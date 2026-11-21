14 ülkeden İstanbul'a geldiler! 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi başladı
14 ülkeden İstanbul'a geldiler! 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi başladı
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 'Kurgulanmış Güzellikler' temasıyla İstanbul'da başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 ülkeden 27 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmeleri, güzellik kalıplarının medya ve dijital platformlar aracılığıyla dayatılması ve bunun kadınların haklara, fırsatlara erişimi üzerindeki etkileri ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 16:14
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 16:14
Kaynak:
AA
Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 ülkeden 27 konuşmacının katılımıyla başlayan zirvede, politika yapıcılar, akademisyenler, uzmanlar, medya ve sivil toplum temsilcileri, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin haklara ve fırsatlara erişimleri ile toplumsal hayata katılımları üzerindeki etkilerini ele alıyor.
Zirvenin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, güzellik standartlarının kadınlar üzerinde oluşturduğu toplumsal baskıya dikkati çekerek, "Kadınların topluma güzellik borcu yoktur. Aksine, toplum, kadınlara saygı ve adalet borçludur." dedi.
Sarı, 2014'ten bu yana gerçekleştirdikleri zirvelerde farklı ülkelerden ve disiplinlerden gelen bilgi ve deneyimleri bir araya getirdiklerini belirtti.
Kadınların haklardan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının önündeki engelleri tespit ederek çözüm yolları geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Sarı, bugüne kadar aile, göç, savaş, kültürel kodlar, dijital dünya ve yapay zeka gibi farklı konuları gündeme taşıdıklarını ifade etti.
Sarı, kadınların onur ve güven içinde yaşayabildiği, haklardan eşit şekilde yararlanabildiği bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalarını "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesi doğrultusunda sürdürdüklerini kaydetti.
Vakfın 13 yıldır ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsamında akademik çalışmalar, kampanyalar ve projeler yürüttüğünü belirten Sarı, Türkiye'nin 60 ilindeki temsilciliklerinin yanı sıra uluslararası faaliyetleri aracılığıyla da kadınların farklı ihtiyaç ve deneyimlerini çalışmalarına yansıttıklarını söyledi.
- "MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLAR NEYİN GÜZEL SAYILACAĞINA DAİR ALGIMIZI ŞEKİLLENDİRİYOR"
Bu yılki zirvede kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmesini ve belirli güzellik kalıplarına uymaya zorlanmasını ele aldıklarını belirten Sarı, güzellik kavramının tarihsel, kültürel, ticari ve dijital süreçlerle şekillendirilip tek ve zorunlu bir ölçüt olarak sunulmasını tartışmaya açtıklarını anlattı.
Sarı, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bizler güzelliği, bakımı ya da estetik tercihleri yargılamıyoruz. Kadınların değerini görünüşlerine indirgeyen, özneliklerini yok sayan ve onları belirli kalıplara uymaya mecbur bırakan baskı mekanizmalarını sorguluyoruz. Artık güzellik ölçütlerini yalnızca kişisel beğenilerimiz belirlemiyor. Medya, piyasa, dijital platformlar ve toplumsal beklentiler de neyin güzel, neyin makbul sayılacağına dair algımızı şekillendiriyor.
Kadınların kendilerine özgü farklılıklarını yok sayan bu yeni durum, belirli yüz hatlarını, beden ölçülerini ve ten renklerini, her kadında olması gereken ölçütler olarak dayatıyor."
Sarı, güzellik standartlarının sürekli değiştiğini, bir dönem beğenilen fiziksel özelliklerin birkaç yıl sonra düzeltilmesi gereken kusurlar olarak gösterilebildiğini belirterek, algoritmaların öne çıkardığı yüz ve beden görünümlerinin dijital platformlar aracılığıyla küresel ölçekte yayıldığını vurguladı.
Yaşlanmanın, mücadele edilmesi veya ortadan kaldırılması gereken bir sorun gibi gösterildiğini, hamilelik ve doğum sonrasında kadın bedeninde meydana gelen doğal değişimlerin de kusur olarak sunulabildiğini ifade eden Sarı, kadınlardan yaşamlarının her döneminde genç, güzel ve kusursuz görünmelerinin beklendiğini söyledi.
Bu beklentileri karşılamanın kadınlar açısından zaman, emek ve maddi kaynak gerektirdiğini aktaran Sarı, özellikle çalışma hayatında fiziksel görünüme yönelik beklentilerin kadınlar üzerinde maddi ve manevi yük oluşturduğunu bildirdi.
