Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 22 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve birikimlerini değerli metallerde değerlendiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının satış fiyatları araştırılıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 5.731,95 TL, çeyrek altın ise 9.978 TL seviyesinde bulunuyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 10:54
Kaynak:
HÜRHABER
22 Kasım 2026 Pazar günü için aktarılan satış fiyatlarına göre gram altın 5.731,95 TL'den, çeyrek altın ise 9.978 TL'den listeleniyor. Yarım altının satış fiyatı 19.944 TL olarak belirtilirken tam altın 39.369,70 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 39.768 TL, gremse altının satış fiyatı ise 98.726,16 TL olarak aktarılıyor. Fiyatlar, işlem yapılan kurumlara ve alış-satış makaslarına göre farklılık gösterebiliyor.
22 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
GRAM ALTIN
5.731,95 TL
Aktarılan satış fiyatı
Çeyrek altın
9.978,00 TL
Yarım altın
19.944,00 TL
Tam altın
39.369,70 TL
Cumhuriyet altını
39.768,00 TL
Gremse altın
98.726,16 TL
Ons altın
3.526,01 USD
Ons altın fiyatı ne kadar?
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında temel göstergelerden biri olan ons altın, paylaşılan listede 3.526,01 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altın fiyatı, küresel piyasalardaki işlemler ve döviz kuru üzerinden Türkiye'deki gram altın fiyatlamasıyla bağlantılı bulunuyor.
22 Kasım'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda düzenli hafta sonu işlemleri yapılmıyor. Bu nedenle ons altın için belirtilen rakamın son işlem zamanının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
Altın fiyatları neden farklılık gösterebiliyor?
Türkiye'de altın satış fiyatları, uluslararası ons altın fiyatı ve USD/TRY kuru başta olmak üzere çeşitli piyasa unsurlarına bağlı olarak belirleniyor. Fiziki altın ürünlerinde işçilik, ürün türü ve alım-satım farkları da fiyatların değişmesine neden olabiliyor.
Gram altın ile çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını arasında bu nedenle farklı fiyatlandırmalar uygulanıyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte uluslararası piyasalarda oluşacak fiyatlar ve döviz kurundaki değişimler takip edilecek.
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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek kaç TL?
Altın fiyatları, 22 Kasım 2026 Pazar günü yatırımcıların ve birikimlerini değerli metallerde değerlendiren vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altının satış fiyatları araştırılıyor. Paylaşılan fiyat listesine göre gram altın 5.731,95 TL, çeyrek altın ise 9.978 TL seviyesinde bulunuyor.
22 Kasım 2026 Pazar günü için aktarılan satış fiyatlarına göre gram altın 5.731,95 TL'den, çeyrek altın ise 9.978 TL'den listeleniyor. Yarım altının satış fiyatı 19.944 TL olarak belirtilirken tam altın 39.369,70 TL seviyesinde bulunuyor.
Cumhuriyet altınının satış fiyatı 39.768 TL, gremse altının satış fiyatı ise 98.726,16 TL olarak aktarılıyor. Fiyatlar, işlem yapılan kurumlara ve alış-satış makaslarına göre farklılık gösterebiliyor.
22 Kasım 2026 güncel altın satış fiyatları
GRAM ALTIN
5.731,95 TL
Aktarılan satış fiyatı
9.978,00 TL
19.944,00 TL
39.369,70 TL
39.768,00 TL
98.726,16 TL
3.526,01 USD
Ons altın fiyatı ne kadar?
Uluslararası piyasalarda altının fiyatlamasında temel göstergelerden biri olan ons altın, paylaşılan listede 3.526,01 dolar seviyesinde yer alıyor. Ons altın fiyatı, küresel piyasalardaki işlemler ve döviz kuru üzerinden Türkiye'deki gram altın fiyatlamasıyla bağlantılı bulunuyor.
22 Kasım'ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda düzenli hafta sonu işlemleri yapılmıyor. Bu nedenle ons altın için belirtilen rakamın son işlem zamanının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
Altın fiyatları neden farklılık gösterebiliyor?
Türkiye'de altın satış fiyatları, uluslararası ons altın fiyatı ve USD/TRY kuru başta olmak üzere çeşitli piyasa unsurlarına bağlı olarak belirleniyor. Fiziki altın ürünlerinde işçilik, ürün türü ve alım-satım farkları da fiyatların değişmesine neden olabiliyor.
Gram altın ile çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını arasında bu nedenle farklı fiyatlandırmalar uygulanıyor. Yeni haftanın başlamasıyla birlikte uluslararası piyasalarda oluşacak fiyatlar ve döviz kurundaki değişimler takip edilecek.
Kaynak: HÜRHABER
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