Fon soruşturmasında yeni gelişme! 7 şüpheli için karar verildi
Fon soruşturmasında yeni gelişme! 7 şüpheli için karar verildi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 12:50
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 12:51
Kaynak:
AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktan Adli Kontrol Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık ifadeleri alınan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! 7 şüpheli için karar verildi
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktan Adli Kontrol Talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılık ifadeleri alınan şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 7 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmesine hükmedildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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