Sarı, kadınların kiloları, yaşları veya dış görünüşleri nedeniyle aşağılanmasının psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla zirveyle birlikte başlattıkları kampanyada da bu konuya dikkati çekeceklerini belirtti.
- LİDERLER OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Zirvenin ilk gününde Dr. Nazife Şişman'ın tematik çerçeve konuşmasının ardından "Kusursuz Suretlerin Ötesinde: Kadının Güçlenmesi için Küresel İşbirliği" başlıklı liderler oturumu gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki oturuma, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Dr. Bahar Muradova, Kamboçya Krallığı Kadın İşleri Bakanı Dr. Ing Kantha Phavi, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal İnsan Hakları ve Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar, Sırbistan Cumhuriyeti Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Tatjana Macur, Singapur Cumhuriyeti Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanı Masagos Zulkifli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Hırvatistan Cumhuriyeti Çalışma, Emeklilik Sistemi, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı Devlet Sekreteri Marija Pletikosa katıldı.
Oturumda, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin yol açtığı eşitsizliklere karşı insan onuru ve adalet temelinde geliştirilebilecek politikalar ve uluslararası işbirliği imkanları değerlendirildi.
Zirveye, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve bazı davetliler de katıldı.
İki gün sürecek zirvede bazı coğrafyaların ve ekonomik güç merkezlerinin estetik ölçütlerinin evrensel standartlar olarak sunulması, ten rengi, saç dokusu, yüz ve göz hatları üzerinden oluşturulan hiyerarşilerin kültürel aidiyet, temsil ve ayrımcılıkla ilişkisi tartışılacak.
KADEM tarafından bugüne kadar 6 kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 62 ülkeden 8 bin 50 katılımcı ile 220 konuşmacıyı bir araya getirdi.
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14 ülkeden İstanbul'a geldiler! 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi başladı
Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 'Kurgulanmış Güzellikler' temasıyla İstanbul'da başladı. Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 ülkeden 27 konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmeleri, güzellik kalıplarının medya ve dijital platformlar aracılığıyla dayatılması ve bunun kadınların haklara, fırsatlara erişimi üzerindeki etkileri ele alındı.
Atatürk Kültür Merkezi'nde 14 ülkeden 27 konuşmacının katılımıyla başlayan zirvede, politika yapıcılar, akademisyenler, uzmanlar, medya ve sivil toplum temsilcileri, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin haklara ve fırsatlara erişimleri ile toplumsal hayata katılımları üzerindeki etkilerini ele alıyor.
Zirvenin açılışında konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, güzellik standartlarının kadınlar üzerinde oluşturduğu toplumsal baskıya dikkati çekerek, "Kadınların topluma güzellik borcu yoktur. Aksine, toplum, kadınlara saygı ve adalet borçludur." dedi.
Sarı, 2014'ten bu yana gerçekleştirdikleri zirvelerde farklı ülkelerden ve disiplinlerden gelen bilgi ve deneyimleri bir araya getirdiklerini belirtti.
Kadınların haklardan ve fırsatlardan eşit şekilde yararlanmasının önündeki engelleri tespit ederek çözüm yolları geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Sarı, bugüne kadar aile, göç, savaş, kültürel kodlar, dijital dünya ve yapay zeka gibi farklı konuları gündeme taşıdıklarını ifade etti.
Sarı, kadınların onur ve güven içinde yaşayabildiği, haklardan eşit şekilde yararlanabildiği bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalarını "varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet" ilkesi doğrultusunda sürdürdüklerini kaydetti.
Vakfın 13 yıldır ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsamında akademik çalışmalar, kampanyalar ve projeler yürüttüğünü belirten Sarı, Türkiye'nin 60 ilindeki temsilciliklerinin yanı sıra uluslararası faaliyetleri aracılığıyla da kadınların farklı ihtiyaç ve deneyimlerini çalışmalarına yansıttıklarını söyledi.
- "MEDYA VE DİJİTAL PLATFORMLAR NEYİN GÜZEL SAYILACAĞINA DAİR ALGIMIZI ŞEKİLLENDİRİYOR"
Bu yılki zirvede kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmesini ve belirli güzellik kalıplarına uymaya zorlanmasını ele aldıklarını belirten Sarı, güzellik kavramının tarihsel, kültürel, ticari ve dijital süreçlerle şekillendirilip tek ve zorunlu bir ölçüt olarak sunulmasını tartışmaya açtıklarını anlattı.
