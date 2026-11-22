Antalya'da CHP yönetimindeki Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 11:53
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 11:54
Kaynak:
AA
Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri, belediyedeki görevleri ve soruşturma kapsamındaki konumlarına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Rüşvet ve irtikap iddiaları soruşturuluyor
Operasyonun rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken soruşturmanın hangi işlemler veya olaylarla bağlantılı olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.
Türk Ceza Kanunu'nda ayrı suçlar olarak düzenlenen rüşvet ve irtikap, kamu görevlilerinin görevleriyle bağlantılı hukuka aykırı menfaat sağlanmasına ilişkin farklı fiilleri kapsıyor. Soruşturma kapsamındaki iddiaların niteliği ve şüphelilerin hukuki durumları, adli süreçte yapılacak açıklamalarla netleşecek.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında süreç bekleniyor
Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen 10 şüphelinin ifade işlemlerine ve adli makamlara sevk edilip edilmeyeceklerine ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Soruşturmanın kapsamı, gözaltı işlemlerinin gerekçeleri ve olası yeni gelişmelere ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurumlardan yapılabilecek açıklamalar takip edilecek.
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Kepez Belediyesi'ne rüşvet operasyonu 10 gözaltı
Antalya'da CHP yönetimindeki Kepez Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında operasyon düzenlendiği bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.
Antalya'nın Kepez ilçesinde belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan operasyonda 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınan kişilerin kimlikleri, belediyedeki görevleri ve soruşturma kapsamındaki konumlarına ilişkin henüz doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.
Rüşvet ve irtikap iddiaları soruşturuluyor
Operasyonun rüşvet ve irtikap iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği belirtilirken soruşturmanın hangi işlemler veya olaylarla bağlantılı olduğu henüz açıklığa kavuşmadı.
Türk Ceza Kanunu'nda ayrı suçlar olarak düzenlenen rüşvet ve irtikap, kamu görevlilerinin görevleriyle bağlantılı hukuka aykırı menfaat sağlanmasına ilişkin farklı fiilleri kapsıyor. Soruşturma kapsamındaki iddiaların niteliği ve şüphelilerin hukuki durumları, adli süreçte yapılacak açıklamalarla netleşecek.
Gözaltına alınan 10 şüpheli hakkında süreç bekleniyor
Operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirilen 10 şüphelinin ifade işlemlerine ve adli makamlara sevk edilip edilmeyeceklerine ilişkin henüz doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Soruşturmanın kapsamı, gözaltı işlemlerinin gerekçeleri ve olası yeni gelişmelere ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili kurumlardan yapılabilecek açıklamalar takip edilecek.
Kaynak: AA
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