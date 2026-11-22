Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü için 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan tahminlere göre bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşması beklenirken İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 10 derece düşeceği öngörülüyor.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 09:29
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 09:31
Kaynak:
HÜRHABER
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısında Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye yer aldı.
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sarı kod, meteorolojik koşullar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.
Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşabilecek
Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlerde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında değişebileceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek
İstanbul'da pazar günü yağışsız hava koşullarının etkili olması beklenirken haftanın ilk günü sağanak yağış öngörülüyor. Yeni haftada kent genelindeki hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul'da hava koşullarının değişmesi beklenirken yağışların etkili olacağı saatlere ilişkin güncel tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularından takip edilebilecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Meteoroloji 21 ili sarı kodla uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), pazar günü için 21 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Paylaşılan tahminlere göre bazı bölgelerde rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşması beklenirken İstanbul'da yeni haftayla birlikte sıcaklıkların 10 derece düşeceği öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısında Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye yer aldı.
Bu illerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Sarı kod, meteorolojik koşullar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyor.
Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaşabilecek
Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteorolojik tahminlerde rüzgar hızının saatte 40 ila 60 kilometre arasında değişebileceği belirtildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İstanbul'da sıcaklıklar 10 derece düşecek
İstanbul'da pazar günü yağışsız hava koşullarının etkili olması beklenirken haftanın ilk günü sağanak yağış öngörülüyor. Yeni haftada kent genelindeki hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Sıcaklık düşüşüyle birlikte İstanbul'da hava koşullarının değişmesi beklenirken yağışların etkili olacağı saatlere ilişkin güncel tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularından takip edilebilecek.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar