Bakan Gürlek duyurdu: HGS takipleri mercek altında
Bakan Gürlek duyurdu: HGS takipleri mercek altında
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddia ve şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haksız borçlandırma iddiaları, icra işlemlerinin hukuka uygunluğu ve suç oluşturabilecek eylemler araştırılıyor. Bakan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması amacıyla sürecin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 17:47
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 17:48
Kaynak:
HÜRHABER
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada HGS kapsamında başlatılan icra takiplerine yönelik şikâyetlerin incelemeye alındığını duyurdu. İcra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü yönündeki iddiaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğunu belirtti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Kamuoyunda gündeme gelen, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikayetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır.
Haksız borçlandırma iddiaları araştırılıyor
Soruşturma kapsamında vatandaşlar hakkında oluşturulan borçların hukuki dayanakları ve başlatılan icra takiplerinin mevzuata uygunluğu inceleniyor. Ayrıca işlemler sırasında suç teşkil edebilecek uygulamaların bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Bakan Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklamasında, "Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Bakan Gürlek'ten hukuki süreçlere ilişkin mesaj
Adalet Bakanı Gürlek, icra mekanizmalarının kötüye kullanılmasına karşı vatandaşların haklarının korunacağını belirtti. Hukuki işlemlerin haksız borç oluşturmak amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz" dedi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı açıklanan soruşturmada, HGS kaynaklı icra takiplerine ilişkin iddia ve şikâyetlerin incelenmesi sürüyor. Soruşturma kapsamında kaç dosyanın ele alındığına veya hangi kişi ve kuruluşların incelemeye konu olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bakan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması ve iddiaların aydınlatılması için soruşturmanın sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir" açıklamasını yaptı.
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Bakan Gürlek duyurdu: HGS takipleri mercek altında
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlar hakkında başlatılan icra takiplerinin haksız kazanç sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddia ve şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada haksız borçlandırma iddiaları, icra işlemlerinin hukuka uygunluğu ve suç oluşturabilecek eylemler araştırılıyor. Bakan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması amacıyla sürecin titizlikle sürdürüleceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada HGS kapsamında başlatılan icra takiplerine yönelik şikâyetlerin incelemeye alındığını duyurdu. İcra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğü yönündeki iddiaların İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulduğunu belirtti.
Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Haksız borçlandırma iddiaları araştırılıyor
Soruşturma kapsamında vatandaşlar hakkında oluşturulan borçların hukuki dayanakları ve başlatılan icra takiplerinin mevzuata uygunluğu inceleniyor. Ayrıca işlemler sırasında suç teşkil edebilecek uygulamaların bulunup bulunmadığı araştırılıyor.
Bakan Gürlek, soruşturmanın kapsamına ilişkin açıklamasında, "Bu kapsamda, haksız borçlandırma iddiaları, başlatılan icra takiplerinin hukuka uygunluğu ve suç teşkil edebilecek eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır" ifadelerine yer verdi.
Bakan Gürlek'ten hukuki süreçlere ilişkin mesaj
Adalet Bakanı Gürlek, icra mekanizmalarının kötüye kullanılmasına karşı vatandaşların haklarının korunacağını belirtti. Hukuki işlemlerin haksız borç oluşturmak amacıyla kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
Gürlek, "Hiç kimse, hukuki süreçleri ve icra mekanizmalarını kötüye kullanarak vatandaşlarımızı haksız borç yükü altında bırakamaz" dedi.
Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldığı açıklanan soruşturmada, HGS kaynaklı icra takiplerine ilişkin iddia ve şikâyetlerin incelenmesi sürüyor. Soruşturma kapsamında kaç dosyanın ele alındığına veya hangi kişi ve kuruluşların incelemeye konu olduğuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Bakan Gürlek, vatandaşların haklarının korunması ve iddiaların aydınlatılması için soruşturmanın sürdürüleceğini belirterek, "Vatandaşlarımızın haklarının korunması, iddiaların aydınlatılması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma titizlikle sürdürülecektir" açıklamasını yaptı.
Kaynak: HÜRHABER
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