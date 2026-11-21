L-39NG jetlerinin pabucu dama atıldı: Türkiye'den KIZILELMA satın alalım
L-39NG jetlerinin pabucu dama atıldı: Türkiye'den KIZILELMA satın alalım
Ukrayna'ya 16 adet L-39NG savaş uçağı tedariki gündemdeyken, Kiev'den Türkiye'nin Bayraktar KIZILELMA'sı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut, Çek yapımı uçaklar yerine KIZILELMA'nın tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirterek Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız savaş uçağını öne çıkardı. Chmut'un KIZILELMA hakkındaki açıklamaları olası bir Çek anlaşması hakkındaki görüşmelerin ardından geldi.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 12:50
Kaynak:
AA
Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi, Türkiye'nin insansız savaş uçağına yönelik uluslararası ilgiyi artırdı. Üç KIZILELMA'nın envantere girmesinin ardından Ukrayna'dan gelen açıklama dikkat çekti. Kiev merkezli Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut, ülkesinin Çek yapımı L-39NG jetleri yerine Türkiye'nin KIZILELMA'sını satın almasının daha doğru olacağını söyledi.
Ukrayna'nın orduya askerî malzeme sağlayan önemli kuruluşlarından Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ukrayna kaynaklı The Defence Blog'a göre, Kiev merkezli Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut'un ülkesinin Çek yapımı L-39NG jetleri yerine Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA satın almasının daha iyi olacağını söyledi.
Ukraynalı uzman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bence L-39NG'den ziyade bu tür uçakları satın almamız daha iyi olur." İfadelerine yer verdi.
Ukrayna basını haberinin devamında, Bayraktar KIZILELMA'nın savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2'leri de üreten Türk şirketi Baykar tarafından geliştirilen jet motorlu bir insansız savaş uçağı olduğunu yazdı.
KIZILELMA'nın Hava-hava muharebesi ve kara hedeflerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, pilotsuz savaş görevleri için tasarlandığını anımsatan Ukrayna basını, BAYKAR'ın ilk kez 3 adet KIZILELMA'yı TSK'ya teslim ettiğine dikkati çekti.
ÇEK ANLAŞMASI ÖNCESİNDE ÇARPICI TEKLİF
BAYKAR'ın "Artık görevde, geleceğin hava muharebesine hazır!" sözlerine yer verilen haberde, Çek yapımı L-39NG Skyfox'a ilişkin açıklamalara yer verdi.
L-39NG Skyfox'un Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin halihazırda kullandığı Sovyet döneminden kalma L-39 eğitim uçağının yeni bir versiyonu olduğuna değinilen haberde, L-39NG'nin üreticisine, kabiliyetine ve hedeflerine atıfta bulunuldu.
Haberin sonunda ise şu ifadelere yer verildi:
"Taras Chmut'un Bayraktar KIZILELMA hakkındaki açıklamaları olası bir Çek anlaşması hakkındaki görüşmelerin ardından geldi."
NE OLMUŞTU?
Çekya Başbakan Yardımcısı Karel Havlíček, 11 Kasım'da Kiev'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya 16 adede kadar L-39 Skyfox savaş uçağı tedarik edebileceğini belirtmişti. Çek üretici firma, Prag yönetiminin eski L-159 hafif savaş uçaklarını Ukrayna'ya satmama kararının ardından L-39NG modelini yılın başlarında alternatif olarak gündeme getirmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
L-39NG jetlerinin pabucu dama atıldı: Türkiye'den KIZILELMA satın alalım
Ukrayna'ya 16 adet L-39NG savaş uçağı tedariki gündemdeyken, Kiev'den Türkiye'nin Bayraktar KIZILELMA'sı için dikkat çeken bir çıkış geldi. Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut, Çek yapımı uçaklar yerine KIZILELMA'nın tercih edilmesinin daha doğru olacağını belirterek Türk savunma sanayiinin geliştirdiği insansız savaş uçağını öne çıkardı. Chmut'un KIZILELMA hakkındaki açıklamaları olası bir Çek anlaşması hakkındaki görüşmelerin ardından geldi.
Baykar'ın geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA'nın Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmesi, Türkiye'nin insansız savaş uçağına yönelik uluslararası ilgiyi artırdı. Üç KIZILELMA'nın envantere girmesinin ardından Ukrayna'dan gelen açıklama dikkat çekti. Kiev merkezli Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut, ülkesinin Çek yapımı L-39NG jetleri yerine Türkiye'nin KIZILELMA'sını satın almasının daha doğru olacağını söyledi.
"ÇEK JETLERİ YERİNE BAYRAKTAR KIZILELMA SATIN ALIN"
Ukrayna'nın orduya askerî malzeme sağlayan önemli kuruluşlarından Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ukrayna kaynaklı The Defence Blog'a göre, Kiev merkezli Come Back Alive Vakfı Başkanı Taras Chmut'un ülkesinin Çek yapımı L-39NG jetleri yerine Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA satın almasının daha iyi olacağını söyledi.
Ukraynalı uzman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bence L-39NG'den ziyade bu tür uçakları satın almamız daha iyi olur." İfadelerine yer verdi.
Ukrayna basını haberinin devamında, Bayraktar KIZILELMA'nın savaşın ilk dönemlerinde Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2'leri de üreten Türk şirketi Baykar tarafından geliştirilen jet motorlu bir insansız savaş uçağı olduğunu yazdı.
KIZILELMA'nın Hava-hava muharebesi ve kara hedeflerine yönelik saldırılar da dahil olmak üzere, pilotsuz savaş görevleri için tasarlandığını anımsatan Ukrayna basını, BAYKAR'ın ilk kez 3 adet KIZILELMA'yı TSK'ya teslim ettiğine dikkati çekti.
ÇEK ANLAŞMASI ÖNCESİNDE ÇARPICI TEKLİF
BAYKAR'ın "Artık görevde, geleceğin hava muharebesine hazır!" sözlerine yer verilen haberde, Çek yapımı L-39NG Skyfox'a ilişkin açıklamalara yer verdi.
L-39NG Skyfox'un Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin halihazırda kullandığı Sovyet döneminden kalma L-39 eğitim uçağının yeni bir versiyonu olduğuna değinilen haberde, L-39NG'nin üreticisine, kabiliyetine ve hedeflerine atıfta bulunuldu.
Haberin sonunda ise şu ifadelere yer verildi:
"Taras Chmut'un Bayraktar KIZILELMA hakkındaki açıklamaları olası bir Çek anlaşması hakkındaki görüşmelerin ardından geldi."
NE OLMUŞTU?
Çekya Başbakan Yardımcısı Karel Havlíček, 11 Kasım'da Kiev'de yaptığı açıklamada, ülkesinin Ukrayna'ya 16 adede kadar L-39 Skyfox savaş uçağı tedarik edebileceğini belirtmişti. Çek üretici firma, Prag yönetiminin eski L-159 hafif savaş uçaklarını Ukrayna'ya satmama kararının ardından L-39NG modelini yılın başlarında alternatif olarak gündeme getirmişti.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar