Döviz kurları, 22 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro fiyatlarındaki değişimler gündemdeki yerini korurken paylaşılan verilere göre Dolar/TL 50,56 Euro/TL ise 55,51 seviyesinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle döviz piyasalarında işlem koşulları farklılaşırken yeni haftanın başlangıcında oluşacak fiyatlamalar izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 13:30
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 13:34
Kaynak:
HÜRHABER
22 Kasım 2026 tarihli fiyat listesine göre ABD doları 50,56 TL seviyesinde yer alıyor. Dolar kurunun alış ve satış fiyatları arasındaki fark yaklaşık 0,0076 TL olarak hesaplanıyor.
Dolar/TL kuru, ithalat ve ihracat işlemleri, uluslararası ticaret ve döviz cinsinden yükümlülükler açısından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. Kur seviyeleri, işlem yapılan banka veya döviz bürosuna göre farklılık gösterebiliyor.
Euro/TL ne kadar oldu?
Avrupa ortak para birimi euro, paylaşılan verilere göre 55,51TL seviyesinde bulunuyor. Euro için alış ve satış fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmemesi nedeniyle aktarılan rakam tek bir kur seviyesi olarak değerlendiriliyor.
Euro/TL kuru, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan işletmeler ve euro cinsinden işlemler gerçekleştiren kişiler tarafından izleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Dolar ve euro kaç TL? İşte 22 Kasım döviz kurları
Döviz kurları, 22 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcılar, iş dünyası ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro fiyatlarındaki değişimler gündemdeki yerini korurken paylaşılan verilere göre Dolar/TL 50,56 Euro/TL ise 55,51 seviyesinde bulunuyor. Hafta sonu nedeniyle döviz piyasalarında işlem koşulları farklılaşırken yeni haftanın başlangıcında oluşacak fiyatlamalar izlenecek.
22 Kasım 2026 tarihli fiyat listesine göre ABD doları 50,56 TL seviyesinde yer alıyor. Dolar kurunun alış ve satış fiyatları arasındaki fark yaklaşık 0,0076 TL olarak hesaplanıyor.
Dolar/TL kuru, ithalat ve ihracat işlemleri, uluslararası ticaret ve döviz cinsinden yükümlülükler açısından takip edilen göstergeler arasında bulunuyor. Kur seviyeleri, işlem yapılan banka veya döviz bürosuna göre farklılık gösterebiliyor.
Euro/TL ne kadar oldu?
Avrupa ortak para birimi euro, paylaşılan verilere göre 55,51TL seviyesinde bulunuyor. Euro için alış ve satış fiyatlarının ayrı ayrı belirtilmemesi nedeniyle aktarılan rakam tek bir kur seviyesi olarak değerlendiriliyor.
Euro/TL kuru, özellikle Avrupa Birliği ülkeleriyle ticari ilişkileri bulunan işletmeler ve euro cinsinden işlemler gerçekleştiren kişiler tarafından izleniyor.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar