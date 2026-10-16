CHP Yüksek Disiplin Kurulundan 48 isim için ihraç kararı
CHP Yüksek Disiplin Kurulundan 48 isim için ihraç kararı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), disipline sevk edilen 50 kişi hakkında karar verdiği ve bunlardan 48'inin partiden kesin ihracına hükmettiği öne sürüldü. Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke gibi isimler de yer alırken eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 12:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Yüksek Disiplin Kurulunun değerlendirmeye aldığı belirtilen 50 dosyadan 48'i hakkında kesin ihraç kararı verildiği aktarıldı. Kararların hangi tarihte alındığı ve disiplin işlemlerinin hangi gerekçelere dayandığına ilişkin resmî bir belge paylaşılmadı.
İddialara göre kurul, iki kişi hakkında ise disiplin cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti. Kesin ihraç kararlarının ilgili kişilere tebliğ edilip edilmediğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Metin Güzelkaya ve Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi
Paylaşılan bilgilere göre CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'den eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde karar alındı.
İki ismin disiplin dosyalarının içeriği ve kurulun gerekçeli değerlendirmeleri açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu kararların hangi gerekçelere dayandığı kesinleştirilemiyor.
İhraç listesinde Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de yer alıyor
İhraç edildiği öne sürülen isimler arasında CHP'de geçmişte ve farklı dönemlerde önemli görevler üstlenen siyasetçilerin bulunması dikkat çekiyor.
Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Bahattin Bahadır Erdem ve Güldem Atabay gibi isimler bulunuyor.
Ancak bu kişilerin partiden kesin olarak ihraç edildiğini gösteren resmî YDK kararı doğrulanmadı. Dolayısıyla listedeki isimlerin parti üyeliklerinin sona erdiği yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.
CHP'den ihraç edildiği öne sürülen 48 isim
İhraç kararı verildiği iddia edilen 48 kişilik liste şöyle:
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CHP Yüksek Disiplin Kurulundan 48 isim için ihraç kararı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), disipline sevk edilen 50 kişi hakkında karar verdiği ve bunlardan 48'inin partiden kesin ihracına hükmettiği öne sürüldü. Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke gibi isimler de yer alırken eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulunun değerlendirmeye aldığı belirtilen 50 dosyadan 48'i hakkında kesin ihraç kararı verildiği aktarıldı. Kararların hangi tarihte alındığı ve disiplin işlemlerinin hangi gerekçelere dayandığına ilişkin resmî bir belge paylaşılmadı.
İddialara göre kurul, iki kişi hakkında ise disiplin cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti. Kesin ihraç kararlarının ilgili kişilere tebliğ edilip edilmediğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Metin Güzelkaya ve Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi
Paylaşılan bilgilere göre CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'den eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde karar alındı.
İki ismin disiplin dosyalarının içeriği ve kurulun gerekçeli değerlendirmeleri açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu kararların hangi gerekçelere dayandığı kesinleştirilemiyor.
İhraç listesinde Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de yer alıyor
İhraç edildiği öne sürülen isimler arasında CHP'de geçmişte ve farklı dönemlerde önemli görevler üstlenen siyasetçilerin bulunması dikkat çekiyor.
Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Bahattin Bahadır Erdem ve Güldem Atabay gibi isimler bulunuyor.
Ancak bu kişilerin partiden kesin olarak ihraç edildiğini gösteren resmî YDK kararı doğrulanmadı. Dolayısıyla listedeki isimlerin parti üyeliklerinin sona erdiği yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.
CHP'den ihraç edildiği öne sürülen 48 isim
İhraç kararı verildiği iddia edilen 48 kişilik liste şöyle:
1.Ali Abbas Ertürk
2.Asiye Ergül
3.Aylin Nazlıaka
4.Bahattin Bahadır Erdem
5.Barış Övgün
6.Bedirhan Berk Doğru
7.Berk Kılıç
8.Burcu Mazıcıoğlu
9.Canan Taşer
10.Cansel Çiftçi
11.Ecevit Keleş
12.Elif Leyla Gümüş
13.Emine Uçak Erdoğan
14.Güldem Atabay
15.Hikmet Erbilgin
16.İlhan Cihaner
17.Kerim Rota
18.Kübra Gökdemir
19.
Mahir Yüksel
20.Melisa Uğraş
21.Meryem Gül Çiftçi Binici
22.Nazan Güneysu
23.Ozan Işık
24.Önder Kurnaz
25.Polat Şaroğlu
26.Selin Sayek Böke
27.Sercan Çığgın
28.Serkan Özcan
29.Sevgi Kılıç
30.Sinem Kırçiçek
31.Tolga Sağ
32.Turgay Özcan
33.Uğurcan İrak
34.Uygar Parçal
35.Yalçın Karatepe
36.Zeliha Aksaz Şahbaz
37.Tuğçe Hilal Özkan
38.Yankı Bağcıoğlu
39.Baran Seyhan
40.Emre Kartaloğlu
41.Emre Yılmaz
42.Pınar Uzun Okakın
43.Oya Ünlü Kızıl
44.Deniz Çakır
45.Remzi Kazmaz
46.Oğuzhan Cenan
47.Aysemin Gülmez
48.Mesut Kırşanlı
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