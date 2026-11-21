Dost ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oruç Reis teşekkürü
Dost ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oruç Reis teşekkürü
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Oruç Reis'in Pakistan'ın açık deniz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye'nin teknik uzmanlığı ve tecrübesinden yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 10:52
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 10:52
Kaynak:
AA
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ve Türkiye arasında enerji sektöründeki artan işbirliğini memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'nin deneyim ve teknik uzmanlığından yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini söyledi.
Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'da (APP) yer alan habere göre Şerif, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nda düzenlenen Oruç Reis Karşılama Töreni'nin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.
Burada konuşan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin uzun yıllara dayanan dostluk, karşılıklı güven, kardeşlik ve ortak çıkarlar temelinde şekillendiğini aktardı.
Şerif, "Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Pakistan'a gelmesi ve açık deniz petrol ve doğal gaz arama projesine tam destek vermesi dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.
Pakistan ve Türkiye arasında enerji sektöründeki artan işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Şerif, Türkiye'nin deneyim ve teknik uzmanlığından yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini dile getirdi.
Şerif, açık deniz petrol ve doğal gaz aramalarının yanı sıra madenler ve yenilenebilir enerji alanlarında da ikili işbirliğini geliştirmek için büyük fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Pakistan'ın deniz yetki alanlarında muhtemel petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
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Dost ülkeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Oruç Reis teşekkürü
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Oruç Reis'in Pakistan'ın açık deniz petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Şerif, Türkiye'nin teknik uzmanlığı ve tecrübesinden yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini açıkladı.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan ve Türkiye arasında enerji sektöründeki artan işbirliğini memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'nin deneyim ve teknik uzmanlığından yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini söyledi.
Pakistan'ın resmi haber ajansı Associated Press of Pakistan'da (APP) yer alan habere göre Şerif, Pakistan'ın Karaçi Limanı'nda düzenlenen Oruç Reis Karşılama Töreni'nin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ile beraberindeki heyet onuruna akşam yemeği verdi.
Burada konuşan Şerif, Pakistan ile Türkiye arasındaki tarihi ilişkilerin uzun yıllara dayanan dostluk, karşılıklı güven, kardeşlik ve ortak çıkarlar temelinde şekillendiğini aktardı.
Şerif, "Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Pakistan'a gelmesi ve açık deniz petrol ve doğal gaz arama projesine tam destek vermesi dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.
Pakistan ve Türkiye arasında enerji sektöründeki artan işbirliğini memnuniyetle karşıladığını belirten Şerif, Türkiye'nin deneyim ve teknik uzmanlığından yararlanarak enerji alanındaki işbirliğini daha da genişletmek istediklerini dile getirdi.
Şerif, açık deniz petrol ve doğal gaz aramalarının yanı sıra madenler ve yenilenebilir enerji alanlarında da ikili işbirliğini geliştirmek için büyük fırsatlar bulunduğunu belirterek, "Pakistan'ın deniz yetki alanlarında muhtemel petrol ve doğal gaz rezervlerinin araştırılması, ülkenin enerji güvenliği ve ekonomik kalkınması açısından önemli bir adımdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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