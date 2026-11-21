Türkiye Suriye'ye devrediyor! Tedbirler iki ülke tarafından alınacak
Türkiye Suriye'ye devrediyor! Tedbirler iki ülke tarafından alınacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Gaziantep Üniversitesinin Suriye'deki fakülte ve meslek yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik birimleri Suriye üniversiteleri bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve akademik haklarının korunması için gerekli tedbirlerin iki ülke tarafından alınacağı belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 21.11.2026 14:02
Haber Güncellenme Tarihi: 21.11.2026 14:02
Kaynak:
AA
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan "Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki Akademik Birimlerinin Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez ve El-Bab'daki fakülteleri ile Cerablus Meslek Yüksekokulu Halep Üniversitesi bünyesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'deki akademik birimleri ise ilgili Suriye yükseköğretim kurumlarında faaliyetlerine devam edecek.
Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezunların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler iki ülke tarafından alınacak.
Böylece Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretime sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendireceği şekilde sürdürülecek.
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Türkiye Suriye'ye devrediyor! Tedbirler iki ülke tarafından alınacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla, Gaziantep Üniversitesinin Suriye'deki fakülte ve meslek yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin akademik birimleri Suriye üniversiteleri bünyesinde faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve akademik haklarının korunması için gerekli tedbirlerin iki ülke tarafından alınacağı belirtildi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında imzalanan "Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Suriye'deki Akademik Birimlerinin Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Gaziantep Üniversitesinin Afrin, Azez ve El-Bab'daki fakülteleri ile Cerablus Meslek Yüksekokulu Halep Üniversitesi bünyesinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin Çobanbey'deki akademik birimleri ise ilgili Suriye yükseköğretim kurumlarında faaliyetlerine devam edecek.
Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, akademik haklarının korunması ve mezunların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirler iki ülke tarafından alınacak.
Böylece Türkiye'nin Suriye'de yükseköğretime sağladığı akademik ve kurumsal destek, yeni dönemde Suriye üniversitelerinin kendi kapasitelerini güçlendireceği şekilde sürdürülecek.
Kaynak: AA
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