Emine Erdoğan: Kadın kooperatifleri, ortak aklın merkezleridir
Emine Erdoğan: Kadın kooperatifleri, ortak aklın merkezleridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında 'Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 17:00
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 17:00
Kaynak:
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kadın kooperatifleri, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleridir. Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor.
Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.
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Emine Erdoğan: Kadın kooperatifleri, ortak aklın merkezleridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılında Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin bir paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, paylaşımında 'Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor.' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı'na ilişkin paylaşım yaptı.
Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Kadın kooperatifleri, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleridir. Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor.
Paylaşımda, programa ilişkin bir videoya da yer verildi.
Kaynak: AA
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