Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yargılama süreleri'' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yargılama süreleri'' mesajı
Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz.' dedi. 'Yargılama süreleri kısaltılmalıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm çabamız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 16:11
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 16:12
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesiyle ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik.
Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin daha hızlı sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesinin hedefledik.
Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik.
Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet bilmemiz faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina, yedisi bodrum katı, yirmi biri normal kat ve bir çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada yüz altmış adet Cumhuriyet Savcısı odası, yüz otuz altı adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası var.
Toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden, market ve mağazaya postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak. Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp Sultan, ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1.791.000 kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.
Kıymetli misafirler, sizlerin de gayet iyi bildiği şu gerçeği, Bugün tekrar ifade etmek isterim. Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz.
Toplumun bütün kesimlerine güven veren doğru, adil, ve etkili işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Aynı şekilde geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz.
Merhum şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor: Ekmek su aş bulmak gecikebilir Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez tez verilmeli.
İşte bizim tüm çabamız tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği Alo Adalet gibi davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir.
Yeni adalet saraylarının inşasını mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari, gerek tefrişat, gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet, hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem hali hazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık.
Kıymetli kardeşlerim rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net biçimde ortaya koyuyor. Burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza fikir vermesi açısından bazı verileri kısaca paylaşmak istiyorum.
24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla on kattan fazla artırarak tam 6.191.000 metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren adli tıp kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık. Küçükçekmece Kadıköy Çatalca Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayları'nı şehrimize kazandırdık. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp Binası, Kartal Adalet Binası, ve Bakırköy Adalet Binası Sosyal Tesisini ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük
Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim merkezlerinden oluşan 14 yeni yapıyı da aynı şekilde tamamlayarak hizmete aldık. İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet Binası'nın ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız. Diğer taraftan çağlayan ek adalet binası için adliyeye yakın mesafede üç yüz bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planlıyoruz.
Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nin fiziken artık yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye ilçemizde yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz. Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi gecikmelerin ve mağduriyetlerin önüne geçirebilmesi için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Tabi burada şuna da dikkatinizi çekmek durumundayım. Modern geniş konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin ifasında önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Gerçek misyonunu İnsanla icra eder. Cam, çelik ve betondan müteşekkil. bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir, emekleridir, çalışmalarındır.
Özellikle adalet hizmetlerinde asıl olan mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, unvanı makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin. bu kapıyı özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların, kadro cetvellerinde tutulan yeri hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur. Toplumun adaleti olan güvenini korumakla hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla hukukun temel ilkelerini her şartı altında gözetmekle olur.
Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde İfade edildiği gibi, kimseye baki değildir mülkü devlet simuzer bir harap olmuş Gönlü tamir etmektir hüner. Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için güvenilir kalıcı değildir Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir. Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın bir kez daha İstanbul'umuz için yargı ve adalet camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''yargılama süreleri'' mesajı
Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz.' dedi. 'Yargılama süreleri kısaltılmalıdır' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tüm çabamız adaletin gecikmeden tecelli etmesi için.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bildiğiniz üzere daha önce dağınık halde bulunan üç ayrı binayı yani eski Gaziosmanpaşa Adliyesiyle ek binalarını burada tek bir çatı altında birleştirdik.
Bunu yaparken adalet hizmetlerinin daha etkin daha hızlı sunulan hizmetin saygınlığına uygun şekilde verilmesinin hedefledik.
Hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız aynı şekilde adliye personelimizin tamamı görevlerini daha iyi koşullarda yerine getirsin altyapıdan kaynaklı hiçbir sorunla karşılaşmasın istedik.
Taşınma işlemlerinin sona ermesiyle birlikte yeni hizmet bilmemiz faaliyete geçti. Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı modern ve işlevsel yapısıyla gerçekten göz dolduruyor. Yaklaşık 90 bin metrekare kapalı alana sahip bu bina, yedisi bodrum katı, yirmi biri normal kat ve bir çatı katı olmak üzere toplam 29 kattan oluşuyor. Binada yüz altmış adet Cumhuriyet Savcısı odası, yüz otuz altı adet hakim odası ve 14 adet ağır ceza mahkemesi başkanı odası var.
