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CHP Yüksek Disiplin Kurulundan 48 isim için ihraç kararı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulunun (YDK), disipline sevk edilen 50 kişi hakkında karar verdiği ve bunlardan 48'inin partiden kesin ihracına hükmettiği öne sürüldü. Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner ve Selin Sayek Böke gibi isimler de yer alırken eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi.

Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 12:22
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP Yüksek Disiplin Kurulundan 48 isim için ihraç kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulunun değerlendirmeye aldığı belirtilen 50 dosyadan 48'i hakkında kesin ihraç kararı verildiği aktarıldı. Kararların hangi tarihte alındığı ve disiplin işlemlerinin hangi gerekçelere dayandığına ilişkin resmî bir belge paylaşılmadı.

İddialara göre kurul, iki kişi hakkında ise disiplin cezası uygulanmasına gerek olmadığına hükmetti. Kesin ihraç kararlarının ilgili kişilere tebliğ edilip edilmediğine ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.

Metin Güzelkaya ve Ozan Varal hakkında ceza verilmediği belirtildi

Paylaşılan bilgilere göre CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya ile Mersin'den eski Parti Meclisi Üyesi Ozan Varal hakkında ceza verilmesine gerek olmadığı yönünde karar alındı.

İki ismin disiplin dosyalarının içeriği ve kurulun gerekçeli değerlendirmeleri açıklanmadı. Bu nedenle söz konusu kararların hangi gerekçelere dayandığı kesinleştirilemiyor.

İhraç listesinde Aylin Nazlıaka ve Selin Sayek Böke de yer alıyor

İhraç edildiği öne sürülen isimler arasında CHP'de geçmişte ve farklı dönemlerde önemli görevler üstlenen siyasetçilerin bulunması dikkat çekiyor.

Paylaşılan listede Aylin Nazlıaka, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Yalçın Karatepe, Bahattin Bahadır Erdem ve Güldem Atabay gibi isimler bulunuyor.

Ancak bu kişilerin partiden kesin olarak ihraç edildiğini gösteren resmî YDK kararı doğrulanmadı. Dolayısıyla listedeki isimlerin parti üyeliklerinin sona erdiği yönünde kesin bir değerlendirme yapılamıyor.

CHP'den ihraç edildiği öne sürülen 48 isim

İhraç kararı verildiği iddia edilen 48 kişilik liste şöyle:

1.Ali Abbas Ertürk

2.Asiye Ergül

3.Aylin Nazlıaka

4.Bahattin Bahadır Erdem

5.Barış Övgün

6.Bedirhan Berk Doğru

7.Berk Kılıç

8.Burcu Mazıcıoğlu

9.Canan Taşer

10.Cansel Çiftçi

11.Ecevit Keleş

12.Elif Leyla Gümüş

13.Emine Uçak Erdoğan

14.Güldem Atabay

15.Hikmet Erbilgin

16.İlhan Cihaner

17.Kerim Rota

18.Kübra Gökdemir

19.

Mahir Yüksel

20.Melisa Uğraş

21.Meryem Gül Çiftçi Binici

22.Nazan Güneysu

23.Ozan Işık

24.Önder Kurnaz

25.Polat Şaroğlu

26.Selin Sayek Böke

27.Sercan Çığgın

28.Serkan Özcan

29.Sevgi Kılıç

30.Sinem Kırçiçek

31.Tolga Sağ

32.Turgay Özcan

33.Uğurcan İrak

34.Uygar Parçal

35.Yalçın Karatepe

36.Zeliha Aksaz Şahbaz

37.Tuğçe Hilal Özkan

38.Yankı Bağcıoğlu

39.Baran Seyhan

40.Emre Kartaloğlu

41.Emre Yılmaz

42.Pınar Uzun Okakın

43.Oya Ünlü Kızıl

44.Deniz Çakır

45.Remzi Kazmaz

46.Oğuzhan Cenan

47.Aysemin Gülmez

48.Mesut Kırşanlı

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