Sarı, konuşmasında şunları kaydetti:
"Bizler güzelliği, bakımı ya da estetik tercihleri yargılamıyoruz. Kadınların değerini görünüşlerine indirgeyen, özneliklerini yok sayan ve onları belirli kalıplara uymaya mecbur bırakan baskı mekanizmalarını sorguluyoruz. Artık güzellik ölçütlerini yalnızca kişisel beğenilerimiz belirlemiyor. Medya, piyasa, dijital platformlar ve toplumsal beklentiler de neyin güzel, neyin makbul sayılacağına dair algımızı şekillendiriyor.
Kadınların kendilerine özgü farklılıklarını yok sayan bu yeni durum, belirli yüz hatlarını, beden ölçülerini ve ten renklerini, her kadında olması gereken ölçütler olarak dayatıyor."
Sarı, güzellik standartlarının sürekli değiştiğini, bir dönem beğenilen fiziksel özelliklerin birkaç yıl sonra düzeltilmesi gereken kusurlar olarak gösterilebildiğini belirterek, algoritmaların öne çıkardığı yüz ve beden görünümlerinin dijital platformlar aracılığıyla küresel ölçekte yayıldığını vurguladı.
Yaşlanmanın, mücadele edilmesi veya ortadan kaldırılması gereken bir sorun gibi gösterildiğini, hamilelik ve doğum sonrasında kadın bedeninde meydana gelen doğal değişimlerin de kusur olarak sunulabildiğini ifade eden Sarı, kadınlardan yaşamlarının her döneminde genç, güzel ve kusursuz görünmelerinin beklendiğini söyledi.
Bu beklentileri karşılamanın kadınlar açısından zaman, emek ve maddi kaynak gerektirdiğini aktaran Sarı, özellikle çalışma hayatında fiziksel görünüme yönelik beklentilerin kadınlar üzerinde maddi ve manevi yük oluşturduğunu bildirdi.
Sarı, kadınların kiloları, yaşları veya dış görünüşleri nedeniyle aşağılanmasının psikolojik şiddet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine işaret ederek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla zirveyle birlikte başlattıkları kampanyada da bu konuya dikkati çekeceklerini belirtti.
- LİDERLER OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Zirvenin ilk gününde Dr. Nazife Şişman'ın tematik çerçeve konuşmasının ardından "Kusursuz Suretlerin Ötesinde: Kadının Güçlenmesi için Küresel İşbirliği" başlıklı liderler oturumu gerçekleştirildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığındaki oturuma, Azerbaycan Cumhuriyeti Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Dr. Bahar Muradova, Kamboçya Krallığı Kadın İşleri Bakanı Dr. Ing Kantha Phavi, Pakistan İslam Cumhuriyeti Federal İnsan Hakları ve Federal Hukuk ve Adalet Bakanı Azam Nazeer Tarar, Sırbistan Cumhuriyeti Kadın Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Güçlendirilmesinden Sorumlu Bakan Tatjana Macur, Singapur Cumhuriyeti Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanı Masagos Zulkifli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Hırvatistan Cumhuriyeti Çalışma, Emeklilik Sistemi, Aile ve Sosyal Politika Bakanlığı Devlet Sekreteri Marija Pletikosa katıldı.
Oturumda, kadınların dış görünüşleri üzerinden değerlendirilmelerinin yol açtığı eşitsizliklere karşı insan onuru ve adalet temelinde geliştirilebilecek politikalar ve uluslararası işbirliği imkanları değerlendirildi.
Zirveye, İstanbul Valisi Davut Gül, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve bazı davetliler de katıldı.
İki gün sürecek zirvede bazı coğrafyaların ve ekonomik güç merkezlerinin estetik ölçütlerinin evrensel standartlar olarak sunulması, ten rengi, saç dokusu, yüz ve göz hatları üzerinden oluşturulan hiyerarşilerin kültürel aidiyet, temsil ve ayrımcılıkla ilişkisi tartışılacak.
KADEM tarafından bugüne kadar 6 kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi, 62 ülkeden 8 bin 50 katılımcı ile 220 konuşmacıyı bir araya getirdi.
Kaynak: AA
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