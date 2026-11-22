Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde henüz doğrulanmamış bilgiler paylaşılırken ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve can kaybına ilişkin resmî açıklamalar bekleniyor.
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Küçükçekmece’de 5 katlı binada yangın: Ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangında ölü ve yaralıların bulunduğu yönünde henüz doğrulanmamış bilgiler paylaşılırken ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ve can kaybına ilişkin resmî açıklamalar bekleniyor.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: İHA
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