlalini soruşturuyor
ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gören suç bilgileri veritabanında meydana gelen bir güvenlik ihlalini soruşturduğu öne sürüldü.
CNN'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, bilgisayar korsanları FBI'ya bağlı Ulusal Suç Bilgi Merkezi'nin veritabanına sızdı.
FBI, olası güvenlik ihlaline ilişkin soruşturma açarken, bu merkezin federal, eyalet ve yerel kolluk kuvvetleri arasında önemli bir bağlantı görevi gördüğü belirtildi.
ABD'de son dönemlerde önemli bankaların, Ulusal Güvenlik Ajansının ve Ulusal Havacılık Ajansının sistemlerinde kesintiler yaşanmış, Başkan Donald Trump yönetimi ise bu olayların "ayrı ayrı" olaylar olduğunu ve halkın endişelenmemesi gerektiğini açıklamıştı.
Kaynak: AA
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