Toplamda 360 kişilik iki büyük duruşma salonumuz bulunuyor. Ayrıca 317 araçlık otopark alanı da burada hizmet verecek. Sağlık ünitesinden, market ve mağazaya postane ve banka şubesinden sosyal yaşam alanlarına buradaki her bölüm yüksek bir kalite standardıyla hizmet sunacak. Yeni adliye binamızın iç mekan tasarımı çağdaş adli hizmetlere uyumlu olarak düzenlendi. Ön bürolar ve duruşma salonları ileri teknolojili bilişim altyapısıyla donatıldı. Yargı alanı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Eyüp Sultan, ve Arnavutköy ilçelerimizdeki 1.791.000 kişiyi kapsayan yeni adliyemizin bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum.
Kıymetli misafirler, sizlerin de gayet iyi bildiği şu gerçeği, Bugün tekrar ifade etmek isterim. Toplumları ve devletleri güçlü kılan her şeyden önce adalettir. Merkezinde adaletin olmadığı hiçbir sistem yaşama imkanı bulamaz. Haklıya hakkının teslim edilmediği, kanunların hakkaniyetle uygulanmadığı, zalimin zorbanın, suçlunun işlediği cürmün cezasını çekmediği bir düzende huzur, güvenlik, toplumsal birlik sağlanamaz.
Toplumun bütün kesimlerine güven veren doğru, adil, ve etkili işleyen bir yargı sistemi toplumsal huzur ve barışın anahtarıdır. Aynı şekilde geç gelen adaletin sadra şifa vermediğini vicdanları kanatmakla kalmayıp devletle vatandaş arasındaki bağın da yıpranmasına sebep olduğunu geçmiş tecrübelerimizden hepimiz çok iyi biliyoruz.
Merhum şairimiz Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu adaletin ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu bakınız nasıl dile getiriyor: Ekmek su aş bulmak gecikebilir Temele taş bulmak gecikebilir. Devlete baş bulmak gecikebilir. Adalet gecikmez tez verilmeli.
İşte bizim tüm çabamız tüm gayemiz bugün burada olduğu gibi bütün yatırımlarımız adaletin gecikmeden tecelli etmesi içindir. Adli ve idari yargıda yaptığımız reformların, düzenlemelerin, kanun değişikliklerinin ve dijital dönüşümün odağında diğer pek çok hedefle birlikte yargılama sürelerinin kısaltılması vardır. Adalet Bakanlığımızın son dönemde hayata geçirdiği Alo Adalet gibi davalarda hedef süre uygulamalarının sıkı takibi gibi adımlar yine buna yöneliktir.
Yeni adalet saraylarının inşasını mevcut adalet binalarının teknik ve fiziki koşullarının iyileştirilmesini bu bakımdan çok önemli görüyoruz. Yargı faaliyetlerinin yerine getirildiği binaların gerek mimari, gerek tefrişat, gerekse teknik donanım açısından yeterli şartlara sahip olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Hükümetlerimiz döneminde adliyelerimizi teknolojik araç ve ekipmanlarla güçlendirdik. Adalet, hizmet binalarımızı çağın ihtiyaçlarını karşılayan engelli vatandaşlarımızın rahatça istifade edebilecekleri bir yapıya kavuşturduk. Erişilebilirlik kriterlerini hem hali hazırdaki adliyelerimizde hem de yeni inşa ettiğimiz binalarda titizlikle uyguladık.
Kıymetli kardeşlerim rakamlar bu konudaki hassasiyetimizi çok net biçimde ortaya koyuyor. Burada sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımıza fikir vermesi açısından bazı verileri kısaca paylaşmak istiyorum.
