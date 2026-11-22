HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırlanan Görev Planlama Yazılımı'nın HÜRKUŞ Projesi kapsamındaki kabul süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun yıllardır kullandığı Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi'nin HÜRKUŞ platformuna uyarlanmasıyla uçuş hazırlıklarının dijital ortamda yürütülmesi ve pilot eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 10:17
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 10:19
Kaynak:
AA
HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak kullanılan FSGP Sistemi, HÜRKUŞ'un operasyonel ve eğitim gereksinimlerine uygun şekilde özelleştiriliyor.
Savaş uçaklarından farklı görev ihtiyaçlarına sahip eğitim platformları için geliştirilen altyapı, uçuş öncesi planlama ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini kapsıyor. Sistem, pilotların eğitim uçuşlarındaki performanslarının incelenmesine yönelik görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleri sunuyor.
Rota ve yakıt analizleri dijital ortamda yapılacak
HÜRKUŞ için geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, uçuş öncesinde ihtiyaç duyulan çeşitli parametreleri tek bir altyapıda işleyebiliyor. Rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu bilgilerinin entegrasyonu ve acil durum senaryoları sistemin temel özellikleri arasında bulunuyor.
Yazılımın uçuş hazırlıklarında kullanılan verileri dijital ortamda bir araya getirmesiyle planlama süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Bu altyapının pilotların görev hazırlıklarını ve eğitim faaliyetlerindeki zaman yönetimini desteklemesi öngörülüyor.
Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile entegre çalışıyor
Görev Planlama Yazılımı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile entegre çalışabilecek şekilde geliştirildi. Sistem üzerinden hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteorolojik veriler görev planlama süreçlerinde kullanılabiliyor.
Yazılım ayrıca ağ bağlantısından bağımsız çalışma özelliğine sahip bulunuyor. Standalone olarak tanımlanan bu kabiliyet, görev planlama faaliyetlerinin merkezi ağ bağlantısı olmadan da yürütülmesine olanak sağlıyor.
Pilot eğitiminde görev sonrası analiz imkanı
HÜRKUŞ platformuna uyarlanan sistemin eğitim faaliyetlerine yönelik özellikleri arasında görev sonrası değerlendirme kabiliyeti de yer alıyor. Uçuş sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi, pilotların eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan analizlerin yapılmasını destekliyor.
HAVELSAN'ın kabul süreçlerini tamamladığını açıkladığı yazılım, HÜRKUŞ'un görev planlama altyapısında kullanılmak üzere geliştirildi. Projenin sonraki aşamalarında sistemin platform üzerindeki kullanımına ilişkin gelişmelerin açıklanması bekleniyor.
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HÜRKUŞ'a yeni kabiliyet HAVELSAN süreci tamamladı
HAVELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRKUŞ eğitim ve hafif taarruz uçağı için hazırlanan Görev Planlama Yazılımı'nın HÜRKUŞ Projesi kapsamındaki kabul süreçlerinin tamamlandığını duyurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığının uzun yıllardır kullandığı Filo Seviyesi Görev Planlama (FSGP) Sistemi'nin HÜRKUŞ platformuna uyarlanmasıyla uçuş hazırlıklarının dijital ortamda yürütülmesi ve pilot eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.
HAVELSAN tarafından yapılan açıklamaya göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde aktif olarak kullanılan FSGP Sistemi, HÜRKUŞ'un operasyonel ve eğitim gereksinimlerine uygun şekilde özelleştiriliyor.
Savaş uçaklarından farklı görev ihtiyaçlarına sahip eğitim platformları için geliştirilen altyapı, uçuş öncesi planlama ve görev sonrası değerlendirme süreçlerini kapsıyor. Sistem, pilotların eğitim uçuşlarındaki performanslarının incelenmesine yönelik görev sonrası değerlendirme (debriefing) kabiliyetleri sunuyor.
Rota ve yakıt analizleri dijital ortamda yapılacak
HÜRKUŞ için geliştirilen Görev Planlama Yazılımı, uçuş öncesinde ihtiyaç duyulan çeşitli parametreleri tek bir altyapıda işleyebiliyor. Rota optimizasyonu, yakıt tüketimi analizi, hava durumu bilgilerinin entegrasyonu ve acil durum senaryoları sistemin temel özellikleri arasında bulunuyor.
Yazılımın uçuş hazırlıklarında kullanılan verileri dijital ortamda bir araya getirmesiyle planlama süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Bu altyapının pilotların görev hazırlıklarını ve eğitim faaliyetlerindeki zaman yönetimini desteklemesi öngörülüyor.
Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile entegre çalışıyor
Görev Planlama Yazılımı, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi (HvBS) ile entegre çalışabilecek şekilde geliştirildi. Sistem üzerinden hava görev emirleri, hava sahası bilgileri ve meteorolojik veriler görev planlama süreçlerinde kullanılabiliyor.
Yazılım ayrıca ağ bağlantısından bağımsız çalışma özelliğine sahip bulunuyor. Standalone olarak tanımlanan bu kabiliyet, görev planlama faaliyetlerinin merkezi ağ bağlantısı olmadan da yürütülmesine olanak sağlıyor.
Pilot eğitiminde görev sonrası analiz imkanı
HÜRKUŞ platformuna uyarlanan sistemin eğitim faaliyetlerine yönelik özellikleri arasında görev sonrası değerlendirme kabiliyeti de yer alıyor. Uçuş sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerin değerlendirilmesi, pilotların eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulan analizlerin yapılmasını destekliyor.
HAVELSAN'ın kabul süreçlerini tamamladığını açıkladığı yazılım, HÜRKUŞ'un görev planlama altyapısında kullanılmak üzere geliştirildi. Projenin sonraki aşamalarında sistemin platform üzerindeki kullanımına ilişkin gelişmelerin açıklanması bekleniyor.
Kaynak: AA
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