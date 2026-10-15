Bakan Gürlek açıkladı, sel felaketi için soruşturma
Bakan Gürlek açıkladı, sel felaketi için soruşturma
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları ve can kayıpları hakkında adli soruşturmalar başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayların tüm yönleriyle araştırılacağını ve varsa ihmal ile kusurların tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 15.10.2026 17:25
Haber Güncellenme Tarihi: 15.10.2026 17:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve can kayıplarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.
Gürlek, soruşturmaların olayların meydana geliş koşullarını ortaya çıkarmayı ve varsa sorumlulukları belirlemeyi amaçladığını ifade etti.
Bakan Gürlek'in açıklamasında soruşturmaları yürüten başsavcılıklar, dosya sayısı veya inceleme kapsamındaki kişi ve kurumlar hakkında ayrıntı yer almadı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir."
Açıklamada yer alan ifadeler, olaylarda ihmal veya kusurun kesin olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Olası sorumlulukların tespiti, soruşturmalar kapsamında elde edilecek deliller ve yapılacak incelemeler doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında İstanbul'daki yağışlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.
Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve su baskınları sırasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yağışlardan olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Bakanlığın açıklamasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısına ilişkin yeni bir veri paylaşılmadı.
Soruşturmalarda hangi hususlar incelenecek?
Adli soruşturmalarda olayların oluş şekli, can kayıplarına yol açan koşullar ve varsa ihmal veya kusurların belirlenmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte hangi altyapı unsurlarının, kurumların veya kişilerin inceleme kapsamında bulunduğu henüz açıklanmadı. Soruşturma dosyalarında bilirkişi incelemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin de resmî bilgi bulunmuyor.
İstanbul'daki yağışların ardından incelemeler sürüyor
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, çeşitli ilçelerde su baskınlarına ve günlük yaşamı etkileyen olumsuzluklara neden oldu. Yağışlarla bağlantılı can kayıplarının ardından adli makamlar da inceleme sürecini başlattı.
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Bakan Gürlek açıkladı, sel felaketi için soruşturma
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından meydana gelen su baskınları ve can kayıpları hakkında adli soruşturmalar başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayların tüm yönleriyle araştırılacağını ve varsa ihmal ile kusurların tespit edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da şiddetli yağışların yol açtığı su baskınları ve can kayıplarına ilişkin adli soruşturmaların başlatıldığını açıkladı.
Gürlek, soruşturmaların olayların meydana geliş koşullarını ortaya çıkarmayı ve varsa sorumlulukları belirlemeyi amaçladığını ifade etti.
Bakan Gürlek'in açıklamasında soruşturmaları yürüten başsavcılıklar, dosya sayısı veya inceleme kapsamındaki kişi ve kurumlar hakkında ayrıntı yer almadı.
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adli sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Açıklamada yer alan ifadeler, olaylarda ihmal veya kusurun kesin olarak belirlendiği anlamına gelmiyor. Olası sorumlulukların tespiti, soruşturmalar kapsamında elde edilecek deliller ve yapılacak incelemeler doğrultusunda gerçekleştirilecek.
Hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı
Adalet Bakanı Gürlek, açıklamasında İstanbul'daki yağışlar sırasında hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.
Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığın açıklamasında hayatını kaybedenlerin toplam sayısına ilişkin yeni bir veri paylaşılmadı.
Soruşturmalarda hangi hususlar incelenecek?
Adli soruşturmalarda olayların oluş şekli, can kayıplarına yol açan koşullar ve varsa ihmal veya kusurların belirlenmesi hedefleniyor.
Bununla birlikte hangi altyapı unsurlarının, kurumların veya kişilerin inceleme kapsamında bulunduğu henüz açıklanmadı. Soruşturma dosyalarında bilirkişi incelemesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin de resmî bilgi bulunmuyor.
İstanbul'daki yağışların ardından incelemeler sürüyor
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak, çeşitli ilçelerde su baskınlarına ve günlük yaşamı etkileyen olumsuzluklara neden oldu. Yağışlarla bağlantılı can kayıplarının ardından adli makamlar da inceleme sürecini başlattı.
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