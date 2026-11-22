TBMM'de yoğun hafta: Bütçe görüşmelerinde son aşama
TBMM'de yoğun hafta: Bütçe görüşmelerinde son aşama
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu hafta bütçe görüşmeleri ve kanun tekliflerine yönelik çalışmalar devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda 27 Ekim'de başlayan 2027 yılı bütçe görüşmelerinin cuma günü tamamlanması planlanırken Genel Kurulda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin ele alınması bekleniyor. Komisyon aşamasının sona ermesiyle merkezi yönetim bütçesine ilişkin yasama sürecinde yeni aşamaya geçilecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.11.2026 09:53
Haber Güncellenme Tarihi: 22.11.2026 09:56
Kaynak:
HÜRHABER
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında kamu idareleri ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam edecek.
Komisyonun haftalık programına göre pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.
Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yanı sıra 2027 Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak. Böylece 27 Ekim'de başlayan komisyon görüşmelerinin yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından tamamlanması öngörülüyor.
Dijital konaklama platformlarına yeni düzenleme
TBMM Genel Kurulunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Düzenlemeyle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki elektronik hizmet faaliyetlerinin hukuki çerçeveye alınması amaçlanıyor.
Teklife göre Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması ve Türkiye'de temsilci bulundurması gerekecek. Düzenleme ayrıca platformların denetlenmesini, yükümlülüklere aykırılık halinde idari yaptırımlar uygulanmasını ve hukuki uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkili olmasını öngörüyor.
Teklifin yasalaşması halinde Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri açısından yeni bir hukuki çerçeve oluşacak. Ancak düzenlemenin kabul edilmesi, erişim kısıtlamalarının kendiliğinden kaldırılacağı anlamına gelmiyor.
Dışişleri Komisyonunda ABD ve İsrail gündemi
TBMM Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından ABD ve İsrail'deki seçim sonuçlarının Türkiye'nin ikili ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere etkileri hakkında bilgilendirme yapılması planlanıyor.
Komisyonda ayrıca Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) çerçevesindeki üçlü zirvenin sonuçları ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Birleşik Krallık ile ticaret, Asya Kalkınma Bankası ile iş birliği ve çeşitli ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de gündemde bulunuyor.
Diğer komisyonlarda çalışmalar sürecek
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda salı günü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin Sayıştayın 2025 yılı raporu ele alınacak. Milli Savunma Komisyonunda ise çarşamba günü çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Vakıflar Bankası ile bağlı kuruluşlarının hesapları incelenecek.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
TBMM'de yoğun hafta: Bütçe görüşmelerinde son aşama
Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bu hafta bütçe görüşmeleri ve kanun tekliflerine yönelik çalışmalar devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonunda 27 Ekim'de başlayan 2027 yılı bütçe görüşmelerinin cuma günü tamamlanması planlanırken Genel Kurulda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin ele alınması bekleniyor. Komisyon aşamasının sona ermesiyle merkezi yönetim bütçesine ilişkin yasama sürecinde yeni aşamaya geçilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2027 yılı merkezi yönetim bütçesi kapsamında kamu idareleri ile bağlı ve ilgili kuruluşların bütçeleri görüşülmeye devam edecek.
Komisyonun haftalık programına göre pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı, perşembe günü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.
Cuma günü Cumhurbaşkanlığı bütçesinin yanı sıra 2027 Gelir Bütçesi, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri oylanacak. Böylece 27 Ekim'de başlayan komisyon görüşmelerinin yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından tamamlanması öngörülüyor.
Dijital konaklama platformlarına yeni düzenleme
TBMM Genel Kurulunda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması bekleniyor. Düzenlemeyle yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki elektronik hizmet faaliyetlerinin hukuki çerçeveye alınması amaçlanıyor.
Teklife göre Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı dijital konaklama platformlarının Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması ve Türkiye'de temsilci bulundurması gerekecek. Düzenleme ayrıca platformların denetlenmesini, yükümlülüklere aykırılık halinde idari yaptırımlar uygulanmasını ve hukuki uyuşmazlıklarda Türk mahkemelerinin yetkili olmasını öngörüyor.
Teklifin yasalaşması halinde Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri açısından yeni bir hukuki çerçeve oluşacak. Ancak düzenlemenin kabul edilmesi, erişim kısıtlamalarının kendiliğinden kaldırılacağı anlamına gelmiyor.
Dışişleri Komisyonunda ABD ve İsrail gündemi
TBMM Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Toplantıda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından ABD ve İsrail'deki seçim sonuçlarının Türkiye'nin ikili ilişkilerine ve bölgesel gelişmelere etkileri hakkında bilgilendirme yapılması planlanıyor.
Komisyonda ayrıca Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) çerçevesindeki üçlü zirvenin sonuçları ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Birleşik Krallık ile ticaret, Asya Kalkınma Bankası ile iş birliği ve çeşitli ülkelerle imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri de gündemde bulunuyor.
Diğer komisyonlarda çalışmalar sürecek
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda salı günü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına ilişkin Sayıştayın 2025 yılı raporu ele alınacak. Milli Savunma Komisyonunda ise çarşamba günü çalışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecek.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda Türkiye Taşkömürü Kurumu, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ve Türkiye Vakıflar Bankası ile bağlı kuruluşlarının hesapları incelenecek.
Kaynak: HÜRHABER
Çok Okunanlar