24 yıl önce sadece 569 bin metrekare olan adalet hizmet binalarının kapalı kullanım alanını yaptığımız yatırımlarla on kattan fazla artırarak tam 6.191.000 metrekareye ulaştırdık. 2002'den bugüne Türkiye genelinde 306 adet adliye hizmet binası için 226 milyar 830 milyon liranın üzerinde harcama yaptık. Daha önce hastanelerde elverişsiz şartlarda hizmet veren adli tıp kurumlarını ileri teknolojiye sahip yeni ve müstakil hizmet binalarına taşıdık. Aynı dönemde adalet hizmetlerini geliştirmek için yalnızca İstanbul'da 43 milyar 494 milyon liralık yatırım yaptık. Küçükçekmece Kadıköy Çatalca Bakırköy, Silivri, İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayları'nı şehrimize kazandırdık. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ni inşa ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. İstanbul Adli Tıp Binası, Kartal Adalet Binası, ve Bakırköy Adalet Binası Sosyal Tesisini ise restorasyona tabi tutarak dönüştürdük
Ceza infaz kurumları ve çocuk eğitim merkezlerinden oluşan 14 yeni yapıyı da aynı şekilde tamamlayarak hizmete aldık. İstanbul Adli Tıp Grup Başkanlığı Hizmet Binası'nın inşası devam ediyor. Onu da inşallah 2028'de tamamlayıp faaliyete alacağız. Proje aşaması sona eren Büyükçekmece Adalet Binası'nın ihalesini de gerçekleştirerek yapımına başlayacağız. Diğer taraftan çağlayan ek adalet binası için adliyeye yakın mesafede üç yüz bin metrekare kullanım alanına sahip yeni bir bina yapmayı planlıyoruz.
Artan dosya sayısı nedeniyle İstanbul Anadolu Adliyesi'nin fiziken artık yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bunun önüne geçebilmek amacıyla Ümraniye ilçemizde yaklaşık 200 bin metrekarelik yeni bir adliye inşa etmeyi hedefliyoruz. Adalet hizmetlerinin daha nitelikli sunulması vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha hızlı ulaşabilmesi gecikmelerin ve mağduriyetlerin önüne geçirebilmesi için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.
Tabi burada şuna da dikkatinizi çekmek durumundayım. Modern geniş konforlu mekanlar kuşkusuz hizmetin ifasında önemlidir. Ama binalar insanla anlam kazanır. Gerçek misyonunu İnsanla icra eder. Cam, çelik ve betondan müteşekkil. bu yapıyı gerçek manada bir adalet sarayına çevirecek olan sizlerin gayretleridir, emekleridir, çalışmalarındır.
Özellikle adalet hizmetlerinde asıl olan mesuliyet sahiplerinin devlete ve millete karşı sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesidir. Konumu, unvanı makamı ne olursa olsun bir kamu görevlisinin ilk vazifesi milletin emanetinin hakkını vermektir. Yargımız için emanetin hakkını vermek ise adliyenin kapısını adaletin kapısı haline getirerek olur. Zengin fakir ayırt etmeksizin. bu kapıyı özellikle kapıya gelen herkese hakkına erişeceğini hissettirmekle olur. Hukuk karşısında unvanların, sıfatların, kadro cetvellerinde tutulan yeri hiçbir kıymeti harbiyesinin olmadığını göstermekle olur. Toplumun adaleti olan güvenini korumakla hak ve hakikat bayrağını yere düşürmeden layıkıyla taşımakla hukukun temel ilkelerini her şartı altında gözetmekle olur.
Merhum Niyazi Mısri'ye atfedilen şu beyitte çok veciz bir şekilde İfade edildiği gibi, kimseye baki değildir mülkü devlet simuzer bir harap olmuş Gönlü tamir etmektir hüner. Yani makam, mülk, mal, altın, gümüş kimse için güvenilir kalıcı değildir Asıl marifet yaralı gönülleri tamir edebilmektir. İşin özü işte budur. Mahzun gönülleri adaletle teskin etmektir. Ben burada görev yapan ve yapacak olan her bir yargı çalışanımızın bu hassasiyetle hareket edeceğine yürekten inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'nın bir kez daha İstanbul'umuz için yargı ve adalet camiamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
Kaynak: AA
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