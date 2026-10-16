Sarıgül ailesinin adı geçen soruşturmada gözaltılar
Sarıgül ailesinin adı geçen soruşturmada gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütüldüğü bildirilen soruşturmada, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı. Emir Sarıgül dışındaki beş kişinin gözaltına alındığı belirtilirken milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderileceği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.10.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 16.10.2026 09:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldığı aktarılan açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki kişinin başvurusu üzerine başlatıldı. Başvuruda, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.
Müştekilerin sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda çeşitli finansal işlemlerin incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında para transferleri, ticari sözleşmeler ve şirketler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı aktarıldı.
1 milyar euroluk fon iddiası soruşturma dosyasında
Başsavcılık açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilerde, müştekilerin yüksek tutarlı finansal işlemler hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Başvuruda 80 milyon euro değerinde sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euroluk havale gerçekleştirildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı ileri sürüldü.
Müştekiler ayrıca 1 milyar euroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Söz konusu tutarların ve işlemlerin hukuki niteliğinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.
Murat Ağırel hakkındaki iddialar da dosyada
Müştekilerin, iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıklarını belirttikleri aktarıldı. Başvuruda, söz konusu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü.
Ağırel'in de gözaltı talimatı verilen altı kişi arasında bulunduğu bildirildi. Ancak aktarılan bilgilerde, gazetecinin hangi somut eylem nedeniyle mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle ilişkilendirildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yer almadı.
Ses ve görüntü kayıtları incelemeye alındı
Başsavcılıktan yapıldığı belirtilen bilgilendirmede, müştekilerin ifadeleri ile soruşturma dosyasına sunulan ses ve görüntü kayıtlarının değerlendirildiği aktarıldı. Dosyada elde edilen diğer delillerin de gözaltı talimatlarına ilişkin süreçte dikkate alındığı bildirildi.
Soruşturmanın bu aşamasında iddialara konu finansal işlemlerin niteliği ve şüphelilerin söz konusu işlemlerle bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.
Altı kişi hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
İlk aktarılan bilgilere göre Emir Sarıgül dışındaki beş kişi gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri soruşturma kapsamında uygulanan adli tedbirler arasında yer alıyor.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara'ya gönderilecek
Soruşturmada adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı bir süreçte değerlendirilmesi öngörülüyor.
Başsavcılık açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilere göre Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderilecek. Bu işlem, milletvekili hakkındaki iddiaların yetkili adli makamlar tarafından değerlendirilmesine yönelik olacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sarıgül ailesinin adı geçen soruşturmada gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mal varlığı değerlerini aklama iddialarına ilişkin yürütüldüğü bildirilen soruşturmada, Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarıldı. Emir Sarıgül dışındaki beş kişinin gözaltına alındığı belirtilirken milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderileceği bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapıldığı aktarılan açıklamaya göre soruşturma, Alman vatandaşı K.P. ve M.B. isimli iki kişinin başvurusu üzerine başlatıldı. Başvuruda, Türkiye'de ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek tutarlı paraların aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiği iddia edildi.
Müştekilerin sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda çeşitli finansal işlemlerin incelemeye alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında para transferleri, ticari sözleşmeler ve şirketler arasındaki ilişkilerin araştırıldığı aktarıldı.
1 milyar euroluk fon iddiası soruşturma dosyasında
Başsavcılık açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilerde, müştekilerin yüksek tutarlı finansal işlemler hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi. Başvuruda 80 milyon euro değerinde sözleşme düzenlendiği, 100 milyon euroluk havale gerçekleştirildiği ve 1,5 milyon euro tutarında tekne satışı yapıldığı ileri sürüldü.
Müştekiler ayrıca 1 milyar euroluk bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini iddia etti. Söz konusu tutarların ve işlemlerin hukuki niteliğinin soruşturma kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.
Murat Ağırel hakkındaki iddialar da dosyada
Müştekilerin, iddialarına ilişkin bilgi ve belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e ulaştırdıklarını belirttikleri aktarıldı. Başvuruda, söz konusu belgelerin ilgili kişilere aktarılmasının ardından tehdit edildikleri öne sürüldü.
Ağırel'in de gözaltı talimatı verilen altı kişi arasında bulunduğu bildirildi. Ancak aktarılan bilgilerde, gazetecinin hangi somut eylem nedeniyle mal varlığı değerlerini aklama şüphesiyle ilişkilendirildiğine dair ayrıntılı bir açıklama yer almadı.
Ses ve görüntü kayıtları incelemeye alındı
Başsavcılıktan yapıldığı belirtilen bilgilendirmede, müştekilerin ifadeleri ile soruşturma dosyasına sunulan ses ve görüntü kayıtlarının değerlendirildiği aktarıldı. Dosyada elde edilen diğer delillerin de gözaltı talimatlarına ilişkin süreçte dikkate alındığı bildirildi.
Soruşturmanın bu aşamasında iddialara konu finansal işlemlerin niteliği ve şüphelilerin söz konusu işlemlerle bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.
Altı kişi hakkında gözaltı talimatı verildi
Soruşturma kapsamında Emir Sarıgül, Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.
İlk aktarılan bilgilere göre Emir Sarıgül dışındaki beş kişi gözaltına alındı.
Gözaltı işlemleri soruşturma kapsamında uygulanan adli tedbirler arasında yer alıyor.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara'ya gönderilecek
Soruşturmada adı geçen TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların ayrı bir süreçte değerlendirilmesi öngörülüyor.
Başsavcılık açıklamasına ilişkin aktarılan bilgilere göre Mustafa Sarıgül hakkındaki iddiaların araştırılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı gönderilecek. Bu işlem, milletvekili hakkındaki iddiaların yetkili adli makamlar tarafından değerlendirilmesine yönelik olacak.
Çok Okunanlar