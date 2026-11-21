İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:21
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:22
Kaynak:
AA
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı semalarında, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.
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Hürmüz'de sıcak temas: ABD'ye ait İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait bir MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Hürmüz Boğazı semalarında, Devrim Muhafızları Ordusunun yeni nesil hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu belirtildi.
Açıklamada, vurulan MQ-9 tipi İHA'nın bu türde ABD'ye ait düşürülen 58'inci İHA olduğu öne sürüldü.
Kaynak: AA
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