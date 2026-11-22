Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci dersbaşı yapıyor
Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci dersbaşı yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanan birinci dönem ara tatili sona erdi. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 13:12
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 13:14
Kaynak:
HÜRHABER
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki resmî ve özel okullarda eğitim faaliyetleri yeniden başlayacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci, bir haftalık aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü sınıflarına dönecek.
Öğretmenler ise ara tatil dönemindeki mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak sürdürüyor. Kasım dönemi mesleki çalışmalarının 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlanabileceği bildirildi.
Birinci dönem 22 Ocak'ta sona erecek
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İki haftalık tatilin ardından öğrenciler 8 Şubat Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.
İkinci dönem ara tatili mart ayında yapılacak
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
Öğrenciler 12 Mart Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından 15 Mart Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine devam edecek. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
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Ara tatil sona erdi, milyonlarca öğrenci dersbaşı yapıyor
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda 16-20 Kasım 2026 tarihlerinde uygulanan birinci dönem ara tatili sona erdi. Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 23 Kasım Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında uygulanan kasım ara tatilinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye genelindeki resmî ve özel okullarda eğitim faaliyetleri yeniden başlayacak. Yaklaşık 17 milyon öğrenci, bir haftalık aranın ardından 23 Kasım Pazartesi günü sınıflarına dönecek.
Öğretmenler ise ara tatil dönemindeki mesleki çalışmalarını Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çevrim içi olarak sürdürüyor. Kasım dönemi mesleki çalışmalarının 22 Kasım Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlanabileceği bildirildi.
Birinci dönem 22 Ocak'ta sona erecek
MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre birinci dönem, 22 Ocak 2027 Cuma günü tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihte birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline başlayacak.
Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek. İki haftalık tatilin ardından öğrenciler 8 Şubat Pazartesi günü yeniden dersbaşı yapacak.
İkinci dönem ara tatili mart ayında yapılacak
2026-2027 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak.
Öğrenciler 12 Mart Cuma günü sona erecek ara tatilin ardından 15 Mart Pazartesi günü eğitim faaliyetlerine devam edecek. Eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 25 Haziran 2027 Cuma günü tamamlanacak.
Kaynak: HÜRHABER
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