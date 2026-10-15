Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 21:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin açılış maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Maçın oynandığı Tammelan Stadyumu'nda bordo-mavililer maçın hemen başında üstünlük sağladı. 3. dakikada Salah'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. İlk yarının bitimine yakın, 44. dakikada Aral Şimşir'in şutundan dönen topa vurmayı başaran Salah, farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarının başında Ozan Tufan'ın harika pasıyla topla buluşan Franculino, 47. dakikada skoru 3-0 yaptı. KuPS Kuopio 54. dakikada Pennanen'in doğrudan kaleye gönderdiği kornerle farkı indirdi. 58. dakikada KuPS'un kazandığı penaltıda, Trabzonspor kalecisi Onana, Parzyszek'in penaltısını kurtardı. Franculino, 90. dakikada Muçi'nin asistine katkı sağlayarak maçın son dakikalarında Trabzonspor'un dördüncü golünü attı. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi ve Trabzonspor, Avrupa mücadelesine 3 puan alarak başladı. KuPS Kuopio ise puan alamadan turnuvaya başladı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trabzonspor'dan Avrupa'da fırtına gibi başlangıç
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Finlandiya ekibi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin açılış maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti. Maçın oynandığı Tammelan Stadyumu'nda bordo-mavililer maçın hemen başında üstünlük sağladı. 3. dakikada Salah'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. İlk yarının bitimine yakın, 44. dakikada Aral Şimşir'in şutundan dönen topa vurmayı başaran Salah, farkı 2'ye çıkardı.
İkinci yarının başında Ozan Tufan'ın harika pasıyla topla buluşan Franculino, 47. dakikada skoru 3-0 yaptı. KuPS Kuopio 54. dakikada Pennanen'in doğrudan kaleye gönderdiği kornerle farkı indirdi. 58. dakikada KuPS'un kazandığı penaltıda, Trabzonspor kalecisi Onana, Parzyszek'in penaltısını kurtardı. Franculino, 90. dakikada Muçi'nin asistine katkı sağlayarak maçın son dakikalarında Trabzonspor'un dördüncü golünü attı. Karşılaşma Trabzonspor'un 4-2'lik galibiyetiyle sona erdi ve Trabzonspor, Avrupa mücadelesine 3 puan alarak başladı. KuPS Kuopio ise puan alamadan turnuvaya başladı.
Çok Okunanlar